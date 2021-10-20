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https://ria.ru/20211020/facebook-1755452388.html
Генпрокурор в США привлек Цукерберга ответчиком по иску к Facebook
Генпрокурор в США привлек Цукерберга ответчиком по иску к Facebook - РИА Новости, 20.10.2021
Генпрокурор в США привлек Цукерберга ответчиком по иску к Facebook
Генпрокурор округа Колумбия в США Карл Рейсин заявил, что включил основателя и главу Facebook Марка Цукерберга в качестве ответчика по иску против компании от... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T17:46
2021-10-20T18:00
сша
facebook
в мире
технологии
округ колумбия
марк цукерберг
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ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Генпрокурор округа Колумбия в США Карл Рейсин заявил, что включил основателя и главу Facebook Марка Цукерберга в качестве ответчика по иску против компании от 2018 года из-за скандала с утечкой данных пользователей, связанной с компанией Cambridge Analytica, считает, что он лично причастен к неспособности компании защитить данные пользователей."Я только что добавил Марка Цукерберга в качестве ответчика в свой иск против Facebook. Наше продолжающееся расследование показало, что он лично участвовал в принятии решений, связанных с Cambridge Analytica и неспособностью Facebook защитить данные пользователей. Мы очень серьезно отнеслись к своему обязательству по расследованию правонарушений, и Facebook должен также серьезно отнестись к своей ответственности по защите пользователей", - говорится в сообщении Рейсина в Twitter.Ранее о планах привлечь основателя и главу Facebook Марка Цукерберга в качестве ответчика по иску сообщала газета New York Times.Генпрокурор округа Колумбия Карл Рейсин в декабре 2018 года подал иск в суд на компанию Facebook из-за скандала с утечкой данных пользователей, связанной с компанией Cambridge Analytica. СМИ ранее сообщали, что сотрудничавшая с экс-президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании фирма Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов. Позже выяснилось, что утечка могла затронуть 87 миллионов пользователей.
https://ria.ru/20211020/nazvanie-1755314044.html
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сша, facebook, в мире, технологии, округ колумбия, марк цукерберг
17:46 20.10.2021 (обновлено: 18:00 20.10.2021)
 
Генпрокурор в США привлек Цукерберга ответчиком по иску к Facebook

Генпрокурор округа Колумбия Рейсин привлек Цукерберга ответчиком по иску к Facebook

© AP Photo / Steven SenneОснователь Facebook Марк Цукерберг во время выступления в Гарварде. Май 2017
Основатель Facebook Марк Цукерберг во время выступления в Гарварде. Май 2017 - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© AP Photo / Steven Senne
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Генпрокурор округа Колумбия в США Карл Рейсин заявил, что включил основателя и главу Facebook Марка Цукерберга в качестве ответчика по иску против компании от 2018 года из-за скандала с утечкой данных пользователей, связанной с компанией Cambridge Analytica, считает, что он лично причастен к неспособности компании защитить данные пользователей.
"Я только что добавил Марка Цукерберга в качестве ответчика в свой иск против Facebook. Наше продолжающееся расследование показало, что он лично участвовал в принятии решений, связанных с Cambridge Analytica и неспособностью Facebook защитить данные пользователей. Мы очень серьезно отнеслись к своему обязательству по расследованию правонарушений, и Facebook должен также серьезно отнестись к своей ответственности по защите пользователей", - говорится в сообщении Рейсина в Twitter.
Приложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
Вчера, 05:50
Facebook сменит название, сообщил портал Verge
Ранее о планах привлечь основателя и главу Facebook Марка Цукерберга в качестве ответчика по иску сообщала газета New York Times.
Генпрокурор округа Колумбия Карл Рейсин в декабре 2018 года подал иск в суд на компанию Facebook из-за скандала с утечкой данных пользователей, связанной с компанией Cambridge Analytica. СМИ ранее сообщали, что сотрудничавшая с экс-президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании фирма Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов. Позже выяснилось, что утечка могла затронуть 87 миллионов пользователей.
Лекция Марка Цукерберга в МГУ - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
7 октября, 22:48
Time разместил на обложке Цукерберга с надписью "Удалить Facebook?"
 
СШАFacebookВ миреТехнологииОкруг КолумбияМарк Цукерберг
 
 
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