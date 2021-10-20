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ФБР покинуло дом в Нью-Йорке, который может иметь отношение к Дерипаске

ФБР покинуло дом в Нью-Йорке, который может иметь отношение к Дерипаске - РИА Новости, 20.10.2021

ФБР покинуло дом в Нью-Йорке, который может иметь отношение к Дерипаске

Все сотрудники ФБР покинули улицу Гэй-стрит в Нью-Йорке, где находится дом 12, который принадлежит родственникам российского бизнесмена Олега Дерипаски,... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T00:29

2021-10-20T00:29

2021-10-20T00:35

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НЬЮ-ЙОРК, 20 окт - РИА Новости. Все сотрудники ФБР покинули улицу Гэй-стрит в Нью-Йорке, где находится дом 12, который принадлежит родственникам российского бизнесмена Олега Дерипаски, передает корреспондент РИА Новости.Территорию возле дома в сопровождении автомашин с мигалками покинул большой фургон. При этом сотрудники ФБР не ответили на вопросы, связаны ли их действия с российским бизнесменом. Позже агенты выносили из дома коробки, наполненные вещами, и загрузили их в свои внедорожники.В настоящее время дверь дома заперта, движение по улице Гэй-стрит возобновилось. Корреспондент РИА Новости попытался постучать в дверь, но ему никто не открыл.ФБР ранее сообщило об обысках в двух домах в Нью-Йорке и Вашингтоне, которые СМИ связывали с Дерипаской. Представитель бизнесмена подтвердил РИА Новости факт проведения обысков, уточнив, что дома принадлежат родственникам Дерипаски и что обыски связаны с санкциями США.США в апреле 2018 года внесли в черный список (SDN-лист) Дерипаску и контролируемые им компании. Активы его фигурантов в стране блокируются, а бизнес с ними запрещается. Однако 27 января 2019 года американский Минфин вывел из-под санкций En+ Group и контролируемые ею "Русал" и "Евросибэнерго" — после того как предприниматель снизил свою долю в группе ниже 44,95% и перестал управлять компанией через совет директоров. Сам бизнесмен, а также "Группа ГАЗ", которую он контролирует через холдинг "Русские машины", остались в списке.В марте 2019 года Дерипаска подал иск в федеральный суд Вашингтон, добиваясь блокировки наложенных на него санкций. По его словам, из-за введенных ограничений его состояние сократилось на 7,5 миллиарда долларов. Предприниматель также отметил, что Управление по контролю за иностранными активами преследовало его несправедливо и незаконно.В феврале 2020-го издание Financial Times опубликовало статью, к которой приложило скан ответа OFAC адвокатам Дерипаски. В этом письме ведомство изложило основания, на которых ввело в 2018 году санкции против бизнесмена. Там перечислены шесть пунктов, причем все с формулировкой "согласно сообщениям". Их источник не указан.В июне текущего года суд отказал Дерипаске в иске с требованием отменить санкции, удовлетворив ходатайство ответчиков в лице Минфина США и закрыв дело.

https://radiosputnik.ria.ru/20211019/deripaska-1755295638.html

https://ria.ru/20211019/rassledovanie-1755302726.html

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в мире, сша, вашингтон (город), нью-йорк (город), олег дерипаска, фбр