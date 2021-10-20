https://ria.ru/20211020/ispytaniya-1755362250.html

В России завершились испытания системы обнаружения дронов-шпионов по звуку

В России завершились испытания системы обнаружения дронов-шпионов по звуку - РИА Новости, 20.10.2021

В России завершились испытания системы обнаружения дронов-шпионов по звуку

Модуль акустической разведки "Атака-Шорох", созданный специалистами дочернего холдинга "Росэлектроника" (входит в Ростех) для обнаружения беспилотников по... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T12:03

2021-10-20T12:03

2021-10-20T12:03

новое оружие россии

безопасность

ростех

российская электроника

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Модуль акустической разведки "Атака-Шорох", созданный специалистами дочернего холдинга "Росэлектроника" (входит в Ростех) для обнаружения беспилотников по звуку, успешно прошел заводские приемо-сдаточные испытания, сообщили в среду журналистам в госкорпорации."Оборудование подтвердило заявленные технические характеристики, в частности, способность обнаруживать летящие в режиме радиомолчания беспилотники по звуку на расстоянии", - сказали в корпорации.Там уточнили, что аппаратура предназначена для защиты гражданских и специальных объектов от несанкционированного проникновения малоразмерных БПЛА. Модуль оснащен сверхчувствительными микрофонами, которые позволяют определить местонахождение приближающегося беспилотника на расстоянии.В оснащении "Атаки-Шорох" применяется интеллектуальная система анализа внешней обстановки, которая позволит выявлять ЧС, правонарушения, массовые скопления людей по характерным шумам."В ходе испытаний была подтверждена способность интеллектуальных алгоритмов обнаруживать различные типы беспилотников на фоне шумовых акустических помех. Во время испытаний модуль успешно применялся и как самостоятельная система обнаружения БПЛА по акустическому шуму, так и в составе комплекса радиочастотного обнаружения и подавления БПЛА "Атака-DBS" и в составе его мобильной версии "Атака-Трофи", – рассказал представитель компании-разработчика, генеральный директор НПП "Алмаз" холдинга "Росэлектроника" Михаил Апин.В случае обнаружения модулем звуковой разведки дрона, летящего в автономном режиме, "Атака-DBS" блокирует каналы спутниковой навигации нежелательного аппарата.Модуль акустической разведки "Атака-Шорох" представлен в рамках экспозиции холдинга "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" на XXV Международной выставке средств обеспечения безопасности государства "Интерполитех – 2021".

https://ria.ru/20211005/tsirkon-1753148566.html

https://ria.ru/20210210/volk-1596757932.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, ростех, российская электроника