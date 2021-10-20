https://ria.ru/20211020/ekonomika-1755470319.html

"Лента" рассказала о поведении покупателей в пандемию

"Лента" рассказала о поведении покупателей в пандемию - РИА Новости, 20.10.2021

"Лента" рассказала о поведении покупателей в пандемию

Компания "Лента", один из ведущих ритейлеров и крупнейшая сеть гипермаркетов в России, в ряде регионов из-за внедрения QR-кодов на фоне коронавируса отмечает... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T19:09

2021-10-20T19:09

2021-10-20T19:15

лента (сеть магазинов)

россия

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Компания "Лента", один из ведущих ритейлеров и крупнейшая сеть гипермаркетов в России, в ряде регионов из-за внедрения QR-кодов на фоне коронавируса отмечает поведение покупателей, характерное для первой волны пандемии: граждане приходят в магазины реже, но делают больше покупок, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ленты".В компании указали, что график работы магазинов сети, несмотря на объявленные нерабочие дни в ноябре, останется прежним. "Мы ожидаем рост спроса на товары как длительного, так и короткого срока хранения, пик которого может прийтись на 30 октября, начало длинных выходных", - сказали в "Ленте"."При этом в некоторых регионах из-за внедрения QR-кодов мы уже фиксируем поведение покупателей, характерное для первой волны пандемии коронавируса, когда люди приходят в магазины реже, но делают больше покупок", - рассказали в ритейлере.Компания объясняет это тем, что в магазинах у дома покупатели не могут приобрести все необходимое и стараются снизить количество социальных контактов. "У "Ленты" сформирован необходимый запас продуктов", - подчеркнули в сети.Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ о нерабочих днях в России с 30 октября по 7 ноября. Данное решение принято в целях недопущения дальнейшего распространения коронавируса COVID-19 и укрепления здоровья россиян. Российские регионы могут установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября.

https://ria.ru/20211020/tseny-1755424623.html

россия

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лента (сеть магазинов), россия