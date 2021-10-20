14:23 20.10.2021 (обновлено: 14:36 20.10.2021)
"Ключ" к проблеме беженцев из Белоруссии лежит в Москве, заявили в Германии
В Германии заявили, что "ключ" к проблеме беженцев на границе с Белоруссией лежит в Москве
© РИА Новости / Вальдемар Довейко / Перейти в фотобанкЛагерь мигрантов на литовско-белорусской границе
БЕРЛИН, 20 окт - РИА Новости. Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер заявил, что "ключ" к решению миграционного кризиса на границе Евросоюза с Белоруссией лежит в Москве.
"Мы все (в правительстве ФРГ) убеждены, что решение этой проблемы лежит в Москве", - заявил Зеехофер на пресс-конференции в среду.
Отвечая на просьбу журналиста пояснить заявление о "ключе в Москве", Зеехофер заявил, что не может себе представить, что Россия не играет в этом роли. "Я не могу себе представить, и никто мне не возразил на заседании кабмина, чтобы режим в Белоруссии мог все это делать, как минимум не получая согласия или одобрения из Москвы", - заявил он.
Литва, Латвия и Польша обвиняют Минск в миграционном кризисе на границах. Белоруссия обвинения отвергает, заявляя о насильственном выдворении мигрантов этими странами на белорусскую территорию. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация на белорусско-польской и белорусско-литовской границах Москву не касается, подчеркнув, что "Россия здесь ни при чем". А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на обвинение Варшавы в адрес Москвы отмечала прямой "вклад" Польши в обострение миграционного кризиса в Европе.
По словам Зеехофера, в настоящее время имеется "много сфер, в которых Москва больше ориентирована на конфликт, нежели консенсус".
РФ неоднократно отвергала обвинения Запада в "агрессивных действиях", заявляя, что ни для кого не представляет угрозы и западные страны об этом знают.
"Это форма гибридной угрозы, в которой мигранты используются как политический инструмент. Это большая проблема, которую мы можем решить только совместно в ЕС", - заявил Зеехофер.
При этом он отметил, что в целом ситуацией с миграцией не сравнима с кризисом 2015-2016 года, за первые 9 месяц в страну прибыли 80 тысяч беженцев, что находится в рамках средних показателей за последние 30 лет, заявил министр.