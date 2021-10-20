https://ria.ru/20211020/devochka-1755419823.html

Большегруз насмерть сбил девятилетнюю девочку на переходе в Самаре

Большегруз насмерть сбил девятилетнюю девочку на переходе в Самаре - РИА Новости, 20.10.2021

Большегруз насмерть сбил девятилетнюю девочку на переходе в Самаре

Большегруз насмерть сбил девятилетнюю девочку в Самаре, которая с мамой переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T15:39

2021-10-20T15:39

2021-10-20T17:06

происшествия

самара

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САМАРА, 20 окт - РИА Новости. Большегруз насмерть сбил девятилетнюю девочку в Самаре, которая с мамой переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.По данным ведомства, авария произошла в среду около 12.00 (11.00 мск) на улице Авроры. Водитель большегруза, поворачивая направо, совершил наезд на девятилетнюю девочку. По предварительным данным, ребенок вместе с мамой переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу."От полученных травм ребенок скончался в карете скорой помощи", - говорится в сообщении.По факту ДТП надзорным ведомством проводится проверка, на место происшествия выезжал заместитель прокурора Советского района Самары Алексей Баев.

https://ria.ru/20210906/barnaul-1748865666.html

самара

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2021

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происшествия, самара