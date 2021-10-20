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В автобус в центре Дамаска были заложены три бомбы, сообщил источник
В автобус в центре Дамаска были заложены три бомбы, сообщил источник - РИА Новости, 20.10.2021
В автобус в центре Дамаска были заложены три бомбы, сообщил источник
Взрывные устройства террористы заложили в военный автобус и привели их в действие в районе моста Раис в центре Дамаска, рассказал РИА Новости источник в службе... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T08:38
2021-10-20T11:39
в мире
дамаск (город)
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ДАМАСК, 20 окт - РИА Новости. Взрывные устройства террористы заложили в военный автобус и привели их в действие в районе моста Раис в центре Дамаска, рассказал РИА Новости источник в службе безопасности.Утром в районе моста Раис через реку Барада, недалеко от отеля "Дама Роуз" и Национального музея Дамаска, террористы привели в действие два взрывных устройства. В результате был уничтожен проезжавший автобус сирийской армии. По предварительным данным, 14 военнослужащих погибли."Автобус принадлежащий военно-транспортной компании, выехал из гаража компании в районе Баубат Мидан в направлении района Маззе 86. Автобус вез сотрудников организации", - рассказал собеседник агентства.По словам источника, первое взрывное устройство сработало в районе 6.30 (время совпадает с московским), не доезжая моста Раис в центре Дамаска. Через 50 метров сработало второе устройство."Взрывные устройства были заложены в автобусе. Двое из них взорвались, а третья не сработала, ее обезвредили саперы", - добавил собеседник агентства.Это первый крупный теракт в Дамаске с большим количеством жертв за последние несколько лет. Последний раз крупный теракты произошли в 2016 и 2017 годах на юге сирийской столицы в шиитском квартале Сейида-Зейнаб. В обоих случая были задействованы террористы-смертники. В 2016 году погибли около 20 человек и более 40 получили ранения.Источник отметил, что теракт произошел во время скопления в том районе маршрутных автобусов с людьми, которые в это время, как правило, собираются у моста Раис и едут на работу.
https://ria.ru/20211020/siriya-1755318019.html
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Кадры с места теракта в центре Дамаска
Саперы обезвредили взрывное устройство на месте теракта в центре Дамаска.
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в мире, дамаск (город)
08:38 20.10.2021 (обновлено: 11:39 20.10.2021)
 
В автобус в центре Дамаска были заложены три бомбы, сообщил источник

источник сообщил, что во взорванный автобус в центре Дамаска были заложены три бомбы

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк Военнослужащий на одной из улиц города Дамаска
 Военнослужащий на одной из улиц города Дамаска - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ДАМАСК, 20 окт - РИА Новости. Взрывные устройства террористы заложили в военный автобус и привели их в действие в районе моста Раис в центре Дамаска, рассказал РИА Новости источник в службе безопасности.
Утром в районе моста Раис через реку Барада, недалеко от отеля "Дама Роуз" и Национального музея Дамаска, террористы привели в действие два взрывных устройства. В результате был уничтожен проезжавший автобус сирийской армии. По предварительным данным, 14 военнослужащих погибли.
"Автобус принадлежащий военно-транспортной компании, выехал из гаража компании в районе Баубат Мидан в направлении района Маззе 86. Автобус вез сотрудников организации", - рассказал собеседник агентства.
По словам источника, первое взрывное устройство сработало в районе 6.30 (время совпадает с московским), не доезжая моста Раис в центре Дамаска. Через 50 метров сработало второе устройство.
"Взрывные устройства были заложены в автобусе. Двое из них взорвались, а третья не сработала, ее обезвредили саперы", - добавил собеседник агентства.
Это первый крупный теракт в Дамаске с большим количеством жертв за последние несколько лет. Последний раз крупный теракты произошли в 2016 и 2017 годах на юге сирийской столицы в шиитском квартале Сейида-Зейнаб. В обоих случая были задействованы террористы-смертники. В 2016 году погибли около 20 человек и более 40 получили ранения.
Источник отметил, что теракт произошел во время скопления в том районе маршрутных автобусов с людьми, которые в это время, как правило, собираются у моста Раис и едут на работу.
Дамаск - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
Вчера, 08:03
Саперы обезвредили взрывное устройство в Дамаске, сообщил источник
 
В миреДамаск (город)
 
 
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