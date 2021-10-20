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ФБР покинуло дом в Нью-Йорке, который может иметь отношение к Дерипаске
ФБР покинуло дом в Нью-Йорке, который может иметь отношение к Дерипаске - РИА Новости, 20.10.2021
ФБР покинуло дом в Нью-Йорке, который может иметь отношение к Дерипаске
Все сотрудники ФБР покинули улицу Гэй-стрит в Нью-Йорке, где находится дом 12, который принадлежит родственникам российского бизнесмена Олега Дерипаски,... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T00:29
2021-10-20T00:35
в мире
сша
вашингтон (город)
нью-йорк (город)
олег дерипаска
фбр
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НЬЮ-ЙОРК, 20 окт - РИА Новости. Все сотрудники ФБР покинули улицу Гэй-стрит в Нью-Йорке, где находится дом 12, который принадлежит родственникам российского бизнесмена Олега Дерипаски, передает корреспондент РИА Новости.Территорию возле дома в сопровождении автомашин с мигалками покинул большой фургон. При этом сотрудники ФБР не ответили на вопросы, связаны ли их действия с российским бизнесменом. Позже агенты выносили из дома коробки, наполненные вещами, и загрузили их в свои внедорожники.В настоящее время дверь дома заперта, движение по улице Гэй-стрит возобновилось. Корреспондент РИА Новости попытался постучать в дверь, но ему никто не открыл.ФБР ранее сообщило об обысках в двух домах в Нью-Йорке и Вашингтоне, которые СМИ связывали с Дерипаской. Представитель бизнесмена подтвердил РИА Новости факт проведения обысков, уточнив, что дома принадлежат родственникам Дерипаски и что обыски связаны с санкциями США.США в апреле 2018 года внесли в черный список (SDN-лист) Дерипаску и контролируемые им компании. Активы его фигурантов в стране блокируются, а бизнес с ними запрещается. Однако 27 января 2019 года американский Минфин вывел из-под санкций En+ Group и контролируемые ею "Русал" и "Евросибэнерго" — после того как предприниматель снизил свою долю в группе ниже 44,95% и перестал управлять компанией через совет директоров. Сам бизнесмен, а также "Группа ГАЗ", которую он контролирует через холдинг "Русские машины", остались в списке.В марте 2019 года Дерипаска подал иск в федеральный суд Вашингтон, добиваясь блокировки наложенных на него санкций. По его словам, из-за введенных ограничений его состояние сократилось на 7,5 миллиарда долларов. Предприниматель также отметил, что Управление по контролю за иностранными активами преследовало его несправедливо и незаконно.В феврале 2020-го издание Financial Times опубликовало статью, к которой приложило скан ответа OFAC адвокатам Дерипаски. В этом письме ведомство изложило основания, на которых ввело в 2018 году санкции против бизнесмена. Там перечислены шесть пунктов, причем все с формулировкой "согласно сообщениям". Их источник не указан.В июне текущего года суд отказал Дерипаске в иске с требованием отменить санкции, удовлетворив ходатайство ответчиков в лице Минфина США и закрыв дело.
https://radiosputnik.ria.ru/20211019/deripaska-1755295638.html
https://ria.ru/20211019/rassledovanie-1755302726.html
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вашингтон (город)
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в мире, сша, вашингтон (город), нью-йорк (город), олег дерипаска, фбр
00:29 20.10.2021 (обновлено: 00:35 20.10.2021)
 
ФБР покинуло дом в Нью-Йорке, который может иметь отношение к Дерипаске

ФБР покинуло улицу Гэй-стрит в Нью-Йорке, где может находиться дом бизнесмена Дерипаски

CC BY 2.0 / André Gustavo Stumpf / FBI PoliceАвтомобили ФБР
Автомобили ФБР - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
CC BY 2.0 / André Gustavo Stumpf / FBI Police
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 20 окт - РИА Новости. Все сотрудники ФБР покинули улицу Гэй-стрит в Нью-Йорке, где находится дом 12, который принадлежит родственникам российского бизнесмена Олега Дерипаски, передает корреспондент РИА Новости.
Территорию возле дома в сопровождении автомашин с мигалками покинул большой фургон. При этом сотрудники ФБР не ответили на вопросы, связаны ли их действия с российским бизнесменом. Позже агенты выносили из дома коробки, наполненные вещами, и загрузили их в свои внедорожники.
В настоящее время дверь дома заперта, движение по улице Гэй-стрит возобновилось. Корреспондент РИА Новости попытался постучать в дверь, но ему никто не открыл.
ФБР ранее сообщило об обысках в двух домах в Нью-Йорке и Вашингтоне, которые СМИ связывали с Дерипаской. Представитель бизнесмена подтвердил РИА Новости факт проведения обысков, уточнив, что дома принадлежат родственникам Дерипаски и что обыски связаны с санкциями США.
Сотрудники ФБР перекрыли улицу в Нью-Йорке в связи с обысками в домах семьи Дерипаски - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
Вчера, 21:44В мире
В Нью-Йорке перекрыли улицу с предполагаемой собственностью Дерипаски
США в апреле 2018 года внесли в черный список (SDN-лист) Дерипаску и контролируемые им компании. Активы его фигурантов в стране блокируются, а бизнес с ними запрещается. Однако 27 января 2019 года американский Минфин вывел из-под санкций En+ Group и контролируемые ею "Русал" и "Евросибэнерго" — после того как предприниматель снизил свою долю в группе ниже 44,95% и перестал управлять компанией через совет директоров. Сам бизнесмен, а также "Группа ГАЗ", которую он контролирует через холдинг "Русские машины", остались в списке.
В марте 2019 года Дерипаска подал иск в федеральный суд Вашингтон, добиваясь блокировки наложенных на него санкций. По его словам, из-за введенных ограничений его состояние сократилось на 7,5 миллиарда долларов. Предприниматель также отметил, что Управление по контролю за иностранными активами преследовало его несправедливо и незаконно.
В феврале 2020-го издание Financial Times опубликовало статью, к которой приложило скан ответа OFAC адвокатам Дерипаски. В этом письме ведомство изложило основания, на которых ввело в 2018 году санкции против бизнесмена. Там перечислены шесть пунктов, причем все с формулировкой "согласно сообщениям". Их источник не указан.
В июне текущего года суд отказал Дерипаске в иске с требованием отменить санкции, удовлетворив ходатайство ответчиков в лице Минфина США и закрыв дело.
Бизнесмен Олег Дерипаска - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
Вчера, 23:44
NYT: офис ФБР в Нью-Йорке несколько лет вел расследование по Дерипаске
 
В миреСШАВашингтон (город)Нью-Йорк (город)Олег ДерипаскаФБР
 
 
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