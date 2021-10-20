https://ria.ru/20211020/facebook-1755452388.html

Генпрокурор в США привлек Цукерберга ответчиком по иску к Facebook

Генпрокурор в США привлек Цукерберга ответчиком по иску к Facebook - РИА Новости, 20.10.2021

Генпрокурор в США привлек Цукерберга ответчиком по иску к Facebook

Генпрокурор округа Колумбия в США Карл Рейсин заявил, что включил основателя и главу Facebook Марка Цукерберга в качестве ответчика по иску против компании от... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T17:46

2021-10-20T17:46

2021-10-20T18:00

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ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Генпрокурор округа Колумбия в США Карл Рейсин заявил, что включил основателя и главу Facebook Марка Цукерберга в качестве ответчика по иску против компании от 2018 года из-за скандала с утечкой данных пользователей, связанной с компанией Cambridge Analytica, считает, что он лично причастен к неспособности компании защитить данные пользователей."Я только что добавил Марка Цукерберга в качестве ответчика в свой иск против Facebook. Наше продолжающееся расследование показало, что он лично участвовал в принятии решений, связанных с Cambridge Analytica и неспособностью Facebook защитить данные пользователей. Мы очень серьезно отнеслись к своему обязательству по расследованию правонарушений, и Facebook должен также серьезно отнестись к своей ответственности по защите пользователей", - говорится в сообщении Рейсина в Twitter.Ранее о планах привлечь основателя и главу Facebook Марка Цукерберга в качестве ответчика по иску сообщала газета New York Times.Генпрокурор округа Колумбия Карл Рейсин в декабре 2018 года подал иск в суд на компанию Facebook из-за скандала с утечкой данных пользователей, связанной с компанией Cambridge Analytica. СМИ ранее сообщали, что сотрудничавшая с экс-президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании фирма Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов. Позже выяснилось, что утечка могла затронуть 87 миллионов пользователей.

https://ria.ru/20211020/nazvanie-1755314044.html

https://ria.ru/20211007/tsukenberg-1753596795.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, facebook, в мире, технологии, округ колумбия, марк цукерберг