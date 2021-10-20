Радиоэлектронные ружья и защита от прослушки: выставка "Интерполитех-2021"
Нынешняя выставка — юбилейная: в этом году она отмечает 25-летие.
Нынешняя выставка — юбилейная: в этом году она отмечает 25-летие.
"Интерполитех-2021" проходит в "Крокус Экспо" с 19 по 22 октября.
"Интерполитех-2021" проходит в "Крокус Экспо" с 19 по 22 октября.
Более ста компаний и организаций привезли в Москву новейшие разработки.
Более ста компаний и организаций привезли в Москву новейшие разработки.
Особое место в программе и экспозиции занимают цифровые решения в сфере безопасности.
Особое место в программе и экспозиции занимают цифровые решения в сфере безопасности.
Здесь можно увидеть самые разные устройства: от домофона до криминалистического оборудования.
Здесь можно увидеть самые разные устройства: от домофона до криминалистического оборудования.
Оружейный видеорегистратор AVP DDL REC-C на выставке "Интерполитех-2021".
Оружейный видеорегистратор AVP DDL REC-C на выставке "Интерполитех-2021".
"Рособоронэкспорт" представил немало интересных экспонатов: это и аппаратура для защиты сотовых телефонов от прослушки, и комплексы самообороны, и досмотровые устройства.
"Рособоронэкспорт" представил немало интересных экспонатов: это и аппаратура для защиты сотовых телефонов от прослушки, и комплексы самообороны, и досмотровые устройства.
Манекен в защитном костюме на международной выставке "Интерполитех-2021".
Манекен в защитном костюме на международной выставке "Интерполитех-2021".
Управляемый робототехнический комплекс "Скарабей", представляющий собой колесную платформу со встроенными камерами и микрофоном, позволяет собирать и передавать аудио- и видеоинформацию в труднодоступных и опасных местах.
Управляемый робототехнический комплекс "Скарабей", представляющий собой колесную платформу со встроенными камерами и микрофоном, позволяет собирать и передавать аудио- и видеоинформацию в труднодоступных и опасных местах.
Видеокамеры для охранного телевидения на стенде компании "МАТЕК".
Видеокамеры для охранного телевидения на стенде компании "МАТЕК".
Комплекс удаленного управления камерами и приборами ночного видения AVP-TUREL на выставке "Интерполитех-2021".
Комплекс удаленного управления камерами и приборами ночного видения AVP-TUREL на выставке "Интерполитех-2021".
"Лаборатория ППШ" показала новейшие радиоэлектронные ружья для борьбы с беспилотниками, способные глушить каналы управления навигации и связи с дронами.
"Лаборатория ППШ" показала новейшие радиоэлектронные ружья для борьбы с беспилотниками, способные глушить каналы управления навигации и связи с дронами.
"Российские сети вещания и оповещения" знакомят посетителей с главной своей разработкой — Универсальным программно-аппаратным комплексом (УПАК РСВО), внедрение которого на предприятиях помогает предотвратить аварии и ЧС.
"Российские сети вещания и оповещения" знакомят посетителей с главной своей разработкой — Универсальным программно-аппаратным комплексом (УПАК РСВО), внедрение которого на предприятиях помогает предотвратить аварии и ЧС.
Радиостанция Апекс-251.01 П45 на выставке "Интерполитех-2021".
Радиостанция Апекс-251.01 П45 на выставке "Интерполитех-2021".
Посетители на выставке "Интерполитех-2021" в Москве.
Посетители на выставке "Интерполитех-2021" в Москве.