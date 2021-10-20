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Вышел трейлер второго сезона сериала "Великая"
Вышел трейлер второго сезона сериала "Великая" - РИА Новости, 20.10.2021
Вышел трейлер второго сезона сериала "Великая"
На YouTube-канале Hulu опубликовали трейлер предстоящего, второго сезона комедийного псевдоисторического сериала "Великая", вольно интерпретирующего молодые... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T11:06
2021-10-20T11:06
2021-10-20T11:06
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. На YouTube-канале Hulu опубликовали трейлер предстоящего, второго сезона комедийного псевдоисторического сериала "Великая", вольно интерпретирующего молодые годы российской императрицы Екатерины II. В шоу ее играет Эль Фэннинг. В ролике показывают, как Екатерина приходит к мысли установить свое господство над Россией, добавляет к имени приставку Великая, что удивляет ее мужа — императора Петра III (Николас Холт). Героиня Фэннинг хочет править страной с "состраданием и разумом", однако ее идеологию пока не готовы принять ни при дворе, ни народ. Ожидается, что в новом сезоне Екатерина и Петр сблизятся и на какое-то время станут даже союзниками. Хотя, возможно, перемирие связано с беременностью императрицы. Но императрица уже разрабатывает план переворота.Сатирическое шоу создал Тони Макнамара, известный по работе над фильмом "Фаворитка" (2018). Вместе с Фэннинг и Холтом в "Великой" также задействованы Фиби Фокс, Гвилим Ли, Саша Дхаван, Дуглас Ход, Джиллиан Андерсон и другие. Премьера второго сезона сериала состоится 19 ноября.
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новости культуры, кино и сериалы, джиллиан андерсон, екатерина ii, эль фэннинг
Вышел трейлер второго сезона сериала "Великая"
В Сети разместили новый трейлер второго сезона сатирического сериала "Великая"
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.
На YouTube-канале Hulu опубликовали
трейлер предстоящего, второго сезона комедийного псевдоисторического сериала "Великая", вольно интерпретирующего молодые годы российской императрицы Екатерины II. В шоу ее играет Эль Фэннинг.
В ролике показывают, как Екатерина приходит к мысли установить свое господство над Россией, добавляет к имени приставку Великая, что удивляет ее мужа — императора Петра III (Николас Холт). Героиня Фэннинг хочет править страной с "состраданием и разумом", однако ее идеологию пока не готовы принять ни при дворе, ни народ.
Ожидается, что в новом сезоне Екатерина и Петр сблизятся и на какое-то время станут даже союзниками. Хотя, возможно, перемирие связано с беременностью императрицы. Но императрица уже разрабатывает план переворота.
Сатирическое шоу создал Тони Макнамара, известный по работе над фильмом "Фаворитка" (2018).
Вместе с Фэннинг и Холтом в "Великой" также задействованы Фиби Фокс, Гвилим Ли, Саша Дхаван, Дуглас Ход, Джиллиан Андерсон и другие.
Премьера второго сезона сериала состоится 19 ноября.