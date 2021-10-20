https://ria.ru/20211020/format-1755469619.html

Страны "московского формата" прокомментировали сотрудничество с талибами

Страны "московского формата" прокомментировали сотрудничество с талибами - РИА Новости, 20.10.2021

Страны "московского формата" прокомментировали сотрудничество с талибами

Страны-участницы "московского формата" согласились в том, что взаимодействовать с Афганистаном и пришедшими к власти талибами нужно независимо от их... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T19:05

2021-10-20T19:05

2021-10-20T19:26

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Страны-участницы "московского формата" согласились в том, что взаимодействовать с Афганистаном и пришедшими к власти талибами нужно независимо от их официального признания, говорится в совместном заявлении по итогам встречи."Было констатировано, что дальнейшее практическое взаимодействие с Афганистаном необходимо выстраивать с учетом новой реальности – прихода к власти в этой стране Движения талибов, независимо от официального признания международным сообществом нового афганского правительства", - говорится в заявлении, размещенном на сайте МИД.В среду в Москве прошла встреча "московского формата" по Афганистану, в которой участвуют представители десяти стран региона и высокопоставленная делегация талибов. Основными вопросами на встрече были военно-политическая обстановка в Афганистане после того, как власть в стране взяли в руки талибы, гуманитарное содействие и формирование инклюзивного правительства.

https://ria.ru/20211020/afganistan-1755322070.html

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