10:38 20.10.2021 (обновлено: 14:50 20.10.2021)
Круглый стол ЭИСИ о новом составе Госдумы
21 октября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол в онлайн-формате на тему: "Новая Дума: назначения, полномочия, повестка".
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Участники:
- политолог, сотрудник Института коммуникационного менеджмента Марат БАШИРОВ;
- руководитель департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья КИСЛИЦЫНА;
- президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей КУРТОВ;
- директор Института новейших государств Алексей МАРТЫНОВ.
Модератор - управляющий директор Экспертного института социальных исследований по взаимодействию с экспертным сообществом, член Общественной палаты РФ Фирдус АЛИЕВ.
Государственная Дума VIII созыва начала работу. Состав парламента претерпел существенное обновление. Выросло количество комитетов. Среди их председателей – представители всех партий, нередко именно новые депутаты.
Кто они – новые депутаты? Как обновленная конфигурация повлияет на работу парламента и его работу с другими государственными органами? Какие первостепенные задачи стоят перед депутатским корпусом? И решение каких проблем ждут избиратели?
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- политолог, сотрудник Института коммуникационного менеджмента Марат БАШИРОВ;
- руководитель департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья КИСЛИЦЫНА;
- президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей КУРТОВ;
- директор Института новейших государств Алексей МАРТЫНОВ.
Модератор - управляющий директор Экспертного института социальных исследований по взаимодействию с экспертным сообществом, член Общественной палаты РФ Фирдус АЛИЕВ.
Государственная Дума VIII созыва начала работу. Состав парламента претерпел существенное обновление. Выросло количество комитетов. Среди их председателей – представители всех партий, нередко именно новые депутаты.
Кто они – новые депутаты? Как обновленная конфигурация повлияет на работу парламента и его работу с другими государственными органами? Какие первостепенные задачи стоят перед депутатским корпусом? И решение каких проблем ждут избиратели?
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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