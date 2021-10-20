Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211020/ekonomika-1755470319.html
"Лента" рассказала о поведении покупателей в пандемию
"Лента" рассказала о поведении покупателей в пандемию - РИА Новости, 20.10.2021
"Лента" рассказала о поведении покупателей в пандемию
Компания "Лента", один из ведущих ритейлеров и крупнейшая сеть гипермаркетов в России, в ряде регионов из-за внедрения QR-кодов на фоне коронавируса отмечает... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T19:09
2021-10-20T19:15
лента (сеть магазинов)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732897720_0:270:3124:2027_1920x0_80_0_0_a60f005b72125f25f3d233630a35ca32.jpg
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Компания "Лента", один из ведущих ритейлеров и крупнейшая сеть гипермаркетов в России, в ряде регионов из-за внедрения QR-кодов на фоне коронавируса отмечает поведение покупателей, характерное для первой волны пандемии: граждане приходят в магазины реже, но делают больше покупок, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ленты".В компании указали, что график работы магазинов сети, несмотря на объявленные нерабочие дни в ноябре, останется прежним. "Мы ожидаем рост спроса на товары как длительного, так и короткого срока хранения, пик которого может прийтись на 30 октября, начало длинных выходных", - сказали в "Ленте"."При этом в некоторых регионах из-за внедрения QR-кодов мы уже фиксируем поведение покупателей, характерное для первой волны пандемии коронавируса, когда люди приходят в магазины реже, но делают больше покупок", - рассказали в ритейлере.Компания объясняет это тем, что в магазинах у дома покупатели не могут приобрести все необходимое и стараются снизить количество социальных контактов. "У "Ленты" сформирован необходимый запас продуктов", - подчеркнули в сети.Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ о нерабочих днях в России с 30 октября по 7 ноября. Данное решение принято в целях недопущения дальнейшего распространения коронавируса COVID-19 и укрепления здоровья россиян. Российские регионы могут установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября.
https://ria.ru/20211020/tseny-1755424623.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732897720_17:235:2435:2048_1920x0_80_0_0_fd0167c00392fe69eb97132e07acdaa6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
лента (сеть магазинов), россия
19:09 20.10.2021 (обновлено: 19:15 20.10.2021)
 
"Лента" рассказала о поведении покупателей в пандемию

Сеть гипермаркетов "Лента": россияне приходят в магазины реже, но покупают больше

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВывеска на стена супермаркета сети "Лента" в Москве
Вывеска на стена супермаркета сети Лента в Москве - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Компания "Лента", один из ведущих ритейлеров и крупнейшая сеть гипермаркетов в России, в ряде регионов из-за внедрения QR-кодов на фоне коронавируса отмечает поведение покупателей, характерное для первой волны пандемии: граждане приходят в магазины реже, но делают больше покупок, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ленты".
В компании указали, что график работы магазинов сети, несмотря на объявленные нерабочие дни в ноябре, останется прежним. "Мы ожидаем рост спроса на товары как длительного, так и короткого срока хранения, пик которого может прийтись на 30 октября, начало длинных выходных", - сказали в "Ленте".
Президент РФ Владимир Путин провел совещание о научно-техническом обеспечении развития агропромышленного комплекса - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
Вчера, 15:52
Путин поручил представить комплекс мер по сдерживанию цен на продукты
"При этом в некоторых регионах из-за внедрения QR-кодов мы уже фиксируем поведение покупателей, характерное для первой волны пандемии коронавируса, когда люди приходят в магазины реже, но делают больше покупок", - рассказали в ритейлере.
Компания объясняет это тем, что в магазинах у дома покупатели не могут приобрести все необходимое и стараются снизить количество социальных контактов. "У "Ленты" сформирован необходимый запас продуктов", - подчеркнули в сети.
Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ о нерабочих днях в России с 30 октября по 7 ноября. Данное решение принято в целях недопущения дальнейшего распространения коронавируса COVID-19 и укрепления здоровья россиян. Российские регионы могут установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября.
 
Лента (сеть магазинов)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:36МИД КНДР заявил, что испытание ракет не направлено против США
04:22В Германии археологи обнаружили останки средневекового хипстера
04:15Российские и египетские десантники провели совместные учения
04:09Вирусолог назвал возможные пути эволюции коронавируса
03:55Компания Трампа объявила о создании новой соцсети TRUTH Social
03:50Мошенники активизировали продажу фейковых сертификатов о вакцинации
03:43Врач рассказал, почему детям нужно носить маски в общественных местах
03:34Times: Украина ведет переговоры с Британией о поставках ракет
03:24Space Adventures: полет "киноэкипажа" повлиял на космический туризм
03:18Эксперт напомнила о гражданах, которые могут досрочно выйти на пенсию
03:05Глава АСВ назвал самый безопасный способ накоплений
03:00СМИ: инженера ВМС США обвинили в попытке передачи Франции чертежей подлодок
03:00В России создали самый быстрый в мире анализатор токсичности пищи
03:00В России появились новые мошенники в сфере ЖКХ, предупредил юрист
02:55"Прогресс" отстыковался от МКС для перестыковки на модуль "Наука"
02:53Пушков объяснил, почему Польша проиграла в газовой войне
02:47Немцы раскритиковали Бербок из-за слов в адрес "Северного потока — 2"
02:17Автолюбителям рассказали, кого чаще всего останавливает ГИБДД
02:08Врач рассказала, кому нельзя есть чеснок
02:05СМИ признали безнадежное отставание США в гиперзвуковой гонке с Россией
Лента новостейМолния
МИД КНДР заявил, что испытание ракет не направлено против СШАВ Германии археологи обнаружили останки средневекового хипстераРоссийские и египетские десантники провели совместные ученияВирусолог назвал возможные пути эволюции коронавирусаКомпания Трампа объявила о создании новой соцсети TRUTH SocialМошенники активизировали продажу фейковых сертификатов о вакцинацииВрач рассказал, почему детям нужно носить маски в общественных местахTimes: Украина ведет переговоры с Британией о поставках ракетSpace Adventures: полет "киноэкипажа" повлиял на космический туризмЭксперт напомнила о гражданах, которые могут досрочно выйти на пенсиюГлава АСВ назвал самый безопасный способ накопленийСМИ: инженера ВМС США обвинили в попытке передачи Франции чертежей подлодокВ России создали самый быстрый в мире анализатор токсичности пищиВ России появились новые мошенники в сфере ЖКХ, предупредил юрист"Прогресс" отстыковался от МКС для перестыковки на модуль "Наука"Пушков объяснил, почему Польша проиграла в газовой войнеНемцы раскритиковали Бербок из-за слов в адрес "Северного потока — 2"Автолюбителям рассказали, кого чаще всего останавливает ГИБДДВрач рассказала, кому нельзя есть чеснокСМИ признали безнадежное отставание США в гиперзвуковой гонке с Россией