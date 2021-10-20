https://ria.ru/20211020/bombardirovschiki-1755328879.html

Су-30 сопроводили два американских бомбардировщика над Черным морем

Су-30 сопроводили два американских бомбардировщика над Черным морем - РИА Новости, 20.10.2021

Су-30 сопроводили два американских бомбардировщика над Черным морем

Два истребителя Су-30 сопроводили над акваторией Черного моря два стратегических бомбардировщика США B-1B, летевших в сторону российской границы. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T09:52

2021-10-20T09:52

2021-10-20T12:11

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национальный центр управления обороной рф

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Два истребителя Су-30 сопроводили над акваторией Черного моря два стратегических бомбардировщика США B-1B, летевших в сторону российской границы.Как уточнил Национальный центр управления обороной (НЦУО), радары засекли иностранные сверхзвуковые самолеты 19 октября. Рядом с ними летели два заправщика KC-135.Они проследили, чтобы американские военные самолеты не нарушили границу и вернулись на аэродром базирования, как только те развернулись.Подчеркивается, что экипажи Су-30 выполнили полет в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.В последнее время активность зарубежных разведывательных самолетов и беспилотников вблизи рубежей страны заметно увеличилась. Минобороны неоднократно призывало западных партнеров отказаться от таких действий, но реакции так и не последовало.Кроме того, на этой неделе в Японском море произошел инцидент с американским эсминцем Chafee. Он приблизился к российским территориальным водам и предпринял попытку пересечь границу, но большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" пресек нарушение. Пентагон отказался комментировать произошедшее. В Москве действия экипажа назвали грубым нарушением международных правил.

https://ria.ru/20211017/samolet-1754909560.html

https://ria.ru/20210928/samolet-1752205194.html

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черное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Российские Су-30 сопроводили бомбардировщики США над Черным морем. Кадры Минобороны Два российских истребителя Су-30 сопроводили вчера над Чёрным морем два стратегических бомбардировщика США B-1B, сообщает российское Минобороны. 2021-10-20T09:52 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, су-30, черное море, россия, ввс сша, национальный центр управления обороной рф