https://ria.ru/20211020/duma-1755337246.html

Круглый стол ЭИСИ о новом составе Госдумы

Круглый стол ЭИСИ о новом составе Госдумы - РИА Новости, 20.10.2021

Круглый стол ЭИСИ о новом составе Госдумы

21 октября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол в онлайн-формате на тему: "Новая Дума: назначения, полномочия, повестка".

2021-10-20T10:38

2021-10-20T10:38

2021-10-20T14:50

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Задать вопросУчастники:- политолог, сотрудник Института коммуникационного менеджмента Марат БАШИРОВ;- руководитель департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья КИСЛИЦЫНА;- президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей КУРТОВ;- директор Института новейших государств Алексей МАРТЫНОВ.Модератор - управляющий директор Экспертного института социальных исследований по взаимодействию с экспертным сообществом, член Общественной палаты РФ Фирдус АЛИЕВ.Государственная Дума VIII созыва начала работу. Состав парламента претерпел существенное обновление. Выросло количество комитетов. Среди их председателей – представители всех партий, нередко именно новые депутаты.Кто они – новые депутаты? Как обновленная конфигурация повлияет на работу парламента и его работу с другими государственными органами? Какие первостепенные задачи стоят перед депутатским корпусом? И решение каких проблем ждут избиратели?Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы