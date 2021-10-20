https://ria.ru/20211020/babaev-1755355216.html

Ведущий "Доброго утра" на Первом канале заболел COVID-19

Ведущий "Доброго утра" на Первом канале заболел COVID-19 - РИА Новости, 20.10.2021

Ведущий "Доброго утра" на Первом канале заболел COVID-19

Ведущий программы "Доброе утро" на Первом канале Сергей Бабаев сообщил РИА Новости, что находится на больничном из-за COVID и пока вести программу не будет. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T11:39

2021-10-20T11:39

2021-10-20T11:39

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Ведущий программы "Доброе утро" на Первом канале Сергей Бабаев сообщил РИА Новости, что находится на больничном из-за COVID и пока вести программу не будет."Да, получше. (Нахожусь) в больнице", - ответил Бабаев на вопрос о своём состоянии здоровья.По его словам, программу он пока вести не будет."Нет, конечно, я больничном", - сказал Бабаев на вопрос о том, будет ли он вести программу.

https://ria.ru/20211020/bezrukov-1755320717.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, первый канал (телеканал), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, новости культуры