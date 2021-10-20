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Умер актер из фильма про Шерлока Холмса Виктор Евграфов

Умер актер из фильма про Шерлока Холмса Виктор Евграфов - РИА Новости, 20.10.2021

Умер актер из фильма про Шерлока Холмса Виктор Евграфов

Актер Виктор Евграфов, сыгравший Мориарти в советском фильме про Шерлока Холмса, скончался на 74-м году из-за оторвавшегося тромба, сообщила в среду киностудия... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T13:09

2021-10-20T13:09

2021-10-20T20:38

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САМАРА, 20 окт — РИА Новости. Актер Виктор Евграфов, сыгравший Мориарти в советском фильме про Шерлока Холмса, скончался на 74-м году из-за оторвавшегося тромба, сообщила в среду киностудия "Самарафильм"."Умер Виктор Иванович Евграфов — самый главный Мориарти мирового кинематографа. Поверить в это невозможно! Только вчера он позвонил, просил связаться с Самарским отделением Союза кинематографистов, чтобы передать архивы. Виктор Иванович восстанавливался после "короны", — говорится в сообщении в группе "Самарафильма" в соцсети "ВКонтакте".Уточняется, что у актера оторвался тромб, предположительно, Евграфова похоронят на "Аллее актеров" самарского городского кладбища.Виктор Иванович Евграфов — исполнитель роли профессора Мориарти в сериале "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона". Родился в Куйбышеве 10 сентября 1948 года. Советский и российский актер театра и кино, каскадер, заслуженный артист России.

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общество, шерлок холмс, куйбышев, россия