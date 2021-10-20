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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
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Ведущий "Доброго утра" на Первом канале заболел COVID-19
Ведущий "Доброго утра" на Первом канале заболел COVID-19 - РИА Новости, 20.10.2021
Ведущий "Доброго утра" на Первом канале заболел COVID-19
Ведущий программы "Доброе утро" на Первом канале Сергей Бабаев сообщил РИА Новости, что находится на больничном из-за COVID и пока вести программу не будет. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T11:39
2021-10-20T11:39
распространение коронавируса
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Ведущий программы "Доброе утро" на Первом канале Сергей Бабаев сообщил РИА Новости, что находится на больничном из-за COVID и пока вести программу не будет."Да, получше. (Нахожусь) в больнице", - ответил Бабаев на вопрос о своём состоянии здоровья.По его словам, программу он пока вести не будет."Нет, конечно, я больничном", - сказал Бабаев на вопрос о том, будет ли он вести программу.
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общество, первый канал (телеканал), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, новости культуры
11:39 20.10.2021
 
Ведущий "Доброго утра" на Первом канале заболел COVID-19

Ведущий "Доброго утра" на Первом канале Сергей Бабаев заболел COVID-19

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСергей Бабаев
Сергей Бабаев - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Ведущий программы "Доброе утро" на Первом канале Сергей Бабаев сообщил РИА Новости, что находится на больничном из-за COVID и пока вести программу не будет.
"Да, получше. (Нахожусь) в больнице", - ответил Бабаев на вопрос о своём состоянии здоровья.
По его словам, программу он пока вести не будет.
"Нет, конечно, я больничном", - сказал Бабаев на вопрос о том, будет ли он вести программу.
Народный артист РФ Сергей Безруков во время дискуссии Культура: Свобода vs Ответственность в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. 17 октября 2017 - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
Вчера, 08:53Культура
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