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Ирак приостановил авиасообщение с Белоруссией из-за ситуации с беженцами
Ирак приостановил авиасообщение с Белоруссией из-за ситуации с беженцами - РИА Новости, 20.10.2021
Ирак приостановил авиасообщение с Белоруссией из-за ситуации с беженцами
Власти Ирака минимум до конца года не будут направлять в Минск потенциальных беженцев, заявил министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T13:32
2021-10-20T13:32
2021-10-20T13:48
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мигранты
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БЕРЛИН, 20 окт - РИА Новости. Власти Ирака минимум до конца года не будут направлять в Минск потенциальных беженцев, заявил министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер.По его словам, власти Германии видят несколько способов борьбы с миграционным кризисом на границе ЕС с Белоруссией, среди них санкции против властей Белоруссии и ответственных за доставку мигрантов, а также переговоры со странами исхода мигрантов."Это дополнительные санкции, это переговоры со странами, из которых авиакомпании вывозят людей, например, из Ирана. У нас уже есть успех в переговорах с одной страной, а именно с Ираком - их авиакомпании не будут минимум до конца этого года вывозить этих людей в Белоруссию", - заявил Зеехофер на пресс-конференции в среду.
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в мире, ирак, белоруссия, германия, мвд германии, хорст зеехофер, мигранты
13:32 20.10.2021 (обновлено: 13:48 20.10.2021)
Ирак приостановил авиасообщение с Белоруссией из-за ситуации с беженцами
Ирак по просьбе ЕС до конца года не будет летать в Белоруссию из-за ситуации с беженцами