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Туризм
https://ria.ru/20211020/aviabilety-1755417560.html
Россияне стали чаще искать авиабилеты после объявления о длинных выходных
Россияне стали чаще искать авиабилеты после объявления о длинных выходных - РИА Новости, 20.10.2021
Россияне стали чаще искать авиабилеты после объявления о длинных выходных
Жители России стали чаще искать авиабилеты после объявления о длинных выходных в ноябре, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса по бронированию авиабилетов РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T15:32
2021-10-20T15:37
общество
владимир путин
татьяна голикова
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
туризм
калининград
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Жители России стали чаще искать авиабилеты после объявления о длинных выходных в ноябре, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса по бронированию авиабилетов Aviasales.Президент России Владимир Путин в среду поддержал предложение вице-премьера РФ Татьяны Голиковой о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты в связи с ситуацией с COVID-19. В свою очередь для регионов со сложной эпидемиологической ситуацией предусмотрена возможность введения нерабочих дней уже с этой субботы, 23 октября."Вчера, 19 ноября, пользователи Aviasales на 49% чаще обычного искали билеты. Явный пик среднесуточного количества поисков билетов за последние дни и на вчера приходятся на вылет в конце октября. Его вполне можно трактовать как реакцию на режим нерабочих дней", - рассказали в сервисе."Лидеры поисков очевидны, 67% всех поисков приходится на внутренние направления. В топе: столицы, черноморские направления и Калининград. 10% приходится на Турцию, 2% - Египет и Объединенные Арабские Эмираты, и по 1,5% у Венгрии, Кипра, Греции и Грузии", - добавили в компании.
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общество, владимир путин, татьяна голикова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, калининград, грузия, египет, венгрия, оаэ, турция, греция, кипр, новости - туризм, туристы, туризм, куда поехать в выходные
15:32 20.10.2021 (обновлено: 15:37 20.10.2021)
 
Россияне стали чаще искать авиабилеты после объявления о длинных выходных

Aviasales: россияне чаще ищут авиабилеты после объявления о длинных выходных в ноябре

© Fotolia / Artur MarciniecАвиабилеты и паспорта
Авиабилеты и паспорта - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© Fotolia / Artur Marciniec
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Жители России стали чаще искать авиабилеты после объявления о длинных выходных в ноябре, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса по бронированию авиабилетов Aviasales.
Президент России Владимир Путин в среду поддержал предложение вице-премьера РФ Татьяны Голиковой о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты в связи с ситуацией с COVID-19. В свою очередь для регионов со сложной эпидемиологической ситуацией предусмотрена возможность введения нерабочих дней уже с этой субботы, 23 октября.
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Путин объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября
"Вчера, 19 ноября, пользователи Aviasales на 49% чаще обычного искали билеты. Явный пик среднесуточного количества поисков билетов за последние дни и на вчера приходятся на вылет в конце октября. Его вполне можно трактовать как реакцию на режим нерабочих дней", - рассказали в сервисе.
"Лидеры поисков очевидны, 67% всех поисков приходится на внутренние направления. В топе: столицы, черноморские направления и Калининград. 10% приходится на Турцию, 2% - Египет и Объединенные Арабские Эмираты, и по 1,5% у Венгрии, Кипра, Греции и Грузии", - добавили в компании.
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