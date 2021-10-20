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Киевский суд заочно арестовал экс-премьера Азарова

Киевский суд заочно арестовал экс-премьера Азарова - РИА Новости, 20.10.2021

Киевский суд заочно арестовал экс-премьера Азарова

Печерский районный суд Киева заочно арестовал экс-премьера Украины Николая Азарова, которого подозревают в государственной измене при подписании "Харьковских... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T18:38

2021-10-20T18:38

2021-10-20T19:08

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КИЕВ, 20 окт - РИА Новости. Печерский районный суд Киева заочно арестовал экс-премьера Украины Николая Азарова, которого подозревают в государственной измене при подписании "Харьковских соглашений" о продлении пребывания Черноморского флота РФ на Украине после 2017 года на 25 лет, сообщила в среду пресс-служба Государственного бюро расследований.Государственное бюро расследований Украины (ГБР) весной заявило, что сообщило Азарову о подозрении в государственной измене из-за подписания "Харьковских соглашений". В частности, ведомство установило, что содержание и условия соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины были навязаны Азарову в 2010 году президентом РФ Дмитрием Медведевым. Азаров в свою очередь опровергал утверждения о том, что Медведев навязывал ему соглашения."Решением суда заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову, подозреваемому в совершении государственной измены по предварительному сговору группой лиц. Досудебным расследованием установлено, что содержание и условия Соглашения между Украиной и РФ по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины были навязаны президентом РФ Дмитрием Медведевым тогдашнему премьер-министру Украины накануне подписания в Москве 21 апреля 2010 года", - говорится в сообщении на сайте ГБР.По данным следствия, Азаров полностью понимал последствия данного соглашения и способствовал реализации интересов РФ."Такое решение суда дает право стороне обвинения начать в отношении бывшего премьер-министра Украины процедуру экстрадиции. Также прокуроры будут обращаться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования", - говорится в сообщении на сайте офиса генпрокурора.Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Службе безопасности Украины поручено проверить обстоятельства ратификации "Харьковских соглашений", и отметил, что в отношении голосовавших по этому вопросу депутатов могут возбудить уголовное дело по статье "госизмена". Позже два депутата от партии "Слуга народа" внесли в Верховную раду законопроект о денонсации соглашений. Государственное бюро расследований Украины заявило, что сообщило экс-премьеру Азарову о подозрении в государственной измене из-за подписания "Харьковских соглашений", однако он это отрицал. МИД Украины высказался против денонсации "Харьковских соглашений".В апреле 2010 года Россия и Украина подписали в Харькове соглашение, продлевающее пребывание Черноморского флота РФ на Украине после 2017 года на 25 лет с возможностью последующего продления действия соглашения на пятилетние периоды при взаимном согласии сторон. В обмен Украина получила скидку при закупке российского газа на 100 долларов за тысячу кубометров. Верховная рада 27 апреля 2010 года ратифицировала соглашения, решение поддержали 236 депутатов. Согласно конституции Украины, депутаты Рады не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.Азаров был вынужден покинуть Украину после госпереворота в стране в феврале 2014 года. Тогда Верховная рада отстранила от власти Виктора Януковича, ему и ряду высших чиновников пришлось выехать из страны. В марте СНБО Украины решил ввести "максимальные санкции" против Януковича, бывшего премьер-министра Николая Азарова и других экс-чиновников.

https://ria.ru/20210819/evromaydan-1746442072.html

https://ria.ru/20210815/sbu-1745792212.html

https://ria.ru/20210405/ukraina-1604259679.html

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в мире, киев, украина, харьков, москва, николай азаров (политик), государственное бюро расследований украины, россия