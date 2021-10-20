https://ria.ru/20211020/kashel-1755485275.html

Стал известен способ, как распознать ковидный кашель

Эксперты рассказали, как распознать ковидный кашель - РИА Новости, 21.10.2021

Стал известен способ, как распознать ковидный кашель

Опрошенные Mirror эксперты рассказали, как распознать кашель при коронавирусе. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-20T21:05

2021-10-20T21:05

2021-10-21T03:15

распространение коронавируса

общество

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151268/31/1512683148_0:0:7360:4140_1920x0_80_0_0_31fc12fe30e35acab794852f185a217e.jpg

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Опрошенные Mirror эксперты рассказали, как распознать кашель при коронавирусе.По словам врачей, около 68% заболевших COVID-19 жаловались на сухой кашель. Это второй по распространенности признак инфекции. У пациентов с коронавирусом он часто бывает "глубоким, исходящим из легких", а также без мокроты, говорится в статье.Специалисты уточняют, что этот симптом может свидетельствовать и о других недугах, спровоцированных аллергией, курением, астмой или гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью.Медики рекомендовали в таких случаях не заниматься самодиагностикой, а обратиться к врачу. При продолжительном кашле, лихорадке, утрате обоняния и вкуса нужно пройти ПЦР тест для выявления коронавирусной инфекции, подытожили эксперты.

https://ria.ru/20211019/mutatsiya-1755255938.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, коронавирус covid-19