https://ria.ru/20211020/gosduma-1755367163.html

Комитет Госдумы запланировал встречу с руководством Google

Комитет Госдумы запланировал встречу с руководством Google - РИА Новости, 20.10.2021

Комитет Госдумы запланировал встречу с руководством Google

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 25 октября встретится по видеосвязи с руководством компании Google для обсуждения вопросов,... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T12:17

2021-10-20T12:17

2021-10-20T12:38

общество

госдума рф

google

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василий пискарев

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 25 октября встретится по видеосвязи с руководством компании Google для обсуждения вопросов, связанных с соблюдением российского законодательства, рассказал председатель комитета Василий Пискарев."Мы по поручению председателя, комитет в частности, вступил в коммуникацию с руководителем Google… с просьбой выйти с нами на коммуникацию по видеосвязи. Поступило письмо, что они согласились, у нас этот сеанс запланирован на 25 октября", - рассказал Пискарев в ходе заседания комитета.Политик добавил, что одной из тем встречи станет соблюдение IT-гигантом российского законодательства на территории страны."Вопросы возникают, почему такие двойные стандарты… почему немцам, у них там законы местные будут соблюдаться, а на территории страны (РФ - ред.) этот закон не соблюдается", - добавил политик говоря о теме встречи.

https://ria.ru/20211019/google-1755197336.html

https://ria.ru/20210929/shtraf-1752350143.html

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общество, госдума рф, google, россия, василий пискарев