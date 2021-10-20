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Правительство предложило возобновить программы кредитной поддержки бизнеса
Правительство предложило возобновить программы кредитной поддержки бизнеса - РИА Новости, 20.10.2021
Правительство предложило возобновить программы кредитной поддержки бизнеса
Кабмин РФ предложил возобновить программу кредитной поддержки бизнеса ФОТ 3.0, которые действовали с марта по июль, заявил первый заместитель председателя... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T14:55
2021-10-20T16:01
экономика
россия
бизнес
владимир путин
правительство рф
андрей белоусов
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Кабмин РФ предложил возобновить программу кредитной поддержки бизнеса ФОТ 3.0, которые действовали с марта по июль, заявил первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.В качестве первой меры поддержки первый вице-премьер назвал единовременную выплату грантов в объеме 1 МРОТ на одного занятого в пострадавших из-за COVID отраслях."Вторая мера, которая предлагается, вторая группа мер - это возобновление программы кредитной поддержки, так называемая программа ФОТ 3.0, которая действовала с марта по июль текущего года и сейчас выдачи кредитов прекратились, но программа продолжается постольку поскольку образовалась задолженность", - сказал Белоусов на совещании у президента РФ Владимира Путина в среду."Почему мы считаем, такую кредитную программу нужно ввести дополнительно к единовременной грантовой поддержке? Потому что с помощью грантов мы закроем, прежде всего, выплату средств на заработную плату, но предприятия в наиболее пострадавших отраслях, столкнувшись с падением выручки на 25-30% и больше, могут ощущать серьезную нехватку дешевой ликвидности, прежде всего, для уплаты налогов, аренды, коммунальных платежей и так далее", - отметил первый зампред правительства РФ."Предоставление этих кредитов мы предлагаем увязать с сохранением численности работников, также как это было в рамках программы ФОТ 3.0. То есть на всем протяжении периода обслуживания этих кредитов численность работников не должна снижаться больше, чем на 10%. То есть 90% работников должно сохраняться", - указал Белоусов, добавив, что если это условие будет нарушено, то компания выпадет из программы и уже будет возвращать кредит не по льготной ставке в 3%, а по рыночной ставке - порядка 10% годовых.Максимальный размер кредита, который компания может получить, составляет один МРОТ на каждого сотрудника, умноженный на 12 месяцев. Таким образом, малая компания с численностью штата в 250 человек может получить до 40 миллионов рублей по данной программе, такой суммы должно хватить на уплату налогов и других платежей, уверен Белоусов. Грейс-период по ссуде составит шесть месяцев, а после этого периода в течение 12 месяцев задолженность будет погашаться равными долями по ставке 3% годовых, отметил он."Ресурсы, которые потребуются для субсидирования, мы сейчас отработали, в следующем году понадобится порядка 7-8 миллиардов рублей для субсидирования. Охват, который мы планируем осуществить с помощью этой программы, - примерно 1,2 миллиона человек", - заключил первый вице-премьер.
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экономика, россия, бизнес, владимир путин, правительство рф, андрей белоусов, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:55 20.10.2021 (обновлено: 16:01 20.10.2021)
 
Правительство предложило возобновить программы кредитной поддержки бизнеса

Белоусов предложил возобновить программы кредитной поддержки бизнеса ФОТ 3.0

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Дом Правительства Российской Федерации
Дом Правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Кабмин РФ предложил возобновить программу кредитной поддержки бизнеса ФОТ 3.0, которые действовали с марта по июль, заявил первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.
В качестве первой меры поддержки первый вице-премьер назвал единовременную выплату грантов в объеме 1 МРОТ на одного занятого в пострадавших из-за COVID отраслях.
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"Вторая мера, которая предлагается, вторая группа мер - это возобновление программы кредитной поддержки, так называемая программа ФОТ 3.0, которая действовала с марта по июль текущего года и сейчас выдачи кредитов прекратились, но программа продолжается постольку поскольку образовалась задолженность", - сказал Белоусов на совещании у президента РФ Владимира Путина в среду.
"Почему мы считаем, такую кредитную программу нужно ввести дополнительно к единовременной грантовой поддержке? Потому что с помощью грантов мы закроем, прежде всего, выплату средств на заработную плату, но предприятия в наиболее пострадавших отраслях, столкнувшись с падением выручки на 25-30% и больше, могут ощущать серьезную нехватку дешевой ликвидности, прежде всего, для уплаты налогов, аренды, коммунальных платежей и так далее", - отметил первый зампред правительства РФ.
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"Предоставление этих кредитов мы предлагаем увязать с сохранением численности работников, также как это было в рамках программы ФОТ 3.0. То есть на всем протяжении периода обслуживания этих кредитов численность работников не должна снижаться больше, чем на 10%. То есть 90% работников должно сохраняться", - указал Белоусов, добавив, что если это условие будет нарушено, то компания выпадет из программы и уже будет возвращать кредит не по льготной ставке в 3%, а по рыночной ставке - порядка 10% годовых.
Максимальный размер кредита, который компания может получить, составляет один МРОТ на каждого сотрудника, умноженный на 12 месяцев. Таким образом, малая компания с численностью штата в 250 человек может получить до 40 миллионов рублей по данной программе, такой суммы должно хватить на уплату налогов и других платежей, уверен Белоусов. Грейс-период по ссуде составит шесть месяцев, а после этого периода в течение 12 месяцев задолженность будет погашаться равными долями по ставке 3% годовых, отметил он.
"Ресурсы, которые потребуются для субсидирования, мы сейчас отработали, в следующем году понадобится порядка 7-8 миллиардов рублей для субсидирования. Охват, который мы планируем осуществить с помощью этой программы, - примерно 1,2 миллиона человек", - заключил первый вице-премьер.
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