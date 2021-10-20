https://ria.ru/20211020/gruziya-1755449379.html

Прокуратура обвинила водителя Саакашвили в сокрытии тяжкого преступления

Прокуратура обвинила водителя Саакашвили в сокрытии тяжкого преступления - РИА Новости, 20.10.2021

Прокуратура обвинила водителя Саакашвили в сокрытии тяжкого преступления

Главная прокуратура Грузии утяжелила обвинение водителю трейлера Элгудже Цомае, который помог незаконно пересечь государственную границу экс-президенту Михаилу... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T17:32

2021-10-20T17:32

2021-10-20T17:32

в мире

грузия

михаил саакашвили

задержание саакашвили в грузии

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ТБИЛИСИ, 20 окт - РИА Новости. Главная прокуратура Грузии утяжелила обвинение водителю трейлера Элгудже Цомае, который помог незаконно пересечь государственную границу экс-президенту Михаилу Саакашвили, сказано в заявлении ведомства.По делу о незаконном пересечении границы Саакашвили в Грузии уже арестованы три человека: Цомая, а также отец и сын - сотрудники порта Поти. В среду МВД сообщило о задержании четвертого фигуранта дела. По словам его адвоката, этот задержанный также работает водителем трейлера, но с тремя другими задержанными никак не связан."В рамках расследования дела Михаила Саакашвили прокуратура на основании новых доказательств утяжелила обвинение Э.Ц. (Элгудже Цомае - ред.) за сокрытие тяжкого преступления и содействии незаконному пересечению границы", - сказано в заявлении.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.

https://ria.ru/20211020/saakashvili-1755433808.html

грузия

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в мире, грузия, михаил саакашвили, задержание саакашвили в грузии