https://ria.ru/20211020/dtp-1755328131.html

В Челябинской области водитель закопал свой автомобиль после ДТП

В Челябинской области водитель закопал свой автомобиль после ДТП - РИА Новости, 20.10.2021

В Челябинской области водитель закопал свой автомобиль после ДТП

Полиция установила жителя Челябинской области, который разрезал свой автомобиль и закопал его у пустого частного дома, пытаясь скрыть ДТП со своим участием, в... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T09:50

2021-10-20T09:50

2021-10-20T10:12

происшествия

челябинская область

челябинск

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ЧЕЛЯБИНСК, 20 окт – РИА Новости. Полиция установила жителя Челябинской области, который разрезал свой автомобиль и закопал его у пустого частного дома, пытаясь скрыть ДТП со своим участием, в котором погиб пешеход, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону.По данным полиции, ДТП произошло 19 сентября ночью на 31 километре автодороги Челябинск – Троицк – автомобиль сбил 51-летнего пешехода, который скончался, а водитель с места происшествия скрылся. Полицией и сотрудниками госавтоинспекции изучены камеры видеонаблюдения, в результате чего был выявлен автомобиль "Лада Приора", причастный к ДТП."В дальнейшем установлен водитель, житель Коркинского района, 1994 года рождения. В целях сокрытия транспортного средства подозреваемый после ДТП разобрал автомобиль на части, которые закопал на одном из участков пустующего частного дома в поселке по месту своего проживания. Полицейскими разрезанные части автомобиля, а также частично уничтоженный государственный регистрационный знак транспортного средства обнаружены и изъяты", - говорится в сообщении.В настоящее время подозреваемому избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, уточняется в ведомстве.Главным следственным управлением ГУМВД России по Челябинской области по факту ДТП было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека), поясняется в сообщении.

https://ria.ru/20211016/novgorod-1754880303.html

челябинская область

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происшествия, челябинская область, челябинск