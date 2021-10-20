https://ria.ru/20211020/evgrafov-1755402033.html

Биография Виктора Евграфова

Биография Виктора Евграфова - РИА Новости, 20.10.2021

Биография Виктора Евграфова

Заслуженный артист РФ Виктор Иванович Евграфов родился 10 сентября 1948 года в Куйбышеве (ныне Самара) в семье военнослужащего. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T14:56

2021-10-20T14:56

2021-10-20T14:56

справки

самара

виктор евграфов

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Заслуженный артист РФ Виктор Иванович Евграфов родился 10 сентября 1948 года в Куйбышеве (ныне Самара) в семье военнослужащего. После окончания сержантской школы, отслужил в армии.В 1976 году окончил актерский факультет ГИТИСа (ныне Российский институт театрального искусства – ГИТИС), курс Владимира Андреева. Параллельно с учебой у Марии Кнебель на режиссерском курсе он переиграл много классических ролей.С 1976 года работал в Театре юного зрителя в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Параллельно занимался в конно-спортивной школе, где обучали различным трюкам. Актер осваивал каскадерство. Виктор Евграфов снимался в кино. Он сыграл главную роль в фильме "Сегодня или никогда" (1978), монаха Даниила в картине "Ярославна, королева Франции" (1978), Эдгара в "Лючии ди Ламмермур" (1980), профессора Мориарти в "Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона" (1980), главные роли в картинах "Черный замок Ольшанский" (1983), "Даниил – князь Галицкий" (1987), "Доминус" (1990). Успех Евграфову также принесли роли в фильмах "Долгая дорога к себе" (1982), "В двух шагах от "Рая" (1984), "Жизнь Клима Самгина" (1986-1988), "Утреннее шоссе" (1988) и другие.В 1995 году в Крыму, на съемках российско-американского фильма "Империя пиратов" по мотивам "Детей капитана Гранта" Жюля Верна, Виктор Евграфов, исполняя сложный трюк, получил травму позвоночника и легкого. В течение пяти лет актер проходил лечение в Самаре. Он победил болезнь и снова начал сниматься в кино.С 2004 по 2009 год Евграфов работал в Волжском университете им. Татищева города Тольятти художественным руководителем курса на кафедре актерского мастерства. Был мастером в Студии исторического трюка "Коловрат" в городе Тольятти, готовящей каскадеров, руководил театром для детей и юношества "Витражи" в Самаре (ныне Самарский художественный театр). Заслуженный артист РФ (1994).20 октября 2021 года Виктор Евграфов скончался. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, самара, виктор евграфов