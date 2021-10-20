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Тбилисская клиника готова принять голодающего 20 дней Саакашвили
Тбилисская клиника готова принять голодающего 20 дней Саакашвили - РИА Новости, 20.10.2021
Тбилисская клиника готова принять голодающего 20 дней Саакашвили
Сотрудники Тбилисской клиники "Вивамед" готовят отдельный этаж для экс-президента Михаила Саакашвили, которого в среду могут перевезти из Руставской тюрьмы,... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T11:40
2021-10-20T11:44
в мире
грузия
михаил саакашвили
задержание саакашвили в грузии
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ТБИЛИСИ, 20 окт - РИА Новости. Сотрудники Тбилисской клиники "Вивамед" готовят отдельный этаж для экс-президента Михаила Саакашвили, которого в среду могут перевезти из Руставской тюрьмы, сообщает телекомпания "Пирвели".К Саакашвили во вторник приехал консилиум врачей, созданный по указу минздрава. Позже консилиум провел встречу с представителями минюста и рекомендовал профилактическую госпитализацию политика. Саакашвили голодает уже 20 дней."Михаил Саакашвили может быть переведен в клинику "Вивамед" сегодня. Рекомендация была выдана группой врачей вчера после нескольких часов обсуждения. В клинике уже готовятся к встрече с экс-президентом. По имеющейся информации, пустует пятый этаж здания, где Саакашвили будет помещен в изолированную палату под присмотром конвойной службы. На местах действуют беспрецедентные меры безопасности", - сообщает ТВ.Несмотря на решение консилиума врачей, для госпитализации необходимо подтверждение самого Саакашвили.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
https://ria.ru/20211019/konsilium-1755286000.html
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в мире, грузия, михаил саакашвили, задержание саакашвили в грузии
11:40 20.10.2021 (обновлено: 11:44 20.10.2021)
 
Тбилисская клиника готова принять голодающего 20 дней Саакашвили

В Тбилисской клинике для голодающего 20 дней Саакашвили подготовят этаж

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМихаил Саакашвили
Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ТБИЛИСИ, 20 окт - РИА Новости. Сотрудники Тбилисской клиники "Вивамед" готовят отдельный этаж для экс-президента Михаила Саакашвили, которого в среду могут перевезти из Руставской тюрьмы, сообщает телекомпания "Пирвели".
К Саакашвили во вторник приехал консилиум врачей, созданный по указу минздрава. Позже консилиум провел встречу с представителями минюста и рекомендовал профилактическую госпитализацию политика. Саакашвили голодает уже 20 дней.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в суде Киева - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
19 октября, 20:17
Врачи посоветовали Саакашвили профилактическую госпитализацию
"Михаил Саакашвили может быть переведен в клинику "Вивамед" сегодня. Рекомендация была выдана группой врачей вчера после нескольких часов обсуждения. В клинике уже готовятся к встрече с экс-президентом. По имеющейся информации, пустует пятый этаж здания, где Саакашвили будет помещен в изолированную палату под присмотром конвойной службы. На местах действуют беспрецедентные меры безопасности", - сообщает ТВ.
Несмотря на решение консилиума врачей, для госпитализации необходимо подтверждение самого Саакашвили.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
Здание тюрьмы в Рустави, где содержится арестованный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
17 октября, 18:04
Саакашвили трудно передвигаться, заявил его личный врач
 
В миреГрузияМихаил СаакашвилиЗадержание Саакашвили в Грузии
 
 
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