https://ria.ru/20211020/germaniya-1755395203.html

"Ключ" к проблеме беженцев из Белоруссии лежит в Москве, заявили в Германии

"Ключ" к проблеме беженцев из Белоруссии лежит в Москве, заявили в Германии - РИА Новости, 20.10.2021

"Ключ" к проблеме беженцев из Белоруссии лежит в Москве, заявили в Германии

Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер заявил, что "ключ" к решению миграционного кризиса на границе Евросоюза с Белоруссией лежит в Москве. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T14:23

2021-10-20T14:23

2021-10-20T14:36

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евросоюз

мария захарова

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БЕРЛИН, 20 окт - РИА Новости. Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер заявил, что "ключ" к решению миграционного кризиса на границе Евросоюза с Белоруссией лежит в Москве."Мы все (в правительстве ФРГ) убеждены, что решение этой проблемы лежит в Москве", - заявил Зеехофер на пресс-конференции в среду.Отвечая на просьбу журналиста пояснить заявление о "ключе в Москве", Зеехофер заявил, что не может себе представить, что Россия не играет в этом роли. "Я не могу себе представить, и никто мне не возразил на заседании кабмина, чтобы режим в Белоруссии мог все это делать, как минимум не получая согласия или одобрения из Москвы", - заявил он.Литва, Латвия и Польша обвиняют Минск в миграционном кризисе на границах. Белоруссия обвинения отвергает, заявляя о насильственном выдворении мигрантов этими странами на белорусскую территорию. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация на белорусско-польской и белорусско-литовской границах Москву не касается, подчеркнув, что "Россия здесь ни при чем". А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на обвинение Варшавы в адрес Москвы отмечала прямой "вклад" Польши в обострение миграционного кризиса в Европе.По словам Зеехофера, в настоящее время имеется "много сфер, в которых Москва больше ориентирована на конфликт, нежели консенсус".РФ неоднократно отвергала обвинения Запада в "агрессивных действиях", заявляя, что ни для кого не представляет угрозы и западные страны об этом знают.Как заявил Зеехофер, переправка беженцев в ЕС через Белоруссию осуществляется "как минимум" с поддержкой государства. У властей Белоруссии, продолжил он, "есть список стран безвизового режима, который был значительно расширен". Он упомянул страны Иран, Пакистан, ЮАР, Египет, Иорданию.При этом он отметил, что в целом ситуацией с миграцией не сравнима с кризисом 2015-2016 года, за первые 9 месяц в страну прибыли 80 тысяч беженцев, что находится в рамках средних показателей за последние 30 лет, заявил министр.

https://ria.ru/20211008/belorussiya-1753622981.html

https://ria.ru/20211016/minsk-1754873947.html

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