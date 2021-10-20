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Су-30 сопроводили два американских бомбардировщика над Черным морем
Су-30 сопроводили два американских бомбардировщика над Черным морем - РИА Новости, 20.10.2021
Су-30 сопроводили два американских бомбардировщика над Черным морем
Два истребителя Су-30 сопроводили над акваторией Черного моря два стратегических бомбардировщика США B-1B, летевших в сторону российской границы. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T09:52
2021-10-20T12:11
в мире
сша
су-30
черное море
россия
ввс сша
национальный центр управления обороной рф
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Два истребителя Су-30 сопроводили над акваторией Черного моря два стратегических бомбардировщика США B-1B, летевших в сторону российской границы.Как уточнил Национальный центр управления обороной (НЦУО), радары засекли иностранные сверхзвуковые самолеты 19 октября. Рядом с ними летели два заправщика KC-135.Они проследили, чтобы американские военные самолеты не нарушили границу и вернулись на аэродром базирования, как только те развернулись.Подчеркивается, что экипажи Су-30 выполнили полет в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.В последнее время активность зарубежных разведывательных самолетов и беспилотников вблизи рубежей страны заметно увеличилась. Минобороны неоднократно призывало западных партнеров отказаться от таких действий, но реакции так и не последовало.Кроме того, на этой неделе в Японском море произошел инцидент с американским эсминцем Chafee. Он приблизился к российским территориальным водам и предпринял попытку пересечь границу, но большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" пресек нарушение. Пентагон отказался комментировать произошедшее. В Москве действия экипажа назвали грубым нарушением международных правил.
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60
Российские Су-30 сопроводили бомбардировщики США над Черным морем. Кадры Минобороны
Два российских истребителя Су-30 сопроводили вчера над Чёрным морем два стратегических бомбардировщика США B-1B, сообщает российское Минобороны.
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в мире, сша, су-30, черное море, россия, ввс сша, национальный центр управления обороной рф
09:52 20.10.2021 (обновлено: 12:11 20.10.2021)
 
Су-30 сопроводили два американских бомбардировщика над Черным морем

Истребители Су-30 сопроводили два американских бомбардировщика B-1B над Черным морем

Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Два истребителя Су-30 сопроводили над акваторией Черного моря два стратегических бомбардировщика США B-1B, летевших в сторону российской границы.
Как уточнил Национальный центр управления обороной (НЦУО), радары засекли иностранные сверхзвуковые самолеты 19 октября. Рядом с ними летели два заправщика KC-135.
"Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы в воздух были подняты два истребителя Су-30 из состава дежурных сил морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота", — говорится в сообщении НЦУО.
Они проследили, чтобы американские военные самолеты не нарушили границу и вернулись на аэродром базирования, как только те развернулись.
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Подчеркивается, что экипажи Су-30 выполнили полет в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
В последнее время активность зарубежных разведывательных самолетов и беспилотников вблизи рубежей страны заметно увеличилась. Минобороны неоднократно призывало западных партнеров отказаться от таких действий, но реакции так и не последовало.
Кроме того, на этой неделе в Японском море произошел инцидент с американским эсминцем Chafee. Он приблизился к российским территориальным водам и предпринял попытку пересечь границу, но большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" пресек нарушение. Пентагон отказался комментировать произошедшее. В Москве действия экипажа назвали грубым нарушением международных правил.
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В миреСШАСу-30Черное мореРоссияВВС СШАНациональный центр управления обороной РФ
 
 
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