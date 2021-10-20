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В МВД рассказали, что будет содержать ID-карта для иностранцев
В МВД рассказали, что будет содержать ID-карта для иностранцев - РИА Новости, 20.10.2021
В МВД рассказали, что будет содержать ID-карта для иностранцев
Единый документ для иностранцев будет содержать чип с персональными данными, в том числе биометрическими, а также информацию о статусе мигранта, выданной визе и РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T06:37
2021-10-20T06:37
общество
мигранты
россия
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Единый документ для иностранцев будет содержать чип с персональными данными, в том числе биометрическими, а также информацию о статусе мигранта, выданной визе и сроке ее действия, рассказал заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Кирилл Адзинов.По его словам, сопровождаемый ведомством законопроект в сфере миграции подразумевает введение единого документа, удостоверяющего личность иностранца в России (ранее о его введении сообщал ряд СМИ)."Он будет содержать электронный носитель (чип) с персональными, в том числе биометрическими данными, информацию о действующем статусе, выданной визе и сроке ее действия и т.д.", - сказал Адзинов в ходе выступления на международном конгрессе по медицинскому и оздоровительному туризму.По мнению представителя ГУМВ МВД, наличие такой ID-карты упростит получение государственных услуг и иных сервисов в России и процедуру подтверждения законности нахождения иностранца в России.
https://ria.ru/20200914/inostrantsy-1577189101.html
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общество, мигранты, россия
06:37 20.10.2021
 
В МВД рассказали, что будет содержать ID-карта для иностранцев

МВД рассказало, что ID-карта для иностранцев будет содержать чип с персональными данными

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкИностранцы около миграционного центра
Иностранцы около миграционного центра - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Единый документ для иностранцев будет содержать чип с персональными данными, в том числе биометрическими, а также информацию о статусе мигранта, выданной визе и сроке ее действия, рассказал заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Кирилл Адзинов.
По его словам, сопровождаемый ведомством законопроект в сфере миграции подразумевает введение единого документа, удостоверяющего личность иностранца в России (ранее о его введении сообщал ряд СМИ).
Видеонаблюдение - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
14 сентября 2020, 03:08
МВД предложило выдавать иностранцам ID-карты для идентификации личности
"Он будет содержать электронный носитель (чип) с персональными, в том числе биометрическими данными, информацию о действующем статусе, выданной визе и сроке ее действия и т.д.", - сказал Адзинов в ходе выступления на международном конгрессе по медицинскому и оздоровительному туризму.
По мнению представителя ГУМВ МВД, наличие такой ID-карты упростит получение государственных услуг и иных сервисов в России и процедуру подтверждения законности нахождения иностранца в России.
глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов
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