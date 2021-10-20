https://ria.ru/20211020/isk-1755471554.html
Суд отказал "Тинькофф банку" в иске к МТС на 1,1 миллиарда рублей
Суд отказал "Тинькофф банку" в иске к МТС на 1,1 миллиарда рублей - РИА Новости, 20.10.2021
Суд отказал "Тинькофф банку" в иске к МТС на 1,1 миллиарда рублей
Арбитражный суд Москвы отклонил иск "Тинькофф банка", требовавшего взыскать с крупнейшего российского сотового оператора МТС более 1,1 миллиарда рублей убытков, РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T19:15
2021-10-20T19:15
2021-10-20T19:37
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отклонил иск "Тинькофф банка", требовавшего взыскать с крупнейшего российского сотового оператора МТС более 1,1 миллиарда рублей убытков, причиненных завышением цен на рассылки SMS, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Это второй рассмотренный судом первой инстанции и самый крупный предъявленный иск из серии подобных требований, поданных частными банками к операторам "большой четверки" в РФ.ФАС России в мае 2019 года признала МТС, Tele2, "Мегафон" и "Вымпелком" (бренд "Билайн") нарушителями закона "О защите конкуренции", так как операторы предоставляли банкам с госучастием более выгодные условия тарифов рассылок SMS, чем частным. Некоторые частные банки в 2021 году обратились в суд с исками, в которых требуют от операторов возместить потери от дискриминационных цен на рассылки.
https://ria.ru/20210616/tinkoff-1737264270.html
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экономика, технологии, москва, мтс, мегафон, билайн, россия
19:15 20.10.2021 (обновлено: 19:37 20.10.2021)
Суд отказал "Тинькофф банку" в иске к МТС на 1,1 миллиарда рублей
Суд отказал "Тинькофф банку" в иске к МТС на 1,1 миллиарда рублей из-за цен на SMS