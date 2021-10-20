Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211020/gosduma-1755367163.html
Комитет Госдумы запланировал встречу с руководством Google
Комитет Госдумы запланировал встречу с руководством Google - РИА Новости, 20.10.2021
Комитет Госдумы запланировал встречу с руководством Google
Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 25 октября встретится по видеосвязи с руководством компании Google для обсуждения вопросов,... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T12:17
2021-10-20T12:38
общество
госдума рф
google
россия
василий пискарев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39763/91/397639113_0:305:1518:1159_1920x0_80_0_0_21208d38105d1df8074ff889d4bc3899.jpg
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 25 октября встретится по видеосвязи с руководством компании Google для обсуждения вопросов, связанных с соблюдением российского законодательства, рассказал председатель комитета Василий Пискарев."Мы по поручению председателя, комитет в частности, вступил в коммуникацию с руководителем Google… с просьбой выйти с нами на коммуникацию по видеосвязи. Поступило письмо, что они согласились, у нас этот сеанс запланирован на 25 октября", - рассказал Пискарев в ходе заседания комитета.Политик добавил, что одной из тем встречи станет соблюдение IT-гигантом российского законодательства на территории страны."Вопросы возникают, почему такие двойные стандарты… почему немцам, у них там законы местные будут соблюдаться, а на территории страны (РФ - ред.) этот закон не соблюдается", - добавил политик говоря о теме встречи.
https://ria.ru/20211019/google-1755197336.html
https://ria.ru/20210929/shtraf-1752350143.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39763/91/397639113_0:163:1518:1302_1920x0_80_0_0_4411983c233aacf016e179e9ab9d8146.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, госдума рф, google, россия, василий пискарев
12:17 20.10.2021 (обновлено: 12:38 20.10.2021)
 
Комитет Госдумы запланировал встречу с руководством Google

Комитет Госдумы пообщается с руководством Google по теме соблюдения российских законов

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗдание Госдумы
Здание Госдумы - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 25 октября встретится по видеосвязи с руководством компании Google для обсуждения вопросов, связанных с соблюдением российского законодательства, рассказал председатель комитета Василий Пискарев.
"Мы по поручению председателя, комитет в частности, вступил в коммуникацию с руководителем Google… с просьбой выйти с нами на коммуникацию по видеосвязи. Поступило письмо, что они согласились, у нас этот сеанс запланирован на 25 октября", - рассказал Пискарев в ходе заседания комитета.
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
Вчера, 13:49
Роскомнадзор пригрозил Google оборотным штрафом
Политик добавил, что одной из тем встречи станет соблюдение IT-гигантом российского законодательства на территории страны.
"Вопросы возникают, почему такие двойные стандарты… почему немцам, у них там законы местные будут соблюдаться, а на территории страны (РФ - ред.) этот закон не соблюдается", - добавил политик говоря о теме встречи.
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
29 сентября, 16:48
Суд оштрафовал Google на 6,5 миллиона рублей
 
ОбществоГосдума РФGoogleРоссияВасилий Пискарев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:44В Киеве заявили о превосходстве Украины над Германией
04:36МИД КНДР заявил, что испытание ракет не направлено против США
04:22В Германии археологи обнаружили останки средневекового хипстера
04:15Российские и египетские десантники провели совместные учения
04:09Вирусолог назвал возможные пути эволюции коронавируса
03:55Компания Трампа объявила о создании новой соцсети TRUTH Social
03:50Мошенники активизировали продажу фейковых сертификатов о вакцинации
03:43Врач рассказал, почему детям нужно носить маски в общественных местах
03:34Times: Украина ведет переговоры с Британией о поставках ракет
03:24Space Adventures: полет "киноэкипажа" повлиял на космический туризм
03:18Эксперт напомнила о гражданах, которые могут досрочно выйти на пенсию
03:05Глава АСВ назвал самый безопасный способ накоплений
03:00СМИ: инженера ВМС США обвинили в попытке передачи Франции чертежей подлодок
03:00В России создали самый быстрый в мире анализатор токсичности пищи
03:00В России появились новые мошенники в сфере ЖКХ, предупредил юрист
02:55"Прогресс" отстыковался от МКС для перестыковки на модуль "Наука"
02:53Пушков объяснил, почему Польша проиграла в газовой войне
02:47Немцы раскритиковали Бербок из-за слов в адрес "Северного потока — 2"
02:17Автолюбителям рассказали, кого чаще всего останавливает ГИБДД
02:08Врач рассказала, кому нельзя есть чеснок
Лента новостейМолния
В Киеве заявили о превосходстве Украины над ГерманиейМИД КНДР заявил, что испытание ракет не направлено против СШАВ Германии археологи обнаружили останки средневекового хипстераРоссийские и египетские десантники провели совместные ученияВирусолог назвал возможные пути эволюции коронавирусаКомпания Трампа объявила о создании новой соцсети TRUTH SocialМошенники активизировали продажу фейковых сертификатов о вакцинацииВрач рассказал, почему детям нужно носить маски в общественных местахTimes: Украина ведет переговоры с Британией о поставках ракетSpace Adventures: полет "киноэкипажа" повлиял на космический туризмЭксперт напомнила о гражданах, которые могут досрочно выйти на пенсиюГлава АСВ назвал самый безопасный способ накопленийСМИ: инженера ВМС США обвинили в попытке передачи Франции чертежей подлодокВ России создали самый быстрый в мире анализатор токсичности пищиВ России появились новые мошенники в сфере ЖКХ, предупредил юрист"Прогресс" отстыковался от МКС для перестыковки на модуль "Наука"Пушков объяснил, почему Польша проиграла в газовой войнеНемцы раскритиковали Бербок из-за слов в адрес "Северного потока — 2"Автолюбителям рассказали, кого чаще всего останавливает ГИБДДВрач рассказала, кому нельзя есть чеснок