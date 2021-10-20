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"США союзник с маленькой буквы". На Украине потребовали наладить диалог с Россией
Украинский дипломат потребовал наладить диалог с Россией - РИА Новости, 20.10.2021
"США союзник с маленькой буквы". На Украине потребовали наладить диалог с Россией
Бывший заместитель министра иностранных дел Украины Александр Чалый потребовал начать диалог с Россией и не полагаться на помощь США и НАТО. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T19:09
2021-10-20T19:45
политика
украина
сша
нато
россия
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Бывший заместитель министра иностранных дел Украины Александр Чалый потребовал начать диалог с Россией и не полагаться на помощь США и НАТО.Он напомнил, что в Киеве очень много экспертов и политиков, которые руководствуются принципом "чем хуже отношения Запада с Москвой — тем лучше"."Я считаю, что это мнение ошибочно, потому что эти угрозы делают более вероятным конфликт между Украиной и Россией. &lt;…&gt; Если такая борьба начнется, коллективный Запад в лучшем случае даст нам денег и устную поддержку, но физически они с нами в один ряд не встанут. Потому что США — союзник с маленькой буквы", — сказал он в эфире телеканала "Наш".По его словам, попытки Киева флиртовать с НАТО приведут к ответным действиям Москвы, поэтому нужно начать превентивный диалог с соседней страной. Это не только реалистичная и прагматичная, но и проукраинская политика, подчеркнул Чалый.Отношения двух стран ухудшились на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Киевские власти обвиняют Москву во вмешательстве во внутренние дела, а в январе 2015 года объявили ее "страной-агрессором". Запад поддержал Украину и ввел санкции против России.Москва неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и заинтересована в преодолении Киевом политического и экономического кризиса.
https://radiosputnik.ria.ru/20211020/ukraina-1755446448.html
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политика, украина, сша, нато, россия
19:09 20.10.2021 (обновлено: 19:45 20.10.2021)
 
Украинский дипломат потребовал наладить диалог с Россией

Украинский дипломат Чалый потребовал наладить диалог с Россией

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Бывший заместитель министра иностранных дел Украины Александр Чалый потребовал начать диалог с Россией и не полагаться на помощь США и НАТО.
Он напомнил, что в Киеве очень много экспертов и политиков, которые руководствуются принципом "чем хуже отношения Запада с Москвой — тем лучше".
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"Я считаю, что это мнение ошибочно, потому что эти угрозы делают более вероятным конфликт между Украиной и Россией. <…> Если такая борьба начнется, коллективный Запад в лучшем случае даст нам денег и устную поддержку, но физически они с нами в один ряд не встанут. Потому что США — союзник с маленькой буквы", — сказал он в эфире телеканала "Наш".
По его словам, попытки Киева флиртовать с НАТО приведут к ответным действиям Москвы, поэтому нужно начать превентивный диалог с соседней страной. Это не только реалистичная и прагматичная, но и проукраинская политика, подчеркнул Чалый.
Отношения двух стран ухудшились на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Киевские власти обвиняют Москву во вмешательстве во внутренние дела, а в январе 2015 года объявили ее "страной-агрессором". Запад поддержал Украину и ввел санкции против России.
Москва неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и заинтересована в преодолении Киевом политического и экономического кризиса.
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