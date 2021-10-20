https://ria.ru/20211020/gosduma-1755367163.html
Комитет Госдумы запланировал встречу с руководством Google
Комитет Госдумы запланировал встречу с руководством Google - РИА Новости, 20.10.2021
Комитет Госдумы запланировал встречу с руководством Google
Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 25 октября встретится по видеосвязи с руководством компании Google для обсуждения вопросов,... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T12:17
2021-10-20T12:17
2021-10-20T12:38
общество
госдума рф
google
россия
василий пискарев
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 25 октября встретится по видеосвязи с руководством компании Google для обсуждения вопросов, связанных с соблюдением российского законодательства, рассказал председатель комитета Василий Пискарев."Мы по поручению председателя, комитет в частности, вступил в коммуникацию с руководителем Google… с просьбой выйти с нами на коммуникацию по видеосвязи. Поступило письмо, что они согласились, у нас этот сеанс запланирован на 25 октября", - рассказал Пискарев в ходе заседания комитета.Политик добавил, что одной из тем встречи станет соблюдение IT-гигантом российского законодательства на территории страны."Вопросы возникают, почему такие двойные стандарты… почему немцам, у них там законы местные будут соблюдаться, а на территории страны (РФ - ред.) этот закон не соблюдается", - добавил политик говоря о теме встречи.
https://ria.ru/20211019/google-1755197336.html
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общество, госдума рф, google, россия, василий пискарев
12:17 20.10.2021 (обновлено: 12:38 20.10.2021)
Комитет Госдумы запланировал встречу с руководством Google
Комитет Госдумы пообщается с руководством Google по теме соблюдения российских законов