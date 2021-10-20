https://ria.ru/20211020/internet-1755390949.html

Жители Приамурья могут выбрать населенные пункты, где появится интернет

Жители Приамурья могут выбрать населенные пункты, где появится интернет - РИА Новости, 20.10.2021

Жители Приамурья могут выбрать населенные пункты, где появится интернет

Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал, что жители региона могут с помощью голосования выбрать, где появится интернет в 2022 году. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T13:58

2021-10-20T13:58

2021-10-20T13:59

амурская область

общество

амурская область

ростелеком

василий орлов (губернатор)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742944710_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_d2a65058c6360045fcac497997f10a60.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 окт – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал, что жители региона могут с помощью голосования выбрать, где появится интернет в 2022 году.Как сообщает правительство Приамурья, министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ реализуется проект "Устранение цифрового неравенства 2.0". В населенных пунктах Приамурья, где проживают от 100 до 500 жителей, и где нет мобильной связи и доступа к Интернету, за счет федерального бюджета будут строиться базовые станции сотовой связи.Для Приамурья определена квота в 13 населенных пунктов. Голосование поможет определить, где в первую очередь в 2022 году появится мобильная связь по технологии 4G (LTE)."Амурчане могут выбрать населенные пункты, где появится интернет в следующем году. При голосовании важно указывать именно те населенные пункты, где нет подключения к сети Интернет на сегодняшний день. Более тысячи амурчан уже проголосовало за более чем 50 населенных пунктов. Отдать свой голос можно как на портале Госуслуг, так и отправив заявление письмом", - рассказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.Голосование проходит с 5 октября по 15 ноября 2021 года. Принять участие в нем могут граждане России, которым уже исполнилось 18 лет. Специальный раздел с формой для голосования открыт на портале Госуслуг. Также проголосовать можно, отправив заявление по почте в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Итоги голосования планируют опубликовать в декабре этого года.Программа устранения цифрового неравенства реализуется Минцифры России и компанией ПАО "Ростелеком" с 2014 года. В 2021 году принято решение о модернизации универсальных услуг связи и переходе на современный стандарт связи 4G (LTE). Всего до 2030 года мобильная связь по этой программе станет доступной более чем в 24 тысячах населенных пунктах России.

https://ria.ru/20211018/stadion-1754980906.html

https://ria.ru/20211013/priamure-1754325654.html

амурская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, амурская область, ростелеком, василий орлов (губернатор), россия