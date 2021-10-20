https://ria.ru/20211020/grossi-1755312723.html

Глава МАГАТЭ раскритиковал сделку AUKUS

Глава МАГАТЭ раскритиковал сделку AUKUS - РИА Новости, 20.10.2021

Глава МАГАТЭ раскритиковал сделку AUKUS

Другие страны могут последовать примеру Австралии и приобрести ядерные подлодки, считает гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T04:47

2021-10-20T04:47

2021-10-20T04:53

в мире

австралия

магатэ

энтони блинкен

рафаэль гросси

aukus

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Другие страны могут последовать примеру Австралии и приобрести ядерные подлодки, считает гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.По его мнению, "нельзя исключить (вероятность того)", что другие страны последуют прецеденту AUKUS и начнут осуществлять свои планы по приобретению ядерных подлодок. Как отметил гендиректор МАГАТЭ, ограничивающим фактором в этой ситуации выступают технологические трудности при создании таких субмарин."Я уже создал рабочую группу в рамках инспектората (МАГАТЭ), в состав которой вошли очень опытные инспектора по вопросам гарантий и юридические эксперты, чтобы изучить этот вопрос", - отметил Гросси в рамках визита в Вашингтон. Его слова передает газета Guardian.Гендиректор МАГАТЭ подчеркнул, что необходимы договоренности, в рамках которых на полученные Австралией технологии и материалы распространятся гарантии их надлежащего использования.Гросси в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном поднял тему недопущения распространения ядерного оружия в контексте AUKUS."Мы собираемся скоро провести... официальную встречу, в трехстороннем или ином формате", - приводит газета слова гендиректора МАГАТЭ.Ранее Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, объём которого составлял 56 миллиардов евро. Соглашение с Францией предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину".

https://ria.ru/20211015/aukus-1754675311.html

https://ria.ru/20211014/stabilnost-1754481087.html

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в мире, австралия, магатэ, энтони блинкен, рафаэль гросси, aukus