Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211020/dud-1755378025.html
Дудя оштрафовали на сто тысяч рублей за пропаганду наркотиков
Дудя оштрафовали на сто тысяч рублей за пропаганду наркотиков - РИА Новости, 20.10.2021
Дудя оштрафовали на сто тысяч рублей за пропаганду наркотиков
Зюзинский суд Москвы назначил штраф размером сто тысяч рублей блогеру Юрию Дудю за пропаганду наркотиков в интервью, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T12:53
2021-10-20T15:34
москва
штрафы
юрий дудь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755348606_0:66:2880:1686_1920x0_80_0_0_ba319dd17cde628e7f83278af564f03e.jpg
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Зюзинский суд Москвы назначил штраф размером сто тысяч рублей блогеру Юрию Дудю за пропаганду наркотиков в интервью, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановлением суда Дудь признан виновным", — сказала собеседница агентства.Сам блогер на заседание не пришел."Решение суда будем обжаловать", — заявил его адвокат Ильнур Шарапов.Ранее процесс откладывали для психолого-лингвистического анализа его видеороликов. В Лиге безопасного интернета, настаивавшей на этой проверке и в апреле направившей соответствующее обращение в полицию, рассказали РИА Новости, что экспертизы выявили факты пропаганды наркотиков в двух интервью Дудя: с блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном.Последний сам стал фигурантом аналогичного дела. Исполнителя также оштрафовали на сто тысяч рублей.
https://radiosputnik.ria.ru/20191121/1561349528.html
https://ria.ru/20210812/priluchnyy-1745479457.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755348606_324:0:2716:1794_1920x0_80_0_0_e4d3d3252f784c4ef80fa8d0febcdac4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, штрафы, юрий дудь
12:53 20.10.2021 (обновлено: 15:34 20.10.2021)
 
Дудя оштрафовали на сто тысяч рублей за пропаганду наркотиков

Суд оштрафовал Дудя на сто тысяч рублей за пропаганду наркотиков

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЖурналист Юрий Дудь
Журналист Юрий Дудь - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Зюзинский суд Москвы назначил штраф размером сто тысяч рублей блогеру Юрию Дудю за пропаганду наркотиков в интервью, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением суда Дудь признан виновным", — сказала собеседница агентства.
Молодой человек переписывается в телефоне - РИА Новости, 1920, 21.11.2019
21 ноября 2019, 11:51
Следить за пропагандой наркотиков в Сети будут отдельные подразделения МВД
Сам блогер на заседание не пришел.
"Решение суда будем обжаловать", — заявил его адвокат Ильнур Шарапов.
Ранее процесс откладывали для психолого-лингвистического анализа его видеороликов. В Лиге безопасного интернета, настаивавшей на этой проверке и в апреле направившей соответствующее обращение в полицию, рассказали РИА Новости, что экспертизы выявили факты пропаганды наркотиков в двух интервью Дудя: с блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном.
Последний сам стал фигурантом аналогичного дела. Исполнителя также оштрафовали на сто тысяч рублей.
Актер Павел Прилучный - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
12 августа, 14:20Шоубиз
"Не уважаю": Прилучный заявил, что не пойдет на интервью к Дудю и Собчак
 
МоскваШтрафыЮрий Дудь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:36МИД КНДР заявил, что испытание ракет не направлено против США
04:22В Германии археологи обнаружили останки средневекового хипстера
04:15Российские и египетские десантники провели совместные учения
04:09Вирусолог назвал возможные пути эволюции коронавируса
03:55Компания Трампа объявила о создании новой соцсети TRUTH Social
03:50Мошенники активизировали продажу фейковых сертификатов о вакцинации
03:43Врач рассказал, почему детям нужно носить маски в общественных местах
03:34Times: Украина ведет переговоры с Британией о поставках ракет
03:24Space Adventures: полет "киноэкипажа" повлиял на космический туризм
03:18Эксперт напомнила о гражданах, которые могут досрочно выйти на пенсию
03:05Глава АСВ назвал самый безопасный способ накоплений
03:00СМИ: инженера ВМС США обвинили в попытке передачи Франции чертежей подлодок
03:00В России создали самый быстрый в мире анализатор токсичности пищи
03:00В России появились новые мошенники в сфере ЖКХ, предупредил юрист
02:55"Прогресс" отстыковался от МКС для перестыковки на модуль "Наука"
02:53Пушков объяснил, почему Польша проиграла в газовой войне
02:47Немцы раскритиковали Бербок из-за слов в адрес "Северного потока — 2"
02:17Автолюбителям рассказали, кого чаще всего останавливает ГИБДД
02:08Врач рассказала, кому нельзя есть чеснок
02:05СМИ признали безнадежное отставание США в гиперзвуковой гонке с Россией
Лента новостейМолния
МИД КНДР заявил, что испытание ракет не направлено против СШАВ Германии археологи обнаружили останки средневекового хипстераРоссийские и египетские десантники провели совместные ученияВирусолог назвал возможные пути эволюции коронавирусаКомпания Трампа объявила о создании новой соцсети TRUTH SocialМошенники активизировали продажу фейковых сертификатов о вакцинацииВрач рассказал, почему детям нужно носить маски в общественных местахTimes: Украина ведет переговоры с Британией о поставках ракетSpace Adventures: полет "киноэкипажа" повлиял на космический туризмЭксперт напомнила о гражданах, которые могут досрочно выйти на пенсиюГлава АСВ назвал самый безопасный способ накопленийСМИ: инженера ВМС США обвинили в попытке передачи Франции чертежей подлодокВ России создали самый быстрый в мире анализатор токсичности пищиВ России появились новые мошенники в сфере ЖКХ, предупредил юрист"Прогресс" отстыковался от МКС для перестыковки на модуль "Наука"Пушков объяснил, почему Польша проиграла в газовой войнеНемцы раскритиковали Бербок из-за слов в адрес "Северного потока — 2"Автолюбителям рассказали, кого чаще всего останавливает ГИБДДВрач рассказала, кому нельзя есть чеснокСМИ признали безнадежное отставание США в гиперзвуковой гонке с Россией