https://ria.ru/20211020/babaev-1755355216.html
Ведущий "Доброго утра" на Первом канале заболел COVID-19
Ведущий "Доброго утра" на Первом канале заболел COVID-19 - РИА Новости, 20.10.2021
Ведущий "Доброго утра" на Первом канале заболел COVID-19
Ведущий программы "Доброе утро" на Первом канале Сергей Бабаев сообщил РИА Новости, что находится на больничном из-за COVID и пока вести программу не будет. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T11:39
2021-10-20T11:39
2021-10-20T11:39
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Ведущий программы "Доброе утро" на Первом канале Сергей Бабаев сообщил РИА Новости, что находится на больничном из-за COVID и пока вести программу не будет."Да, получше. (Нахожусь) в больнице", - ответил Бабаев на вопрос о своём состоянии здоровья.По его словам, программу он пока вести не будет."Нет, конечно, я больничном", - сказал Бабаев на вопрос о том, будет ли он вести программу.
https://ria.ru/20211020/bezrukov-1755320717.html
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общество, первый канал (телеканал), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, новости культуры
Ведущий "Доброго утра" на Первом канале заболел COVID-19
Ведущий "Доброго утра" на Первом канале Сергей Бабаев заболел COVID-19