https://ria.ru/20211020/bogatstvo-1755311315.html

Россияне назвали самые надежные способы разбогатеть

Россияне назвали самые надежные способы разбогатеть - РИА Новости, 20.10.2021

Россияне назвали самые надежные способы разбогатеть

Самый надежный способ повысить доходы, по мнению большинства россиян – больше и лучше работать, при этом уже почти 40% из них верят, что могут повысить свое... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T04:12

2021-10-20T04:12

2021-10-20T04:16

экономика

сбербанк россии

россия

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Самый надежный способ повысить доходы, по мнению большинства россиян – больше и лучше работать, при этом уже почти 40% из них верят, что могут повысить свое благосостояние с помощью инвестиций на фондовом рынке, говорится в исследовании "Сбер Управление Активами", с которым ознакомилось РИА Новости.Исследование проводилось в сентябре 2021 года в 37 российских городах с населением более 500 тысяч человек по выборке, репрезентативно отражающей социально-демографический состав населения. Респонденты могли дать множественный ответ на предложенные вопросы."Доля россиян, которые считают, что надо инвестировать и зарабатывать деньги на финансовом рынке, чтобы повысить уровень своего благосостояния, в 2021 году заметно увеличилась", – говорится в документе. Так, по данным аналогичного исследования, проведенного в 2019 году, такого мнения придерживалось только 26,6% участников, а в 2020 году — 29,5%."Эти данные, разумеется, не означают, что половина страны уже инвестирует, ведь между желанием и его осуществлением всегда есть дистанция: людям нужно всесторонне изучить вопрос, чтобы принять взвешенное решение", - прокомментировал РИА Новости вице-президент, директор дивизиона "Инвестиции и накопления" Сбербанка Игорь Мамонтов. При этом он выразил уверенность, что постепенно на фондовый рынок будет приходить все больше россиян.Молодые люди наиболее готовы рассматривать инвестиции в качестве способа повышения дохода: об этом заявили 57,9% участников исследования в возрасте от 18 до 30 лет. В возрасте 40‒50 лет таких оказалось 44%. При этом такую позицию разделяют почти в равной степени и мужчины, и женщины — 40,6% и 36,5% соответственно."Если говорить о географических различиях, больше всего тех, кто считает, что для повышения уровня жизни надо учиться зарабатывать на финансовых рынках и вкладывать деньги в ценные бумаги, в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Красноярске и Ростове-на-Дону", – говорится в документе.

https://ria.ru/20211014/oshibki-1754488686.html

https://ria.ru/20210615/blagosostoyanie-1736684198.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, сбербанк россии, россия