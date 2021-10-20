https://ria.ru/20211020/kashel-1755485275.html
Стал известен способ, как распознать ковидный кашель
Эксперты рассказали, как распознать ковидный кашель - РИА Новости, 21.10.2021
Стал известен способ, как распознать ковидный кашель
Опрошенные Mirror эксперты рассказали, как распознать кашель при коронавирусе. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-20T21:05
2021-10-20T21:05
2021-10-21T03:15
распространение коронавируса
общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Опрошенные Mirror эксперты рассказали, как распознать кашель при коронавирусе.По словам врачей, около 68% заболевших COVID-19 жаловались на сухой кашель. Это второй по распространенности признак инфекции. У пациентов с коронавирусом он часто бывает "глубоким, исходящим из легких", а также без мокроты, говорится в статье.Специалисты уточняют, что этот симптом может свидетельствовать и о других недугах, спровоцированных аллергией, курением, астмой или гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью.Медики рекомендовали в таких случаях не заниматься самодиагностикой, а обратиться к врачу. При продолжительном кашле, лихорадке, утрате обоняния и вкуса нужно пройти ПЦР тест для выявления коронавирусной инфекции, подытожили эксперты.
https://ria.ru/20211019/mutatsiya-1755255938.html
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общество, коронавирус covid-19
21:05 20.10.2021 (обновлено: 03:15 21.10.2021)
Эксперты рассказали, как распознать ковидный кашель
Врачи назвали сухой кашель признаком COVID-19