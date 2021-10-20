https://ria.ru/20211020/biznes-1755404964.html
Правительство предложило возобновить программы кредитной поддержки бизнеса
Правительство предложило возобновить программы кредитной поддержки бизнеса - РИА Новости, 20.10.2021
Правительство предложило возобновить программы кредитной поддержки бизнеса
Кабмин РФ предложил возобновить программу кредитной поддержки бизнеса ФОТ 3.0, которые действовали с марта по июль, заявил первый заместитель председателя... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T14:55
2021-10-20T14:55
2021-10-20T16:01
экономика
россия
бизнес
владимир путин
правительство рф
андрей белоусов
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154969/24/1549692404_1:0:2508:1410_1920x0_80_0_0_de4c9bc6bb33ae2bd326fd0375c5bd87.jpg
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Кабмин РФ предложил возобновить программу кредитной поддержки бизнеса ФОТ 3.0, которые действовали с марта по июль, заявил первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.В качестве первой меры поддержки первый вице-премьер назвал единовременную выплату грантов в объеме 1 МРОТ на одного занятого в пострадавших из-за COVID отраслях."Вторая мера, которая предлагается, вторая группа мер - это возобновление программы кредитной поддержки, так называемая программа ФОТ 3.0, которая действовала с марта по июль текущего года и сейчас выдачи кредитов прекратились, но программа продолжается постольку поскольку образовалась задолженность", - сказал Белоусов на совещании у президента РФ Владимира Путина в среду."Почему мы считаем, такую кредитную программу нужно ввести дополнительно к единовременной грантовой поддержке? Потому что с помощью грантов мы закроем, прежде всего, выплату средств на заработную плату, но предприятия в наиболее пострадавших отраслях, столкнувшись с падением выручки на 25-30% и больше, могут ощущать серьезную нехватку дешевой ликвидности, прежде всего, для уплаты налогов, аренды, коммунальных платежей и так далее", - отметил первый зампред правительства РФ."Предоставление этих кредитов мы предлагаем увязать с сохранением численности работников, также как это было в рамках программы ФОТ 3.0. То есть на всем протяжении периода обслуживания этих кредитов численность работников не должна снижаться больше, чем на 10%. То есть 90% работников должно сохраняться", - указал Белоусов, добавив, что если это условие будет нарушено, то компания выпадет из программы и уже будет возвращать кредит не по льготной ставке в 3%, а по рыночной ставке - порядка 10% годовых.Максимальный размер кредита, который компания может получить, составляет один МРОТ на каждого сотрудника, умноженный на 12 месяцев. Таким образом, малая компания с численностью штата в 250 человек может получить до 40 миллионов рублей по данной программе, такой суммы должно хватить на уплату налогов и других платежей, уверен Белоусов. Грейс-период по ссуде составит шесть месяцев, а после этого периода в течение 12 месяцев задолженность будет погашаться равными долями по ставке 3% годовых, отметил он."Ресурсы, которые потребуются для субсидирования, мы сейчас отработали, в следующем году понадобится порядка 7-8 миллиардов рублей для субсидирования. Охват, который мы планируем осуществить с помощью этой программы, - примерно 1,2 миллиона человек", - заключил первый вице-премьер.
https://ria.ru/20211020/podderzhka-1755408862.html
https://ria.ru/20211020/uscherb-1755405550.html
https://ria.ru/20211020/putin-1755407580.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154969/24/1549692404_342:0:2222:1410_1920x0_80_0_0_78240e799c6a3d82de9c9378ed45d31b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, бизнес, владимир путин, правительство рф, андрей белоусов, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.
Кабмин РФ
предложил возобновить программу кредитной поддержки бизнеса ФОТ 3.0, которые действовали с марта по июль, заявил первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов
.
В качестве первой меры поддержки первый вице-премьер назвал единовременную выплату грантов в объеме 1 МРОТ на одного занятого в пострадавших из-за COVID отраслях.
"Вторая мера, которая предлагается, вторая группа мер - это возобновление программы кредитной поддержки, так называемая программа ФОТ 3.0, которая действовала с марта по июль текущего года и сейчас выдачи кредитов прекратились, но программа продолжается постольку поскольку образовалась задолженность", - сказал Белоусов на совещании у президента РФ Владимира Путина
в среду.
"Почему мы считаем, такую кредитную программу нужно ввести дополнительно к единовременной грантовой поддержке? Потому что с помощью грантов мы закроем, прежде всего, выплату средств на заработную плату, но предприятия в наиболее пострадавших отраслях, столкнувшись с падением выручки на 25-30% и больше, могут ощущать серьезную нехватку дешевой ликвидности, прежде всего, для уплаты налогов, аренды, коммунальных платежей и так далее", - отметил первый зампред правительства РФ.
"Предоставление этих кредитов мы предлагаем увязать с сохранением численности работников, также как это было в рамках программы ФОТ 3.0. То есть на всем протяжении периода обслуживания этих кредитов численность работников не должна снижаться больше, чем на 10%. То есть 90% работников должно сохраняться", - указал Белоусов, добавив, что если это условие будет нарушено, то компания выпадет из программы и уже будет возвращать кредит не по льготной ставке в 3%, а по рыночной ставке - порядка 10% годовых.
Максимальный размер кредита, который компания может получить, составляет один МРОТ на каждого сотрудника, умноженный на 12 месяцев. Таким образом, малая компания с численностью штата в 250 человек может получить до 40 миллионов рублей по данной программе, такой суммы должно хватить на уплату налогов и других платежей, уверен Белоусов. Грейс-период по ссуде составит шесть месяцев, а после этого периода в течение 12 месяцев задолженность будет погашаться равными долями по ставке 3% годовых, отметил он.
"Ресурсы, которые потребуются для субсидирования, мы сейчас отработали, в следующем году понадобится порядка 7-8 миллиардов рублей для субсидирования. Охват, который мы планируем осуществить с помощью этой программы, - примерно 1,2 миллиона человек", - заключил первый вице-премьер.