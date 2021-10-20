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Борисов заверил сенаторов, что госборонзаказ выполняется
Борисов заверил сенаторов, что госборонзаказ выполняется - РИА Новости, 20.10.2021
Борисов заверил сенаторов, что госборонзаказ выполняется
Правительству в условиях пандемии COVID-19 удалось обеспечить бесперебойную работу организаций ОПК и не допустить срыва гособоронзаказа, заявил вице-премьер... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T14:51
2021-10-20T14:51
безопасность
сша
юрий борисов (вице-премьер)
россия
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Правительству в условиях пандемии COVID-19 удалось обеспечить бесперебойную работу организаций ОПК и не допустить срыва гособоронзаказа, заявил вице-премьер Юрий Борисов во время "правительственного часа" в Совфеде."По словам Борисова, в условиях пандемии СOVID-19 удалось обеспечить бесперебойную работу организаций ОПК по гособоронзаказу и не допустить срыва его исполнения. В тесном взаимодействии с Роспотребнадзором, Минздравом России и органами местного управления были разработаны и обеспечены необходимые меры санитарно-эпидемиологической защиты людей, работающих в ОПК, и выполняющих задания гособоронзаказа", - говорится в сообщении аппарата вице-премьера, поступившем в РИА Новости.В выступлении, которое шло в закрытом режиме, Борисов также отметил рост качества поставляемой предприятиями военным продукции. "За последние три года количество рекламаций из войск значительно сократилось", - говорится в сообщении.Говоря о военно-техническом сотрудничестве, Борисов отметил, что объем российского экспорта продукции военного назначения ежегодно остается на стабильном уровне - 15 миллиардов долларов. "Несмотря на то, что страны, являющиеся нашими основными партнерами по линии военно-технического сотрудничества, находятся под мощнейшим давлением США, мы продолжаем удерживать второе место среди государств-экспортеров продукции военного назначения", - приводятся его слова в сообщении.Вице-премьер также рассказал о перспективах развития ОПК и разработке новой госпрограммы вооружений на 2024-2033 годы, после чего ответил на вопросы сенаторов.
https://ria.ru/20210930/psb-dbo-1752474288.html
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безопасность, сша, юрий борисов (вице-премьер), россия
14:51 20.10.2021
 
Борисов заверил сенаторов, что госборонзаказ выполняется

Вице-премьер Борисов заявил, что госборонзаказ выполняется, несмотря на пандемию

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Правительству в условиях пандемии COVID-19 удалось обеспечить бесперебойную работу организаций ОПК и не допустить срыва гособоронзаказа, заявил вице-премьер Юрий Борисов во время "правительственного часа" в Совфеде.
"По словам Борисова, в условиях пандемии СOVID-19 удалось обеспечить бесперебойную работу организаций ОПК по гособоронзаказу и не допустить срыва его исполнения. В тесном взаимодействии с Роспотребнадзором, Минздравом России и органами местного управления были разработаны и обеспечены необходимые меры санитарно-эпидемиологической защиты людей, работающих в ОПК, и выполняющих задания гособоронзаказа", - говорится в сообщении аппарата вице-премьера, поступившем в РИА Новости.
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В выступлении, которое шло в закрытом режиме, Борисов также отметил рост качества поставляемой предприятиями военным продукции. "За последние три года количество рекламаций из войск значительно сократилось", - говорится в сообщении.
Говоря о военно-техническом сотрудничестве, Борисов отметил, что объем российского экспорта продукции военного назначения ежегодно остается на стабильном уровне - 15 миллиардов долларов. "Несмотря на то, что страны, являющиеся нашими основными партнерами по линии военно-технического сотрудничества, находятся под мощнейшим давлением США, мы продолжаем удерживать второе место среди государств-экспортеров продукции военного назначения", - приводятся его слова в сообщении.
Вице-премьер также рассказал о перспективах развития ОПК и разработке новой госпрограммы вооружений на 2024-2033 годы, после чего ответил на вопросы сенаторов.
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