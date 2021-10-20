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Один шаг до канцерогена: самый отвратительный способ готовить пельмени
Назван "самый отвратительный" способ приготовления пельменей - РИА Новости, 20.10.2021
Один шаг до канцерогена: самый отвратительный способ готовить пельмени
Врач и телеведущий Андрей Продеус рассказал о "самом отвратительном" способе приготовления пельменей. Свое мнение он высказал в эфире программы "Жить здорово!"... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T04:33
2021-10-20T04:33
общество
россия
андрей продеус
пельмени
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Врач и телеведущий Андрей Продеус рассказал о "самом отвратительном" способе приготовления пельменей. Свое мнение он высказал в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале.Речь идет о способе приготовления, когда продукт сначала немного отваривают, а потом жарят до готовности на сковороде в масле."Это самый отвратительный способ использования пельменей, потому что ты получаешь канцерогенный продукт вместо приличного пельменя", — заявил специалист.Продеус также объяснил, как выбрать пельмени. Важно, подчеркнул он, чтобы продукт был приготовлен по ГОСТу.Ранее пользователь китайской сети WeChat назвал главную ошибку при варке пельменей.Автор поста отметил, что варить замороженные пельмени, несмотря на удобство, непросто, так как они часто лопаются и разваливаются. По его словам, при варке пельменей многие просто кидают их в кастрюлю с кипятком, что неправильно.Глава Роскачества Максим Протасов ранее рассказал, что производители чаще всего нарушают правила при изготовлении пельменей – для них нужен особый режим хранения при производстве.
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общество, россия, андрей продеус, пельмени
04:33 20.10.2021
 
Назван "самый отвратительный" способ приготовления пельменей

Врач Продеус назвал жарку пельменей "самым отвратительным" способом их приготовления

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПодготовка фарша в цехе по производству пельменей
Подготовка фарша в цехе по производству пельменей - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Врач и телеведущий Андрей Продеус рассказал о "самом отвратительном" способе приготовления пельменей. Свое мнение он высказал в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале.
Речь идет о способе приготовления, когда продукт сначала немного отваривают, а потом жарят до готовности на сковороде в масле.
"Это самый отвратительный способ использования пельменей, потому что ты получаешь канцерогенный продукт вместо приличного пельменя", — заявил специалист.
Продеус также объяснил, как выбрать пельмени. Важно, подчеркнул он, чтобы продукт был приготовлен по ГОСТу.
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Автор поста отметил, что варить замороженные пельмени, несмотря на удобство, непросто, так как они часто лопаются и разваливаются. По его словам, при варке пельменей многие просто кидают их в кастрюлю с кипятком, что неправильно.
Глава Роскачества Максим Протасов ранее рассказал, что производители чаще всего нарушают правила при изготовлении пельменей – для них нужен особый режим хранения при производстве.
 
ОбществоРоссияАндрей Продеуспельмени
 
 
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