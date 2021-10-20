https://ria.ru/20211020/irak-1755386157.html

Ирак приостановил авиасообщение с Белоруссией из-за ситуации с беженцами

Ирак приостановил авиасообщение с Белоруссией из-за ситуации с беженцами - РИА Новости, 20.10.2021

Ирак приостановил авиасообщение с Белоруссией из-за ситуации с беженцами

Власти Ирака минимум до конца года не будут направлять в Минск потенциальных беженцев, заявил министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T13:32

2021-10-20T13:32

2021-10-20T13:48

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мвд германии

хорст зеехофер

мигранты

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БЕРЛИН, 20 окт - РИА Новости. Власти Ирака минимум до конца года не будут направлять в Минск потенциальных беженцев, заявил министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер.По его словам, власти Германии видят несколько способов борьбы с миграционным кризисом на границе ЕС с Белоруссией, среди них санкции против властей Белоруссии и ответственных за доставку мигрантов, а также переговоры со странами исхода мигрантов."Это дополнительные санкции, это переговоры со странами, из которых авиакомпании вывозят людей, например, из Ирана. У нас уже есть успех в переговорах с одной страной, а именно с Ираком - их авиакомпании не будут минимум до конца этого года вывозить этих людей в Белоруссию", - заявил Зеехофер на пресс-конференции в среду.

https://ria.ru/20210929/forma-1752365002.html

ирак

белоруссия

германия

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в мире, ирак, белоруссия, германия, мвд германии, хорст зеехофер, мигранты