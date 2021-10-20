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Ирак приостановил авиасообщение с Белоруссией из-за ситуации с беженцами
Ирак приостановил авиасообщение с Белоруссией из-за ситуации с беженцами - РИА Новости, 20.10.2021
Ирак приостановил авиасообщение с Белоруссией из-за ситуации с беженцами
Власти Ирака минимум до конца года не будут направлять в Минск потенциальных беженцев, заявил министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T13:32
2021-10-20T13:48
в мире
ирак
белоруссия
германия
мвд германии
хорст зеехофер
мигранты
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БЕРЛИН, 20 окт - РИА Новости. Власти Ирака минимум до конца года не будут направлять в Минск потенциальных беженцев, заявил министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер.По его словам, власти Германии видят несколько способов борьбы с миграционным кризисом на границе ЕС с Белоруссией, среди них санкции против властей Белоруссии и ответственных за доставку мигрантов, а также переговоры со странами исхода мигрантов."Это дополнительные санкции, это переговоры со странами, из которых авиакомпании вывозят людей, например, из Ирана. У нас уже есть успех в переговорах с одной страной, а именно с Ираком - их авиакомпании не будут минимум до конца этого года вывозить этих людей в Белоруссию", - заявил Зеехофер на пресс-конференции в среду.
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в мире, ирак, белоруссия, германия, мвд германии, хорст зеехофер, мигранты
13:32 20.10.2021 (обновлено: 13:48 20.10.2021)
 
Ирак приостановил авиасообщение с Белоруссией из-за ситуации с беженцами

Ирак по просьбе ЕС до конца года не будет летать в Белоруссию из-за ситуации с беженцами

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкНациональный аэропорт "Минск"
Национальный аэропорт Минск - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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БЕРЛИН, 20 окт - РИА Новости. Власти Ирака минимум до конца года не будут направлять в Минск потенциальных беженцев, заявил министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер.
По его словам, власти Германии видят несколько способов борьбы с миграционным кризисом на границе ЕС с Белоруссией, среди них санкции против властей Белоруссии и ответственных за доставку мигрантов, а также переговоры со странами исхода мигрантов.
"Это дополнительные санкции, это переговоры со странами, из которых авиакомпании вывозят людей, например, из Ирана. У нас уже есть успех в переговорах с одной страной, а именно с Ираком - их авиакомпании не будут минимум до конца этого года вывозить этих людей в Белоруссию", - заявил Зеехофер на пресс-конференции в среду.
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В миреИракБелоруссияГерманияМВД ГерманииХорст ЗеехоферМигранты
 
 
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