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Радиоэлектронные ружья и защита от прослушки: выставка "Интерполитех-2021"
Радиоэлектронные ружья и защита от прослушки: выставка "Интерполитех-2021" - РИА Новости, 20.10.2021
Радиоэлектронные ружья и защита от прослушки: выставка "Интерполитех-2021"
Ведущие компании и высокотехнологичные новинки — в Москве проходит выставка средств обеспечения безопасности государства "Интерполитех-2021". Самые интересные... РИА Новости, 20.10.2021
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москва
интерполитех
рособоронэкспорт
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Ведущие компании и высокотехнологичные новинки — в Москве проходит выставка средств обеспечения безопасности государства "Интерполитех-2021". Самые интересные ее экспонаты — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, москва, интерполитех, рособоронэкспорт, российские сети вещания и оповещения
13:40 20.10.2021 (обновлено: 16:02 20.10.2021)
 

Радиоэлектронные ружья и защита от прослушки: выставка "Интерполитех-2021"

Читать ria.ru в
Ведущие компании и высокотехнологичные новинки — в Москве проходит выставка средств обеспечения безопасности государства "Интерполитех-2021". Самые интересные ее экспонаты — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Нынешняя выставка — юбилейная: в этом году она отмечает 25-летие.

Девушка на стенде Рособоронэкспорта на Международной выставке Интерполитех-2021
1 из 15

Нынешняя выставка — юбилейная: в этом году она отмечает 25-летие.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

"Интерполитех-2021" проходит в "Крокус Экспо" с 19 по 22 октября.

Бронированный автомобиль СБА-70К2 на Международной выставке Интерполитех-2021 в МВЦ Крокус Экспо в Москве
2 из 15

"Интерполитех-2021" проходит в "Крокус Экспо" с 19 по 22 октября.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Более ста компаний и организаций привезли в Москву новейшие разработки.

Беспилотный летательный аппарат компании ЭНИКС на Международной выставке Интерполитех-2021 в МВЦ Крокус Экспо в Москве
3 из 15

Более ста компаний и организаций привезли в Москву новейшие разработки.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Особое место в программе и экспозиции занимают цифровые решения в сфере безопасности.

Многоабонентский IP домофон компании Beward на Международной выставке Интерполитех-2021 в МВЦ Крокус Экспо в Москве
4 из 15

Особое место в программе и экспозиции занимают цифровые решения в сфере безопасности.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Здесь можно увидеть самые разные устройства: от домофона до криминалистического оборудования.

На Международной выставке Интерполитех-2021 в МВЦ Крокус Экспо в Москве
5 из 15

Здесь можно увидеть самые разные устройства: от домофона до криминалистического оборудования.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Оружейный видеорегистратор AVP DDL REC-C на выставке "Интерполитех-2021".

Оружейный видеорегистратор AVP DDL REC-C на Международной выставке Интерполитех-2021 в МВЦ Крокус Экспо в Москве
6 из 15

Оружейный видеорегистратор AVP DDL REC-C на выставке "Интерполитех-2021".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

"Рособоронэкспорт" представил немало интересных экспонатов: это и аппаратура для защиты сотовых телефонов от прослушки, и комплексы самообороны, и досмотровые устройства.

Посетители на Международной выставке Интерполитех-2021 в МВЦ Крокус Экспо в Москве
7 из 15

"Рособоронэкспорт" представил немало интересных экспонатов: это и аппаратура для защиты сотовых телефонов от прослушки, и комплексы самообороны, и досмотровые устройства.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Манекен в защитном костюме на международной выставке "Интерполитех-2021".

Манекен в общевойсковом защитном костюме на Международной выставке Интерполитех-2021 в МВЦ Крокус Экспо в Москве
8 из 15

Манекен в защитном костюме на международной выставке "Интерполитех-2021".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Управляемый робототехнический комплекс "Скарабей", представляющий собой колесную платформу со встроенными камерами и микрофоном, позволяет собирать и передавать аудио- и видеоинформацию в труднодоступных и опасных местах.

Управляемый досмотровый робототехнический комплекс СКАРАБЕЙ на Международной выставке Интерполитех-2021 в МВЦ Крокус Экспо в Москве
9 из 15

Управляемый робототехнический комплекс "Скарабей", представляющий собой колесную платформу со встроенными камерами и микрофоном, позволяет собирать и передавать аудио- и видеоинформацию в труднодоступных и опасных местах.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Видеокамеры для охранного телевидения на стенде компании "МАТЕК".

Видеокамеры для охранного телевидения на стенде компании МАТЕК на Международной выставке Интерполитех-2021 в МВЦ Крокус Экспо в Москве
10 из 15

Видеокамеры для охранного телевидения на стенде компании "МАТЕК".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Комплекс удаленного управления камерами и приборами ночного видения AVP-TUREL на выставке "Интерполитех-2021".

Комплекс удаленного управления приборами AVP-TUREL на Международной выставке Интерполитех-2021 в МВЦ Крокус Экспо в Москве
11 из 15

Комплекс удаленного управления камерами и приборами ночного видения AVP-TUREL на выставке "Интерполитех-2021".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

"Лаборатория ППШ" показала новейшие радиоэлектронные ружья для борьбы с беспилотниками, способные глушить каналы управления навигации и связи с дронами.

Радиоэлектронные ружья на стенде холдинга Лаборатория ППШ на Международной выставке Интерполитех-2021 в МВЦ Крокус Экспо в Москве
12 из 15

"Лаборатория ППШ" показала новейшие радиоэлектронные ружья для борьбы с беспилотниками, способные глушить каналы управления навигации и связи с дронами.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

"Российские сети вещания и оповещения" знакомят посетителей с главной своей разработкой — Уни­вер­саль­ным программно-аппаратным комплексом (УПАК РСВО), внедрение которого на предприятиях помогает пре­дотв­ратить аварии и ЧС.

Стенд ФГУП Российские сети вещания и оповещения на Международной выставке Интерполитех-2021 в МВЦ Крокус Экспо в Москве
13 из 15

"Российские сети вещания и оповещения" знакомят посетителей с главной своей разработкой — Уни­вер­саль­ным программно-аппаратным комплексом (УПАК РСВО), внедрение которого на предприятиях помогает пре­дотв­ратить аварии и ЧС.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Радиостанция Апекс-251.01 П45 на выставке "Интерполитех-2021".

Радиостанция Апекс-251.01 П45 на Международной выставке Интерполитех-2021 в МВЦ Крокус Экспо в Москве
14 из 15

Радиостанция Апекс-251.01 П45 на выставке "Интерполитех-2021".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Посетители на выставке "Интерполитех-2021" в Москве.

Посетители на Международной выставке Интерполитех-2021 в МВЦ Крокус Экспо в Москве
15 из 15

Посетители на выставке "Интерполитех-2021" в Москве.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ФотоМоскваИнтерполитехРособоронэкспортРоссийские сети вещания и оповещения
 
 
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