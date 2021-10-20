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Амурская область
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Жители Приамурья могут выбрать населенные пункты, где появится интернет
Жители Приамурья могут выбрать населенные пункты, где появится интернет - РИА Новости, 20.10.2021
Жители Приамурья могут выбрать населенные пункты, где появится интернет
Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал, что жители региона могут с помощью голосования выбрать, где появится интернет в 2022 году. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T13:58
2021-10-20T13:59
амурская область
общество
амурская область
ростелеком
василий орлов (губернатор)
россия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 окт – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал, что жители региона могут с помощью голосования выбрать, где появится интернет в 2022 году.Как сообщает правительство Приамурья, министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ реализуется проект "Устранение цифрового неравенства 2.0". В населенных пунктах Приамурья, где проживают от 100 до 500 жителей, и где нет мобильной связи и доступа к Интернету, за счет федерального бюджета будут строиться базовые станции сотовой связи.Для Приамурья определена квота в 13 населенных пунктов. Голосование поможет определить, где в первую очередь в 2022 году появится мобильная связь по технологии 4G (LTE)."Амурчане могут выбрать населенные пункты, где появится интернет в следующем году. При голосовании важно указывать именно те населенные пункты, где нет подключения к сети Интернет на сегодняшний день. Более тысячи амурчан уже проголосовало за более чем 50 населенных пунктов. Отдать свой голос можно как на портале Госуслуг, так и отправив заявление письмом", - рассказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.Голосование проходит с 5 октября по 15 ноября 2021 года. Принять участие в нем могут граждане России, которым уже исполнилось 18 лет. Специальный раздел с формой для голосования открыт на портале Госуслуг. Также проголосовать можно, отправив заявление по почте в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Итоги голосования планируют опубликовать в декабре этого года.Программа устранения цифрового неравенства реализуется Минцифры России и компанией ПАО "Ростелеком" с 2014 года. В 2021 году принято решение о модернизации универсальных услуг связи и переходе на современный стандарт связи 4G (LTE). Всего до 2030 года мобильная связь по этой программе станет доступной более чем в 24 тысячах населенных пунктах России.
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общество, амурская область, ростелеком, василий орлов (губернатор), россия
13:58 20.10.2021 (обновлено: 13:59 20.10.2021)
 
Жители Приамурья могут выбрать населенные пункты, где появится интернет

Жители Приамурья могут выбрать населенные пункты, где появится интернет в 2022 году

© Depositphotos / VitalikRadkoДевушка с ноутбуком
Девушка с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© Depositphotos / VitalikRadko
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 окт – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал, что жители региона могут с помощью голосования выбрать, где появится интернет в 2022 году.
Как сообщает правительство Приамурья, министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ реализуется проект "Устранение цифрового неравенства 2.0". В населенных пунктах Приамурья, где проживают от 100 до 500 жителей, и где нет мобильной связи и доступа к Интернету, за счет федерального бюджета будут строиться базовые станции сотовой связи.
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Для Приамурья определена квота в 13 населенных пунктов. Голосование поможет определить, где в первую очередь в 2022 году появится мобильная связь по технологии 4G (LTE).
"Амурчане могут выбрать населенные пункты, где появится интернет в следующем году. При голосовании важно указывать именно те населенные пункты, где нет подключения к сети Интернет на сегодняшний день. Более тысячи амурчан уже проголосовало за более чем 50 населенных пунктов. Отдать свой голос можно как на портале Госуслуг, так и отправив заявление письмом", - рассказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.
Голосование проходит с 5 октября по 15 ноября 2021 года. Принять участие в нем могут граждане России, которым уже исполнилось 18 лет. Специальный раздел с формой для голосования открыт на портале Госуслуг. Также проголосовать можно, отправив заявление по почте в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Итоги голосования планируют опубликовать в декабре этого года.
Программа устранения цифрового неравенства реализуется Минцифры России и компанией ПАО "Ростелеком" с 2014 года. В 2021 году принято решение о модернизации универсальных услуг связи и переходе на современный стандарт связи 4G (LTE). Всего до 2030 года мобильная связь по этой программе станет доступной более чем в 24 тысячах населенных пунктах России.
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