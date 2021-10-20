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Цена фьючерсов на газ в Европе выросла на 5,6 процента
Цена фьючерсов на газ в Европе выросла на 5,6 процента - РИА Новости, 20.10.2021
Цена фьючерсов на газ в Европе выросла на 5,6 процента
Цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе в начале торгов среды растёт более чем на 5%, почти достигая 1040 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T10:07
2021-10-20T10:07
экономика
азия
европа
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе в начале торгов среды растёт более чем на 5%, почти достигая 1040 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.Стоимость ноябрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов чуть превышала 1100 долларов за тысячу кубометров, а на 9.36 мск составляет 1139,5 доллара за тысячу кубометров, что на 5,6% выше расчетной цены вторника.Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. Во вторник торги закрылись на уровне почти 1095 долларов за тысячу кубометров, а расчетная цена составила 1078,7 доллара.Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. При этом с 6 октября, достигнув исторического максимума в 1937 долларов за тысячу кубометров, цены на газ на мировом рынке начали снижаться.Эксперты связывают рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
https://ria.ru/20211019/gaz-1755252408.html
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экономика, азия, европа
10:07 20.10.2021
 
Цена фьючерсов на газ в Европе выросла на 5,6 процента

Цена фьючерсов на газ в Европе выросла почти до 1040 долларов за тысячу кубометров

© AP Photo / Michel SpinglerКомпрессорная станция на севере Франции
Компрессорная станция на севере Франции - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© AP Photo / Michel Spingler
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе в начале торгов среды растёт более чем на 5%, почти достигая 1040 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов чуть превышала 1100 долларов за тысячу кубометров, а на 9.36 мск составляет 1139,5 доллара за тысячу кубометров, что на 5,6% выше расчетной цены вторника.
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Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. Во вторник торги закрылись на уровне почти 1095 долларов за тысячу кубометров, а расчетная цена составила 1078,7 доллара.
Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. При этом с 6 октября, достигнув исторического максимума в 1937 долларов за тысячу кубометров, цены на газ на мировом рынке начали снижаться.
Эксперты связывают рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
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