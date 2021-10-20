https://ria.ru/20211020/feyki-1755471461.html

Роскомнадзор заблокировал фейк-страницы о COVID-19 в Сети

Роскомнадзор заблокировал фейк-страницы о COVID-19 в Сети - РИА Новости, 20.10.2021

Роскомнадзор заблокировал фейк-страницы о COVID-19 в Сети

С начала года было заблокировано или удалено 3516 интернет-страниц с фейками о COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T19:15

2021-10-20T19:15

2021-10-20T19:41

распространение коронавируса

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

коронавирус в россии

здоровье - общество

россия

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СОЧИ, 20 окт - РИА Новости. С начала года было заблокировано или удалено 3516 интернет-страниц с фейками о COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора."С начала года было заблокировано или удалено 3516 интернет-страниц с фейками, а за последние два месяца: с 21 августа по 20 октября, было выявлено 707 интернет-страниц с фейками о COVID-19. Среднемесячное количество выявляемых материалов значительно не изменилось", - говорится в сообщении.Отмечается, что за правонарушения, связанные с распространением фейков о коронавирусе, предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.1 апреля 2021 года президент России подписал закон о лишении свободы на срок до пяти лет за распространение заведомо ложной информации о коронавирусе, которое привело к тяжким последствиям.Закон предусматривает наказание в виде штрафа до 700 тысяч рублей или ограничение свободы на срок до трех лет."Если в результате распространения фейковой информации причинен вред здоровью, штраф составит до 1,5 млн рублей, а срок лишения свободы — до трех лет. Если распространенный фейк повлек смерть человека или иные тяжкие последствия, штраф составит до 2 млн рублей, а срок лишения свободы — до пяти лет", - добавляется в сообщении.Также пресс-служба проинформировала, что лицо, распространившее в средствах массовой информации или в интернете заведомо недостоверную общественно значимую информацию под видом достоверных сообщений, может быть привлечено к административной ответственности по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ.Также за неудаление противоправной информации по требованию Роскомнадзора предусмотрена административная ответственность в виде административного штрафа для граждан до 100 тысяч рублей, для должностных лиц до 400 тысяч рублей, для юридических лиц до 4 млн рублей (часть 2. статьи 13.41 КоАП РФ).

https://ria.ru/20211020/vaktsinatsiya-1755409291.html

https://ria.ru/20211020/katastrofa-1755447209.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), коронавирус в россии, здоровье - общество, россия