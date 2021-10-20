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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211020/feyki-1755471461.html
Роскомнадзор заблокировал фейк-страницы о COVID-19 в Сети
Роскомнадзор заблокировал фейк-страницы о COVID-19 в Сети - РИА Новости, 20.10.2021
Роскомнадзор заблокировал фейк-страницы о COVID-19 в Сети
С начала года было заблокировано или удалено 3516 интернет-страниц с фейками о COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T19:15
2021-10-20T19:41
распространение коронавируса
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
коронавирус в россии
здоровье - общество
россия
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СОЧИ, 20 окт - РИА Новости. С начала года было заблокировано или удалено 3516 интернет-страниц с фейками о COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора."С начала года было заблокировано или удалено 3516 интернет-страниц с фейками, а за последние два месяца: с 21 августа по 20 октября, было выявлено 707 интернет-страниц с фейками о COVID-19. Среднемесячное количество выявляемых материалов значительно не изменилось", - говорится в сообщении.Отмечается, что за правонарушения, связанные с распространением фейков о коронавирусе, предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.1 апреля 2021 года президент России подписал закон о лишении свободы на срок до пяти лет за распространение заведомо ложной информации о коронавирусе, которое привело к тяжким последствиям.Закон предусматривает наказание в виде штрафа до 700 тысяч рублей или ограничение свободы на срок до трех лет."Если в результате распространения фейковой информации причинен вред здоровью, штраф составит до 1,5 млн рублей, а срок лишения свободы — до трех лет. Если распространенный фейк повлек смерть человека или иные тяжкие последствия, штраф составит до 2 млн рублей, а срок лишения свободы — до пяти лет", - добавляется в сообщении.Также пресс-служба проинформировала, что лицо, распространившее в средствах массовой информации или в интернете заведомо недостоверную общественно значимую информацию под видом достоверных сообщений, может быть привлечено к административной ответственности по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ.Также за неудаление противоправной информации по требованию Роскомнадзора предусмотрена административная ответственность в виде административного штрафа для граждан до 100 тысяч рублей, для должностных лиц до 400 тысяч рублей, для юридических лиц до 4 млн рублей (часть 2. статьи 13.41 КоАП РФ).
https://ria.ru/20211020/vaktsinatsiya-1755409291.html
https://ria.ru/20211020/katastrofa-1755447209.html
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), коронавирус в россии, здоровье - общество, россия
19:15 20.10.2021 (обновлено: 19:41 20.10.2021)
 
Роскомнадзор заблокировал фейк-страницы о COVID-19 в Сети

Роскомнадзор заблокировал или удалил 3516 фейк-страницы о COVID-19 в Сети

© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Томас Тхайцук
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СОЧИ, 20 окт - РИА Новости. С начала года было заблокировано или удалено 3516 интернет-страниц с фейками о COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора.
"С начала года было заблокировано или удалено 3516 интернет-страниц с фейками, а за последние два месяца: с 21 августа по 20 октября, было выявлено 707 интернет-страниц с фейками о COVID-19. Среднемесячное количество выявляемых материалов значительно не изменилось", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за правонарушения, связанные с распространением фейков о коронавирусе, предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.
1 апреля 2021 года президент России подписал закон о лишении свободы на срок до пяти лет за распространение заведомо ложной информации о коронавирусе, которое привело к тяжким последствиям.
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Закон предусматривает наказание в виде штрафа до 700 тысяч рублей или ограничение свободы на срок до трех лет.
"Если в результате распространения фейковой информации причинен вред здоровью, штраф составит до 1,5 млн рублей, а срок лишения свободы — до трех лет. Если распространенный фейк повлек смерть человека или иные тяжкие последствия, штраф составит до 2 млн рублей, а срок лишения свободы — до пяти лет", - добавляется в сообщении.
Также пресс-служба проинформировала, что лицо, распространившее в средствах массовой информации или в интернете заведомо недостоверную общественно значимую информацию под видом достоверных сообщений, может быть привлечено к административной ответственности по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ.
Также за неудаление противоправной информации по требованию Роскомнадзора предусмотрена административная ответственность в виде административного штрафа для граждан до 100 тысяч рублей, для должностных лиц до 400 тысяч рублей, для юридических лиц до 4 млн рублей (часть 2. статьи 13.41 КоАП РФ).
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Распространение коронавирусаФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Коронавирус в РоссииЗдоровье - ОбществоРоссия
 
 
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