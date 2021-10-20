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Большегруз насмерть сбил девятилетнюю девочку на переходе в Самаре
Большегруз насмерть сбил девятилетнюю девочку на переходе в Самаре - РИА Новости, 20.10.2021
Большегруз насмерть сбил девятилетнюю девочку на переходе в Самаре
Большегруз насмерть сбил девятилетнюю девочку в Самаре, которая с мамой переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T15:39
2021-10-20T15:39
2021-10-20T17:06
происшествия
самара
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САМАРА, 20 окт - РИА Новости. Большегруз насмерть сбил девятилетнюю девочку в Самаре, которая с мамой переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.По данным ведомства, авария произошла в среду около 12.00 (11.00 мск) на улице Авроры. Водитель большегруза, поворачивая направо, совершил наезд на девятилетнюю девочку. По предварительным данным, ребенок вместе с мамой переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу."От полученных травм ребенок скончался в карете скорой помощи", - говорится в сообщении.По факту ДТП надзорным ведомством проводится проверка, на место происшествия выезжал заместитель прокурора Советского района Самары Алексей Баев.
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происшествия, самара
15:39 20.10.2021 (обновлено: 17:06 20.10.2021)
Большегруз насмерть сбил девятилетнюю девочку на переходе в Самаре
Большегруз насмерть сбил девятилетнюю девочку на пешеходном переходе в Самаре
САМАРА, 20 окт - РИА Новости.
Большегруз насмерть сбил девятилетнюю девочку в Самаре
, которая с мамой переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
По данным ведомства, авария произошла в среду около 12.00 (11.00 мск) на улице Авроры. Водитель большегруза, поворачивая направо, совершил наезд на девятилетнюю девочку. По предварительным данным, ребенок вместе с мамой переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу.
"От полученных травм ребенок скончался в карете скорой помощи", - говорится в сообщении.
По факту ДТП надзорным ведомством проводится проверка, на место происшествия выезжал заместитель прокурора Советского района Самары Алексей Баев.