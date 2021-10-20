09:50 20.10.2021 (обновлено: 10:12 20.10.2021)
В Челябинской области водитель закопал свой автомобиль после ДТП
В Челябинской области водитель закопал свой автомобиль после ДТП, в котором погиб пешеход
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
ЧЕЛЯБИНСК, 20 окт – РИА Новости. Полиция установила жителя Челябинской области, который разрезал свой автомобиль и закопал его у пустого частного дома, пытаясь скрыть ДТП со своим участием, в котором погиб пешеход, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону.
По данным полиции, ДТП произошло 19 сентября ночью на 31 километре автодороги Челябинск – Троицк – автомобиль сбил 51-летнего пешехода, который скончался, а водитель с места происшествия скрылся. Полицией и сотрудниками госавтоинспекции изучены камеры видеонаблюдения, в результате чего был выявлен автомобиль "Лада Приора", причастный к ДТП.
"В дальнейшем установлен водитель, житель Коркинского района, 1994 года рождения. В целях сокрытия транспортного средства подозреваемый после ДТП разобрал автомобиль на части, которые закопал на одном из участков пустующего частного дома в поселке по месту своего проживания. Полицейскими разрезанные части автомобиля, а также частично уничтоженный государственный регистрационный знак транспортного средства обнаружены и изъяты", - говорится в сообщении.
В настоящее время подозреваемому избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, уточняется в ведомстве.
Главным следственным управлением ГУМВД России по Челябинской области по факту ДТП было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека), поясняется в сообщении.