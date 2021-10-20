ВТБ признан лучшим банком для МСБ в России по версии Global Finance
МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Банк ВТБ (ПАО) получил премию SME Bank Awards 2022 международного журнала Global Finance как лучший российский банк для малого и среднего бизнеса, сообщает ВТБ.
Международная премия SME Bank Awards присуждается впервые, чтобы отметить значимость банков, оказывающих поддержку малому и среднему бизнесу – сегменту, наиболее пострадавшему от пандемии COVID-19 во всем мире. Лауреаты были выбраны в 66 странах на основе заявок банков и независимых исследований с участием инсайдеров отрасли, руководителей и экспертов в области технологий. Издание учитывало такие критерии как знание потребностей МСБ, широта спектра продуктов и услуг, положение банка на рынке и инновации.
"В рамках стратегии ВТБ создает и внедряет лучшие продукты для среднего и малого бизнеса. Большая часть инноваций приходится на цифровые решения, которые вышли на первый план в условиях ограничений, связанных с пандемией COVID-19. Сегодня более 800 тысяч наших клиентов могут с помощью продуктов и сервисов ВТБ оптимизировать рабочие процессы, экономить временные и финансовые ресурсы. Для этого в новый интернет-банк на омниканальной платформе выведено более 50 финансовых и нефинансовых онлайн-сервисов", − приводится в сообщении комментарий заместителя президента − председателя правления ВТБ Дениса Бортникова.
Как отметили в банке, в числе преимуществ омниканальной платформы – скорость решения запросов, персонализация, бесшовность и удобные инструменты коммуникации с клиентами. Благодаря новым интеллектуальным сервисам 55% обращений в интернет-банке обрабатываются автоматически.
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Ранее в этом году ВТБ получил премии Global Banking & Finance Awards в номинациях "Лучшая инновационная команда России с инновациями в интернет-банке", "Лучший банк России для МСБ", а также "Лучшие онлайн сервисы интернет-банка для микро и МСБ в России 2021". ВТБ также занял первое место в ежегодном рейтинге топ-20 лучших экосистем для бизнеса Banking Ecosystems 2021 международной ассоциации SME Banking Club.