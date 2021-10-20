09:52 20.10.2021 (обновлено: 12:11 20.10.2021)
Су-30 сопроводили два американских бомбардировщика над Черным морем
Истребители Су-30 сопроводили два американских бомбардировщика B-1B над Черным морем
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Два истребителя Су-30 сопроводили над акваторией Черного моря два стратегических бомбардировщика США B-1B, летевших в сторону российской границы.
Как уточнил Национальный центр управления обороной (НЦУО), радары засекли иностранные сверхзвуковые самолеты 19 октября. Рядом с ними летели два заправщика KC-135.
"Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы в воздух были подняты два истребителя Су-30 из состава дежурных сил морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота", — говорится в сообщении НЦУО.
Они проследили, чтобы американские военные самолеты не нарушили границу и вернулись на аэродром базирования, как только те развернулись.
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Подчеркивается, что экипажи Су-30 выполнили полет в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
В последнее время активность зарубежных разведывательных самолетов и беспилотников вблизи рубежей страны заметно увеличилась. Минобороны неоднократно призывало западных партнеров отказаться от таких действий, но реакции так и не последовало.
Кроме того, на этой неделе в Японском море произошел инцидент с американским эсминцем Chafee. Он приблизился к российским территориальным водам и предпринял попытку пересечь границу, но большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" пресек нарушение. Пентагон отказался комментировать произошедшее. В Москве действия экипажа назвали грубым нарушением международных правил.
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