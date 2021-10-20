https://ria.ru/20211020/gosduma-1755438124.html

Часть аппарата Госдумы переведут на удаленный режим работы

Часть аппарата Госдумы переведут на удаленный режим работы - РИА Новости, 20.10.2021

Часть аппарата Госдумы переведут на удаленный режим работы

Часть сотрудников аппарата Госдумы РФ будет переведена на удаленный режим работы в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, заявил председатель нижней... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T16:46

2021-10-20T16:46

2021-10-20T16:46

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политика

вячеслав володин

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Часть сотрудников аппарата Госдумы РФ будет переведена на удаленный режим работы в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин."На фоне роста заболеваемости будем принимать решения по организации работы аппарата и депутатов. Часть аппарата будет переведена на удаленную работу. Кроме того, надо обеспечить условия работы для депутатов, чтобы процесс законотворчества не пострадал. По возвращению из регионов депутаты обязательно сдают ПЦР для работы в комитетах, на Совете Думы, в зале пленарных заседаний", - сказал Володин журналистам.Как сообщила в среду на совещании у президента России Владимира Путина вице-премьер РФ Татьяна Голикова, в настоящее время число выявленных новых случаев COVID-19 за сутки приближается к 35 тысячам. По ее словам, наблюдается сложная эпидситуация.

https://ria.ru/20211016/vaktsinatsiya-1754865008.html

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2021

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политика, вячеслав володин, госдума рф, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии