https://ria.ru/20211020/feyki-1755471676.html

Роскомнадзор выявил более 700 интернет-страниц с фейками о COVID-19

Роскомнадзор выявил более 700 интернет-страниц с фейками о COVID-19 - РИА Новости, 20.10.2021

Роскомнадзор выявил более 700 интернет-страниц с фейками о COVID-19

За последние два месяца выявили 707 источников в интернете с недостоверной информацией о COVID-19, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T19:16

2021-10-20T19:16

2021-10-20T20:21

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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коронавирус в россии

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СОЧИ, 20 окт — РИА Новости. За последние два месяца выявили 707 источников в интернете с недостоверной информацией о COVID-19, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора.В ведомстве добавили, что среднемесячное количество выявляемых материалов значительно не изменилось.Отмечается, что за подобные правонарушения предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.Первого апреля 2021 года президент России подписал закон о запрете распространения заведомо ложной информации о коронавирусе, которое привело к тяжким последствиям.Закон предусматривает наказание в виде штрафа до 700 тысяч рублей или ограничение свободы на срок до трех лет."Если в результате распространения фейковой информации причинен вред здоровью, штраф составит до 1,5 миллиона рублей, а срок лишения свободы — до трех лет. Если распространенный фейк повлек смерть человека или иные тяжкие последствия, штраф составит до двух миллионов рублей, а срок лишения свободы — до пяти лет", — добавляется в сообщении.Также пресс-служба проинформировала, что лицо, распространившее в средствах массовой информации или в интернете заведомо недостоверную общественно значимую информацию под видом достоверных сообщений, может быть привлечено к административной ответственности по части 9 статьи 13.15 КоАП.Также за ее неудаление по требованию Роскомнадзора предусмотрена ответственность в виде административного штрафа для граждан до ста тысяч рублей, для должностных лиц до 400 тысяч рублей, для юридических лиц до четырех миллионов рублей (часть 2 статьи 13.41 КоАП).

https://ria.ru/20211014/vozmuschenie-1754486975.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии