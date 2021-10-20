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"Ключ" к проблеме беженцев из Белоруссии лежит в Москве, заявили в Германии
"Ключ" к проблеме беженцев из Белоруссии лежит в Москве, заявили в Германии - РИА Новости, 20.10.2021
"Ключ" к проблеме беженцев из Белоруссии лежит в Москве, заявили в Германии
Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер заявил, что "ключ" к решению миграционного кризиса на границе Евросоюза с Белоруссией лежит в Москве. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T14:23
2021-10-20T14:36
в мире
варшава
иордания
белоруссия
германия
владимир путин
евросоюз
мария захарова
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БЕРЛИН, 20 окт - РИА Новости. Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер заявил, что "ключ" к решению миграционного кризиса на границе Евросоюза с Белоруссией лежит в Москве."Мы все (в правительстве ФРГ) убеждены, что решение этой проблемы лежит в Москве", - заявил Зеехофер на пресс-конференции в среду.Отвечая на просьбу журналиста пояснить заявление о "ключе в Москве", Зеехофер заявил, что не может себе представить, что Россия не играет в этом роли. "Я не могу себе представить, и никто мне не возразил на заседании кабмина, чтобы режим в Белоруссии мог все это делать, как минимум не получая согласия или одобрения из Москвы", - заявил он.Литва, Латвия и Польша обвиняют Минск в миграционном кризисе на границах. Белоруссия обвинения отвергает, заявляя о насильственном выдворении мигрантов этими странами на белорусскую территорию. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация на белорусско-польской и белорусско-литовской границах Москву не касается, подчеркнув, что "Россия здесь ни при чем". А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на обвинение Варшавы в адрес Москвы отмечала прямой "вклад" Польши в обострение миграционного кризиса в Европе.По словам Зеехофера, в настоящее время имеется "много сфер, в которых Москва больше ориентирована на конфликт, нежели консенсус".РФ неоднократно отвергала обвинения Запада в "агрессивных действиях", заявляя, что ни для кого не представляет угрозы и западные страны об этом знают.Как заявил Зеехофер, переправка беженцев в ЕС через Белоруссию осуществляется "как минимум" с поддержкой государства. У властей Белоруссии, продолжил он, "есть список стран безвизового режима, который был значительно расширен". Он упомянул страны Иран, Пакистан, ЮАР, Египет, Иорданию.При этом он отметил, что в целом ситуацией с миграцией не сравнима с кризисом 2015-2016 года, за первые 9 месяц в страну прибыли 80 тысяч беженцев, что находится в рамках средних показателей за последние 30 лет, заявил министр.
https://ria.ru/20211008/belorussiya-1753622981.html
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в мире, варшава, иордания, белоруссия, германия, владимир путин, евросоюз, мария захарова, хорст зеехофер, россия
14:23 20.10.2021 (обновлено: 14:36 20.10.2021)
 
"Ключ" к проблеме беженцев из Белоруссии лежит в Москве, заявили в Германии

В Германии заявили, что "ключ" к проблеме беженцев на границе с Белоруссией лежит в Москве

© РИА Новости / Вальдемар Довейко / Перейти в фотобанкЛагерь мигрантов на литовско-белорусской границе
Лагерь мигрантов на литовско-белорусской границе - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Вальдемар Довейко
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БЕРЛИН, 20 окт - РИА Новости. Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер заявил, что "ключ" к решению миграционного кризиса на границе Евросоюза с Белоруссией лежит в Москве.
"Мы все (в правительстве ФРГ) убеждены, что решение этой проблемы лежит в Москве", - заявил Зеехофер на пресс-конференции в среду.
Польские пограничники наблюдают за лагерем беженцев из Афганистана на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
8 октября, 10:11
Белоруссия обвинила Польшу в искажении информации о ситуации с беженцами
Отвечая на просьбу журналиста пояснить заявление о "ключе в Москве", Зеехофер заявил, что не может себе представить, что Россия не играет в этом роли. "Я не могу себе представить, и никто мне не возразил на заседании кабмина, чтобы режим в Белоруссии мог все это делать, как минимум не получая согласия или одобрения из Москвы", - заявил он.
Литва, Латвия и Польша обвиняют Минск в миграционном кризисе на границах. Белоруссия обвинения отвергает, заявляя о насильственном выдворении мигрантов этими странами на белорусскую территорию. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация на белорусско-польской и белорусско-литовской границах Москву не касается, подчеркнув, что "Россия здесь ни при чем". А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на обвинение Варшавы в адрес Москвы отмечала прямой "вклад" Польши в обострение миграционного кризиса в Европе.
По словам Зеехофера, в настоящее время имеется "много сфер, в которых Москва больше ориентирована на конфликт, нежели консенсус".
РФ неоднократно отвергала обвинения Запада в "агрессивных действиях", заявляя, что ни для кого не представляет угрозы и западные страны об этом знают.
Как заявил Зеехофер, переправка беженцев в ЕС через Белоруссию осуществляется "как минимум" с поддержкой государства. У властей Белоруссии, продолжил он, "есть список стран безвизового режима, который был значительно расширен". Он упомянул страны Иран, Пакистан, ЮАР, Египет, Иорданию.
"Это форма гибридной угрозы, в которой мигранты используются как политический инструмент. Это большая проблема, которую мы можем решить только совместно в ЕС", - заявил Зеехофер.
При этом он отметил, что в целом ситуацией с миграцией не сравнима с кризисом 2015-2016 года, за первые 9 месяц в страну прибыли 80 тысяч беженцев, что находится в рамках средних показателей за последние 30 лет, заявил министр.
Пограничник на границе между Белоруссией и Польшей - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
16 октября, 18:47
Польские пограничники силой выдворили мигранта, находившегося без сознания
 
В миреВаршаваИорданияБелоруссияГерманияВладимир ПутинЕвросоюзМария ЗахароваХорст ЗеехоферРоссия
 
 
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