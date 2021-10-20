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Стоимость биткоина обновила исторический максимум
Стоимость биткоина обновила исторический максимум - РИА Новости, 20.10.2021
Стоимость биткоина обновила исторический максимум
Курс биткоина установил новый исторический максимум, достигнув отметки в 66,1 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T17:00
2021-10-20T18:14
экономика
в мире
доллар
биткоин
криптовалюта
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Курс биткоина установил новый исторический максимум, достигнув отметки в 66,1 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 16:50 мск дорожал на 4,47% — до 65,67 тысячи долларов, а минутами ранее обновил исторический максимум. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, к этому времени биткоин дорожал на 4,48%. Динамика приводится за сутки.Предыдущий рекорд криптовалюта показала в апреле: тогда ее стоимость выросла до 64,85 тысячи долларов.С начала октября, когда курс составлял 43,82 тысячи долларов, биткоин подорожал уже в полтора раза. Цена криптовалюты вернулась к росту после сентябрьского снижения на семь процентов. Оно последовало за двухмесячным ростом в июле и августе — суммарно почти на 35%.Bitcoin, биткоин — электронная валюта, в основе которой лежит публичный регистр, называемый блокчейном, или "цепочкой блоков". Он хранится у всех клиентов (участников) платежной системы и содержит в себе всю историю транзакций в Сети.Биткоин полностью анонимен, а его курс регулируется только рынком на основе спроса и предложения.
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экономика, в мире, доллар, биткоин, криптовалюта
17:00 20.10.2021 (обновлено: 18:14 20.10.2021)
 
Стоимость биткоина обновила исторический максимум

Стоимость биткоина выросла до 66,1 тысячи долларов, обновив исторический максимум

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкОткрытие центра майнинга криптовалюты энергомощностью 20 мВт в Ленинградской области
Открытие центра майнинга криптовалюты энергомощностью 20 мВт в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Курс биткоина установил новый исторический максимум, достигнув отметки в 66,1 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 16:50 мск дорожал на 4,47% — до 65,67 тысячи долларов, а минутами ранее обновил исторический максимум. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, к этому времени биткоин дорожал на 4,48%. Динамика приводится за сутки.
Предыдущий рекорд криптовалюта показала в апреле: тогда ее стоимость выросла до 64,85 тысячи долларов.
С начала октября, когда курс составлял 43,82 тысячи долларов, биткоин подорожал уже в полтора раза. Цена криптовалюты вернулась к росту после сентябрьского снижения на семь процентов. Оно последовало за двухмесячным ростом в июле и августе — суммарно почти на 35%.
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Биткоин полностью анонимен, а его курс регулируется только рынком на основе спроса и предложения.
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