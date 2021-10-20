https://ria.ru/20211020/bombardirovschiki-1755305441.html

Американские стратегические бомбардировщики пролетели над Черным морем

Американские стратегические бомбардировщики пролетели над Черным морем - РИА Новости, 20.10.2021

Американские стратегические бомбардировщики пролетели над Черным морем

Американские стратегические бомбардировщики пролетели над Черным морем во время визита министра обороны этой страны Ллойда Остина в регион, сообщили ВВС США. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T00:46

2021-10-20T00:46

2021-10-20T01:20

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ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Американские стратегические бомбардировщики пролетели над Черным морем во время визита министра обороны этой страны Ллойда Остина в регион, сообщили ВВС США.Самолеты взлетели с базы США в Фэйрфорде, Великобритания. В ходе полета они дозаправились над морем.В эти дни глава Пентагона Остин посещает Украину, Грузию и Румынию.На прошлой неделе пара американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer пролетела над Литвой вблизи российских границ. Еще один B-1B российский истребитель-перехватчик МиГ-31 сопроводил в воскресенье над Японским морем.В последнее время активность зарубежных разведывательных самолетов и беспилотников вблизи российских границ заметно увеличилась. Минобороны неоднократно призывало западных партнеров отказаться от таких действий, но реакции так и не последовало.

https://ria.ru/20211012/bombardirovschik-1754123063.html

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в мире, сша, нато, ввс сша, ллойд остин, россия