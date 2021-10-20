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Дудь не пришел на рассмотрение дела о пропаганде наркотиков
Дудь не пришел на рассмотрение дела о пропаганде наркотиков - РИА Новости, 20.10.2021
Дудь не пришел на рассмотрение дела о пропаганде наркотиков
Блогер Юрий Дудь, обвиняемый в пропаганде наркотиков, не явился на судебное заседание, сообщили РИА Новости в пресс-службе Зюзинского суда Москвы, где... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T10:32
2021-10-20T14:46
происшествия
наркотики
москва
лига безопасного интернета
юрий дудь
россия
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Блогер Юрий Дудь, обвиняемый в пропаганде наркотиков, не явился на судебное заседание, сообщили РИА Новости в пресс-службе Зюзинского суда Москвы, где рассматривают его административное дело."Начинается заседание в отношении Дудя Ю., подсудимый не явился", — сказала пресс-секретарь суда Мария Ерохина. Ранее процесс был отложен, поскольку суд назначил психолого-лингвистическую экспертизу для анализа видеороликов Дудя. Материалы дела направили в Калужский центр судебной экспертизы.Дудю вменяется ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП России ("Пропаганда наркотических средств с использованием интернета"). Блогеру грозит штраф до полутора миллионов рублей.В Лиге безопасного интернета, настаивавшей на проверке видеороликов и в апреле направившей соответствующее обращение в полицию, РИА Новости заявили, что экспертизы выявили факты пропаганды наркотиков в двух интервью Дудя: с блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном.Моргенштерн сам стал фигурантом аналогичного дела. Суд решил, что в двух его песнях содержится пропаганда наркотиков, и оштрафовал исполнителя на 100 тысяч рублей.
https://ria.ru/20210613/dud-1736894817.html
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происшествия, наркотики, москва, лига безопасного интернета, юрий дудь, россия
10:32 20.10.2021 (обновлено: 14:46 20.10.2021)
 
Дудь не пришел на рассмотрение дела о пропаганде наркотиков

Дудь не явился на заседание суда по административному делу о пропаганде наркотиков

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЖурналист Юрий Дудь
Журналист Юрий Дудь - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Блогер Юрий Дудь, обвиняемый в пропаганде наркотиков, не явился на судебное заседание, сообщили РИА Новости в пресс-службе Зюзинского суда Москвы, где рассматривают его административное дело.
"Начинается заседание в отношении Дудя Ю., подсудимый не явился", — сказала пресс-секретарь суда Мария Ерохина. Ранее процесс был отложен, поскольку суд назначил психолого-лингвистическую экспертизу для анализа видеороликов Дудя. Материалы дела направили в Калужский центр судебной экспертизы.
Юрий Дудь - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
13 июня, 22:13
В "Новых людях" опровергли слухи об участии Юрия Дудя в кампании партии
Дудю вменяется ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП России ("Пропаганда наркотических средств с использованием интернета"). Блогеру грозит штраф до полутора миллионов рублей.
В Лиге безопасного интернета, настаивавшей на проверке видеороликов и в апреле направившей соответствующее обращение в полицию, РИА Новости заявили, что экспертизы выявили факты пропаганды наркотиков в двух интервью Дудя: с блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном.
Моргенштерн сам стал фигурантом аналогичного дела. Суд решил, что в двух его песнях содержится пропаганда наркотиков, и оштрафовал исполнителя на 100 тысяч рублей.
Рэпер Моргенштерн - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
31 августа, 21:32
Моргенштерн матом ответил на вопрос о принадлежности Крыма
 
ПроисшествияНаркотикиМоскваЛига безопасного интернетаЮрий ДудьРоссия
 
 
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