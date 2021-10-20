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https://ria.ru/20211020/gazprom-1755332829.html
Польский министр потребовал начать разбирательство против "Газпрома"
Польский министр потребовал начать разбирательство против "Газпрома" - РИА Новости, 20.10.2021
Польский министр потребовал начать разбирательство против "Газпрома"
Министр климата и окружающей среды Польши Михал Куртыка потребовал от Европейской комиссии разобраться, имеет ли "Газпром" отношение к дефициту газа на... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T10:19
2021-10-20T11:39
экономика
европа
москва
владимир путин
еврокомиссия
газпром
алексей миллер
маргрет вестагер
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ВАРШАВА, 20 окт — РИА Новости. Министр климата и окружающей среды Польши Михал Куртыка потребовал от Европейской комиссии разобраться, имеет ли "Газпром" отношение к дефициту газа на европейском рынке.Как передает польское агентство РАР, он написал письмо вице-председателю ЕК Маргрет Вестагер, в котором указал, что "масштаб скачка цен беспрецедентен, достиг более чем двенадцатикратного роста в годовом исчислении". Формальным основанием для расследования может послужить статья 102 договора о функционировании ЕС, в которой говорится о запрете злоупотребления доминирующим положением. Вестагер, в свою очередь, занимает пост еврокомиссара по вопросам конкуренции.Куртыка заявил, что высокие цены на энергоносители отражаются на европейской промышленности и гражданах, которые требуют адекватной реакции со стороны Брюсселя.Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а в начале октября превысила отметку в 1900 долларов, достигнув исторического рекорда. Все это повышает стоимость электричества для жителей ЕС.По словам польского министра, проблема "связана среди прочего с более низким, чем ожидалось, объемом газа, поставляемого из России". Он заявил, что "в последние месяцы можно было наблюдать различные действия "Газпрома", которые отличались от того, что происходило в предыдущие годы"."Ограничения на транзит газа значительны и в настоящее время достигают более 60 процентов, а с ноября даже 90 процентов на ямальском газопроводе и 55 процентов в украинской системе. В октябре было выкуплено только около 30 процентов доступной пропускной способности на польском участке Ямальского газопровода. Кроме того, эти резервации не являются долгосрочными, а ежемесячными", — утверждает Куртыка.Другой проблемой считается нынешний исторически низкий уровень заполнения европейских газовых хранилищ (около 75 процентов). Польский министр заметил, что ситуация отличается по странам, при этом хранилища, принадлежащие "Газпрому", заполнены на уровне около 26 процентов. По его словам, российская госкорпорация "сохраняет продажи газа на низком уровне, выполняя только долгосрочные контракты, несмотря на спрос на газ в Европе".Политик считает, что инфраструктура передачи топлива через Польшу и Украину достаточна для того, чтобы удовлетворить растущий спрос, и для этого не нужен газопровод Nord Stream 2. "Когда "Северный поток — 2" будет запущен, это станет еще одним инструментом для достижения политических и коммерческих целей. Поэтому единственный способ смягчить риски для безопасности поставок и внутреннего рынка газа — это отказаться от этого проекта и не допустить его запуска", — пишет он.В Кремле на обвинения в манипулировании рынком не раз заявляли, что западные политики просчитались при переходе на альтернативные источники энергии — напрасно понадеялись на ветрогенерацию. Владимир Путин назвал ранее полной чушью и бредом заявления об использовании Россией газа как оружия.В октябре "Газпром" отчитался, что за январь — сентябрь нарастил экспорт в страны дальнего зарубежья, по предварительным данным, на 15,3 процента, до 145,8 миллиарда кубометров. Это второй по величине показатель для девяти месяцев за всю историю поставок (в 2018 году — 149,2 миллиарда кубометров).Компания не раз указывала на недостаточность запасов газа в европейских подземных хранилищах в свете приближающейся зимы, а 17 сентября ее глава Алексей Миллер именно с этим фактором увязал ценовые рекорды. При этом "Газпром" подчеркивает, что поставляет газ в Европу в полном соответствии с контрактными обязательствами, а также стремится удовлетворять заявки на дополнительные поставки — в силу имеющихся возможностей.
https://ria.ru/20211019/gazprom-1755261639.html
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экономика, европа, москва, владимир путин, еврокомиссия, газпром, алексей миллер, маргрет вестагер, северный поток — 2, россия
10:19 20.10.2021 (обновлено: 11:39 20.10.2021)
 
Польский министр потребовал начать разбирательство против "Газпрома"

Польский министр Куртыка потребовал от ЕК начать разбирательство против "Газпрома"

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЛоготип Газпрома
Логотип Газпрома - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ВАРШАВА, 20 окт — РИА Новости. Министр климата и окружающей среды Польши Михал Куртыка потребовал от Европейской комиссии разобраться, имеет ли "Газпром" отношение к дефициту газа на европейском рынке.
Как передает польское агентство РАР, он написал письмо вице-председателю ЕК Маргрет Вестагер, в котором указал, что "масштаб скачка цен беспрецедентен, достиг более чем двенадцатикратного роста в годовом исчислении".
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19 октября, 17:49
США хотят привлечь "Газпром" к ответственности за нарушение санкций
Формальным основанием для расследования может послужить статья 102 договора о функционировании ЕС, в которой говорится о запрете злоупотребления доминирующим положением. Вестагер, в свою очередь, занимает пост еврокомиссара по вопросам конкуренции.
Куртыка заявил, что высокие цены на энергоносители отражаются на европейской промышленности и гражданах, которые требуют адекватной реакции со стороны Брюсселя.
Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а в начале октября превысила отметку в 1900 долларов, достигнув исторического рекорда. Все это повышает стоимость электричества для жителей ЕС.
По словам польского министра, проблема "связана среди прочего с более низким, чем ожидалось, объемом газа, поставляемого из России". Он заявил, что "в последние месяцы можно было наблюдать различные действия "Газпрома", которые отличались от того, что происходило в предыдущие годы".
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Глава "Оператора ГТС Украины" обвинил "Газпром" в шантаже Европы
"Ограничения на транзит газа значительны и в настоящее время достигают более 60 процентов, а с ноября даже 90 процентов на ямальском газопроводе и 55 процентов в украинской системе. В октябре было выкуплено только около 30 процентов доступной пропускной способности на польском участке Ямальского газопровода. Кроме того, эти резервации не являются долгосрочными, а ежемесячными", — утверждает Куртыка.
Другой проблемой считается нынешний исторически низкий уровень заполнения европейских газовых хранилищ (около 75 процентов). Польский министр заметил, что ситуация отличается по странам, при этом хранилища, принадлежащие "Газпрому", заполнены на уровне около 26 процентов. По его словам, российская госкорпорация "сохраняет продажи газа на низком уровне, выполняя только долгосрочные контракты, несмотря на спрос на газ в Европе".
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"Газпром" приблизился к рекорду по экспорту в страны дальнего зарубежья
Политик считает, что инфраструктура передачи топлива через Польшу и Украину достаточна для того, чтобы удовлетворить растущий спрос, и для этого не нужен газопровод Nord Stream 2.
"Когда "Северный поток 2" будет запущен, это станет еще одним инструментом для достижения политических и коммерческих целей. Поэтому единственный способ смягчить риски для безопасности поставок и внутреннего рынка газа — это отказаться от этого проекта и не допустить его запуска", — пишет он.
В Кремле на обвинения в манипулировании рынком не раз заявляли, что западные политики просчитались при переходе на альтернативные источники энергии — напрасно понадеялись на ветрогенерацию. Владимир Путин назвал ранее полной чушью и бредом заявления об использовании Россией газа как оружия.
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В октябре "Газпром" отчитался, что за январь — сентябрь нарастил экспорт в страны дальнего зарубежья, по предварительным данным, на 15,3 процента, до 145,8 миллиарда кубометров. Это второй по величине показатель для девяти месяцев за всю историю поставок (в 2018 году — 149,2 миллиарда кубометров).
Компания не раз указывала на недостаточность запасов газа в европейских подземных хранилищах в свете приближающейся зимы, а 17 сентября ее глава Алексей Миллер именно с этим фактором увязал ценовые рекорды. При этом "Газпром" подчеркивает, что поставляет газ в Европу в полном соответствии с контрактными обязательствами, а также стремится удовлетворять заявки на дополнительные поставки — в силу имеющихся возможностей.
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ЭкономикаЕвропаМоскваВладимир ПутинЕврокомиссияГазпромАлексей МиллерМаргрет ВестагерСеверный поток — 2Россия
 
 
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