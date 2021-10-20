https://ria.ru/20211020/dud-1755378025.html

Дудя оштрафовали на сто тысяч рублей за пропаганду наркотиков

Дудя оштрафовали на сто тысяч рублей за пропаганду наркотиков - РИА Новости, 20.10.2021

Дудя оштрафовали на сто тысяч рублей за пропаганду наркотиков

Зюзинский суд Москвы назначил штраф размером сто тысяч рублей блогеру Юрию Дудю за пропаганду наркотиков в интервью, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T12:53

2021-10-20T12:53

2021-10-20T15:34

москва

штрафы

юрий дудь

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Зюзинский суд Москвы назначил штраф размером сто тысяч рублей блогеру Юрию Дудю за пропаганду наркотиков в интервью, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановлением суда Дудь признан виновным", — сказала собеседница агентства.Сам блогер на заседание не пришел."Решение суда будем обжаловать", — заявил его адвокат Ильнур Шарапов.Ранее процесс откладывали для психолого-лингвистического анализа его видеороликов. В Лиге безопасного интернета, настаивавшей на этой проверке и в апреле направившей соответствующее обращение в полицию, рассказали РИА Новости, что экспертизы выявили факты пропаганды наркотиков в двух интервью Дудя: с блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном.Последний сам стал фигурантом аналогичного дела. Исполнителя также оштрафовали на сто тысяч рублей.

https://radiosputnik.ria.ru/20191121/1561349528.html

https://ria.ru/20210812/priluchnyy-1745479457.html

москва

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2021

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москва, штрафы, юрий дудь