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Американские стратегические бомбардировщики пролетели над Черным морем
Американские стратегические бомбардировщики пролетели над Черным морем - РИА Новости, 20.10.2021
Американские стратегические бомбардировщики пролетели над Черным морем
Американские стратегические бомбардировщики пролетели над Черным морем во время визита министра обороны этой страны Ллойда Остина в регион, сообщили ВВС США. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T00:46
2021-10-20T00:46
2021-10-20T01:20
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ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Американские стратегические бомбардировщики пролетели над Черным морем во время визита министра обороны этой страны Ллойда Остина в регион, сообщили ВВС США.Самолеты взлетели с базы США в Фэйрфорде, Великобритания. В ходе полета они дозаправились над морем.В эти дни глава Пентагона Остин посещает Украину, Грузию и Румынию.На прошлой неделе пара американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer пролетела над Литвой вблизи российских границ. Еще один B-1B российский истребитель-перехватчик МиГ-31 сопроводил в воскресенье над Японским морем.В последнее время активность зарубежных разведывательных самолетов и беспилотников вблизи российских границ заметно увеличилась. Минобороны неоднократно призывало западных партнеров отказаться от таких действий, но реакции так и не последовало.
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в мире, сша, нато, ввс сша, ллойд остин, россия
00:46 20.10.2021 (обновлено: 01:20 20.10.2021)
Американские стратегические бомбардировщики пролетели над Черным морем
Американские стратегические бомбардировщики B-1 Lancer пролетели над Черным морем