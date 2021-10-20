https://ria.ru/20211020/indiya-1755320420.html

На севере Индии из-за наводнения и оползней погибли почти 50 человек

На севере Индии из-за наводнения и оползней погибли почти 50 человек - РИА Новости, 20.10.2021

На севере Индии из-за наводнения и оползней погибли почти 50 человек

По меньшей мере 46 человек погибли на севере Индии в штате Уттаракханд из-за наводнения и оползней, вызванных сильными дождями, сообщило правительство штата. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T08:51

2021-10-20T08:51

2021-10-20T08:51

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НЬЮ-ДЕЛИ, 20 окт – РИА Новости. По меньшей мере 46 человек погибли на севере Индии в штате Уттаракханд из-за наводнения и оползней, вызванных сильными дождями, сообщило правительство штата."Число жертв в Уттаракханде в результате инцидентов, связанных с дождем, достигло 46, без вести пропали 11 человек, 12 получили ранения", - сообщил секретарь департамента по ликвидации последствий стихийных бедствий С.А. Муругесан.Ранее глава штата Пушкар Сингх Дхами сообщил, что власти штата выплатят семьям погибших компенсация в размере 400 тысяч рупий (5,3 тысячи долларов), тем, кто потерял свои дома, будет выдано 190 тысяч рупий (2,5 тысячи долларов).Обрушившиеся на штат сильные дожди привели к оползням и наводнениям, прервав сообщение с рядом населенных пунктов. Так, полностью прервано сообщение с курортным городом Найнитал, а также с расположенными в предгорьях Гималаев городами Каладхунги, Халдвани и Бхавали. Индийские метеорологи предупредили о продолжении сильных ливней в ближайшие несколько дней и рекомендовали жителям не покидать свои дома в целях безопасности.Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что в курсе ситуации в Уттаракханде, и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

https://ria.ru/20211012/navodnenie-1754128143.html

https://ria.ru/20211007/alabama-1753594558.html

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в мире, индия, уттаракханд, нарендра моди, гималаи