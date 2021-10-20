17:46 20.10.2021 (обновлено: 18:00 20.10.2021)
Генпрокурор в США привлек Цукерберга ответчиком по иску к Facebook
Генпрокурор округа Колумбия Рейсин привлек Цукерберга ответчиком по иску к Facebook
© AP Photo / Steven SenneОснователь Facebook Марк Цукерберг во время выступления в Гарварде. Май 2017
© AP Photo / Steven Senne
ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Генпрокурор округа Колумбия в США Карл Рейсин заявил, что включил основателя и главу Facebook Марка Цукерберга в качестве ответчика по иску против компании от 2018 года из-за скандала с утечкой данных пользователей, связанной с компанией Cambridge Analytica, считает, что он лично причастен к неспособности компании защитить данные пользователей.
"Я только что добавил Марка Цукерберга в качестве ответчика в свой иск против Facebook. Наше продолжающееся расследование показало, что он лично участвовал в принятии решений, связанных с Cambridge Analytica и неспособностью Facebook защитить данные пользователей. Мы очень серьезно отнеслись к своему обязательству по расследованию правонарушений, и Facebook должен также серьезно отнестись к своей ответственности по защите пользователей", - говорится в сообщении Рейсина в Twitter.
Вчера, 05:50Facebook сменит название, сообщил портал Verge
Ранее о планах привлечь основателя и главу Facebook Марка Цукерберга в качестве ответчика по иску сообщала газета New York Times.
Генпрокурор округа Колумбия Карл Рейсин в декабре 2018 года подал иск в суд на компанию Facebook из-за скандала с утечкой данных пользователей, связанной с компанией Cambridge Analytica. СМИ ранее сообщали, что сотрудничавшая с экс-президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании фирма Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов. Позже выяснилось, что утечка могла затронуть 87 миллионов пользователей.