https://ria.ru/20211020/gaz-1755423791.html
Россия не заинтересована в росте цен на газ в Европе, заявил Путин
Россия не заинтересована в росте цен на газ в Европе, заявил Путин - РИА Новости, 20.10.2021
Россия не заинтересована в росте цен на газ в Европе, заявил Путин
Россия не заинтересована в росте цен на газ в Европе, это может иметь последствия, в том числе для "Газпрома", заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T15:49
2021-10-20T15:49
2021-10-20T16:20
экономика
европа
владимир путин
газпром
россия
азия
латинская америка
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Россия не заинтересована в росте цен на газ в Европе, это может иметь последствия, в том числе для "Газпрома", заявил президент России Владимир Путин."Это и для нас имеет определенные последствия. Ну я сейчас не говорю про энергетику. Если будет снижение потребления, а вот такая ситуация ведет в конечном итоге к снижению потребления, это отразится и на наших добывающих компаниях, и на "Газпроме" в том числе, поэтому мы не заинтересованы в бесконечном росте цен на энергоресурсы, в том числе и на газ. Не заинтересованы"- сказал он на совещании с членами правительства.Путин отметил, что сокращение угольной и атомной генерации в некоторых странах, ведущих экономиках мира, достаточно жесткая зима прошлого года, недостаток ветровой генерации привели к дефицитам и недозакачке в подземные хранилища газа."А это вызывает нервозность на рынке. Плюс рост потребления в Азии. В результате чего американские компании переориентировали свои потоки своего газа сжиженного с европейского рынка на азиатский рынок, сняли по сути с европейского рынка значительный объем газа и переправили сначала в Латинскую Америку, а затем в Азию. Все это привело вот к той ситуации, которую мы сейчас наблюдаем", - сказал президент.Он добавил, что есть еще и более глубокие причины, связанные с расширением бюджетных дефицитов и с перебоями в цепочках поставок товаров, а как результат - рост инфляции в ведущих экономиках."Это такой существенный фактор, который отражается потом уже и с учетом тех явлений, о которых я сказал только что, отражается на общем результате негативном", - добавил Путин."Что меня беспокоит, и я так понимаю, что и правительство России беспокоит, это возможные последствия. Имею ввиду, в том числе, и предполагаемые нашими некоторыми коллегами в Европе меры по поддержке населения. Правильно, конечно, людей надо поддерживать. Сейчас намечается в некоторых странах европейских принятие решений по поддержке домохозяйств. К чему это приведет на практике: приведет к тому, что люди объёмы потребления не сократят, а будет происходить дальнейшее сокращение потребления в промышленности", - сказал президент.По словам Путина, это "будет иметь дальше свои последствия", которые в конечном итоге отразятся на людях, росте цен на товары.
https://ria.ru/20211018/ukraina-1755086724.html
https://ria.ru/20211020/gaz-1755347911.html
https://ria.ru/20211018/gaz-1755104718.html
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экономика, европа, владимир путин, газпром, россия, азия, латинская америка
15:49 20.10.2021 (обновлено: 16:20 20.10.2021)
Россия не заинтересована в росте цен на газ в Европе, заявил Путин
Путин: Россия не заинтересована в росте цен на газ в Европе
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Россия
не заинтересована в росте цен на газ в Европе
, это может иметь последствия, в том числе для "Газпрома
", заявил президент России Владимир Путин
.
"Это и для нас имеет определенные последствия. Ну я сейчас не говорю про энергетику. Если будет снижение потребления, а вот такая ситуация ведет в конечном итоге к снижению потребления, это отразится и на наших добывающих компаниях, и на "Газпроме" в том числе, поэтому мы не заинтересованы в бесконечном росте цен на энергоресурсы, в том числе и на газ. Не заинтересованы"- сказал он на совещании с членами правительства.
Путин отметил, что сокращение угольной и атомной генерации в некоторых странах, ведущих экономиках мира, достаточно жесткая зима прошлого года, недостаток ветровой генерации привели к дефицитам и недозакачке в подземные хранилища газа.
"А это вызывает нервозность на рынке. Плюс рост потребления в Азии
. В результате чего американские компании переориентировали свои потоки своего газа сжиженного с европейского рынка на азиатский рынок, сняли по сути с европейского рынка значительный объем газа и переправили сначала в Латинскую Америку
, а затем в Азию. Все это привело вот к той ситуации, которую мы сейчас наблюдаем", - сказал президент.
Он добавил, что есть еще и более глубокие причины, связанные с расширением бюджетных дефицитов и с перебоями в цепочках поставок товаров, а как результат - рост инфляции в ведущих экономиках.
"Это такой существенный фактор, который отражается потом уже и с учетом тех явлений, о которых я сказал только что, отражается на общем результате негативном", - добавил Путин.
"Что меня беспокоит, и я так понимаю, что и правительство России беспокоит, это возможные последствия. Имею ввиду, в том числе, и предполагаемые нашими некоторыми коллегами в Европе меры по поддержке населения. Правильно, конечно, людей надо поддерживать. Сейчас намечается в некоторых странах европейских принятие решений по поддержке домохозяйств. К чему это приведет на практике: приведет к тому, что люди объёмы потребления не сократят, а будет происходить дальнейшее сокращение потребления в промышленности", - сказал президент.
По словам Путина, это "будет иметь дальше свои последствия", которые в конечном итоге отразятся на людях, росте цен на товары.