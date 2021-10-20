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NYP: администрация США тайно переправляет детей-мигрантов
NYP: администрация США тайно переправляет детей-мигрантов - РИА Новости, 20.10.2021
NYP: администрация США тайно переправляет детей-мигрантов
Администрация президента США Джо Байдена тайно переправляет несовершеннолетних мигрантов на самолетах из штата Техас в Нью-Йорк, сообщает издание New York Post... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T03:07
2021-10-20T03:07
в мире
техас
сша
нью-йорк (город)
нью-йорк (штат)
джо байден
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ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена тайно переправляет несовершеннолетних мигрантов на самолетах из штата Техас в Нью-Йорк, сообщает издание New York Post со ссылкой на осведомленные источники."Самолеты с несовершеннолетними мигрантами тайно отправляют на окраину Нью-Йорка в попытке... незаметно разместить их по всему региону", - говорится в сообщении на сайте издания.По словам источников, чартерные рейсы с мигрантами отправляются из Техаса, по крайней мере, с августа.По данным New York Post, неделю назад два самолета приземлились в аэропорту округа Уэстчестер штата Нью-Йорк, среди прибывших большинство составляли дети. Издание также заметило среди пассажиров "небольшую долю" взрослых мужчин. Мигрантов в присутствии полицейских затем сажали в автобусы.Отмечается, что прибывших впоследствии видели с родственниками в штате Нью-Джерси или в специальном учреждении на юге штата Нью-Йорк.Согласно анализу издания, с 8 августа около двух тысяч несовершеннолетних мигрантов прибыли в аэропорт на 21 рейсе, причем некоторые из этих самолетов прибывали в пункт назначения ночью или рано утром.Байден начал работу на посту президента США с того, что приступил к сворачиванию инициатив и ограничений в сфере иммиграции, введенных его предшественником Дональдом Трампом. В ожидании послабления тысячи мигрантов направились в США, власти признали ситуацию на южной границе кризисной.
https://ria.ru/20210921/migranty-1751189979.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210924/bezhentsy-1751724570.html
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в мире, техас, сша, нью-йорк (город), нью-йорк (штат), джо байден
03:07 20.10.2021
 
NYP: администрация США тайно переправляет детей-мигрантов

NYP: администрация Байдена тайно переправляет детей-мигрантов из Техаса в Нью-Йорк

© REUTERS / Adrees LatifЛагерь мигрантов в штате Техас, США
Лагерь мигрантов в штате Техас, США - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© REUTERS / Adrees Latif
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена тайно переправляет несовершеннолетних мигрантов на самолетах из штата Техас в Нью-Йорк, сообщает издание New York Post со ссылкой на осведомленные источники.
"Самолеты с несовершеннолетними мигрантами тайно отправляют на окраину Нью-Йорка в попытке... незаметно разместить их по всему региону", - говорится в сообщении на сайте издания.
По словам источников, чартерные рейсы с мигрантами отправляются из Техаса, по крайней мере, с августа.
По данным New York Post, неделю назад два самолета приземлились в аэропорту округа Уэстчестер штата Нью-Йорк, среди прибывших большинство составляли дети. Издание также заметило среди пассажиров "небольшую долю" взрослых мужчин. Мигрантов в присутствии полицейских затем сажали в автобусы.
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Согласно анализу издания, с 8 августа около двух тысяч несовершеннолетних мигрантов прибыли в аэропорт на 21 рейсе, причем некоторые из этих самолетов прибывали в пункт назначения ночью или рано утром.
Байден начал работу на посту президента США с того, что приступил к сворачиванию инициатив и ограничений в сфере иммиграции, введенных его предшественником Дональдом Трампом. В ожидании послабления тысячи мигрантов направились в США, власти признали ситуацию на южной границе кризисной.
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В миреТехасСШАНью-Йорк (город)Нью-Йорк (штат)Джо Байден
 
 
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