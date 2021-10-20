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Круглый стол ЭИСИ о новом составе Госдумы
Круглый стол ЭИСИ о новом составе Госдумы - РИА Новости, 20.10.2021
Круглый стол ЭИСИ о новом составе Госдумы
21 октября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол в онлайн-формате на тему: "Новая Дума: назначения, полномочия, повестка".
2021-10-20T10:38
2021-10-20T14:50
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Задать вопросУчастники:- политолог, сотрудник Института коммуникационного менеджмента Марат БАШИРОВ;- руководитель департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья КИСЛИЦЫНА;- президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей КУРТОВ;- директор Института новейших государств Алексей МАРТЫНОВ.Модератор - управляющий директор Экспертного института социальных исследований по взаимодействию с экспертным сообществом, член Общественной палаты РФ Фирдус АЛИЕВ.Государственная Дума VIII созыва начала работу. Состав парламента претерпел существенное обновление. Выросло количество комитетов. Среди их председателей – представители всех партий, нередко именно новые депутаты.Кто они – новые депутаты? Как обновленная конфигурация повлияет на работу парламента и его работу с другими государственными органами? Какие первостепенные задачи стоят перед депутатским корпусом? И решение каких проблем ждут избиратели?Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
10:38 20.10.2021 (обновлено: 14:50 20.10.2021)
 

Круглый стол ЭИСИ о новом составе Госдумы

Читать ria.ru в
21 октября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол в онлайн-формате на тему: "Новая Дума: назначения, полномочия, повестка".
Задать вопрос

Участники:
- политолог, сотрудник Института коммуникационного менеджмента Марат БАШИРОВ;
- руководитель департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья КИСЛИЦЫНА;
- президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей КУРТОВ;
- директор Института новейших государств Алексей МАРТЫНОВ.

Модератор - управляющий директор Экспертного института социальных исследований по взаимодействию с экспертным сообществом, член Общественной палаты РФ Фирдус АЛИЕВ.

Государственная Дума VIII созыва начала работу. Состав парламента претерпел существенное обновление. Выросло количество комитетов. Среди их председателей – представители всех партий, нередко именно новые депутаты.
Кто они – новые депутаты? Как обновленная конфигурация повлияет на работу парламента и его работу с другими государственными органами? Какие первостепенные задачи стоят перед депутатским корпусом? И решение каких проблем ждут избиратели?

Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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