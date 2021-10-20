https://ria.ru/20211020/gosduma-1755413703.html

Комитет Госдумы одобрил ужесточение требований к охране объектов ТЭК

Комитет Госдумы одобрил ужесточение требований к охране объектов ТЭК - РИА Новости, 20.10.2021

Комитет Госдумы одобрил ужесточение требований к охране объектов ТЭК

Комитет Госдумы по энергетике одобрил к первому чтению законопроект, ужесточающий требования к охране объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в целях... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T15:21

2021-10-20T15:21

2021-10-20T15:21

энергетика

госдума рф

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

павел завальный

анастасия бондаренко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573837754_0:53:3455:1996_1920x0_80_0_0_c846d8d38cef4fcaab75e717281b3524.jpg

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Комитет Госдумы по энергетике одобрил к первому чтению законопроект, ужесточающий требования к охране объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в целях повышения их защищенности.Документ, внесенный правительством РФ, уточняет, кто имеет право охранять объекты ТЭК высокой и средней категории опасности, и ужесточает требования к частным охранным организациям, которые вправе охранять такие объекты. Одновременно запрещается допускать к охране объектов ТЭК лиц, предоставивших подложные документы при приеме на работу иностранных граждан.Отдельные субъекты ТЭК будут вправе учреждать "корпоративные" частные охранные организации при соблюдении ряда условий (уставный капитал организации должен быть не менее 1,5 миллионов рублей, а доля субъекта в нем – минимум 50%). Это касается субъектов ТЭК, зарегистрированных в РФ и владеющих объектами ТЭК, на чьи решения не могут оказывать определяющего влияния иностранные лица.Замглавы Минэнерго РФ Анастасия Бондаренко напомнила на заседании комитета, что 9 июля 2020 года на Совете безопасности президент РФ принял решение разрешить отдельным субъектам ТЭК, соответствующим определенным требованиям, учреждать частные охранные организации для охраны объектов высокой и средней категории опасности."Хотя в протоколе поименовано пять, но разрешено и другим, если они будут соответствовать критериям, учреждать частные охранные организации… По решению президента прямо упомянуты "Новатэк", "Газпром нефть", "Сибур", "Лукойл" и "Татнефть". Среди других интерес проявляют к созданию этой организации также компании "Россети" и "Русгидро", - рассказала замминистра.Согласно законопроекту, объекты ТЭК высокой категории опасности будут вправе охранять подразделения и организации Росгвардии; ведомственные охраны, созданные "Газпромом", "Транснефтью" и "Роснефтью"; а также частные охранные организации, учрежденные отдельными субъектами ТЭК. Объекты ТЭК средней категории опасности, помимо них, также смогут охранять частные охранные организации, соответствующие специальным требованиям, установленным правительством РФ; а объекты ТЭК низкой категории опасности – еще и иные частные охранные организации."Принятие законопроекта позволит компаниям-владельцам объектов ТЭК высокой и средней категорий опасности оптимальным способом решить вопрос их физической охраны, с привлечением уполномоченных структур или через создание собственных охранных компаний. Это повысит уровень эффективности физической охраны объектов ТЭК и их безопасности, включая антитеррористическую, даст возможность оптимизации и снижения затрат на охрану объектов", - считает председатель комитета по энергетике Павел Завальный.К законопроекту, по его словам, поступил ряд замечаний, но все они могут быть устранены при подготовке ко второму чтению.

https://ria.ru/20211019/elektrosnabzhenie-1755220034.html

https://ria.ru/20211006/putin-1753338455.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

энергетика, госдума рф, министерство энергетики рф (минэнерго россии), павел завальный, анастасия бондаренко