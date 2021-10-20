https://ria.ru/20211020/aviabilety-1755417560.html

Россияне стали чаще искать авиабилеты после объявления о длинных выходных

Россияне стали чаще искать авиабилеты после объявления о длинных выходных - РИА Новости, 20.10.2021

Россияне стали чаще искать авиабилеты после объявления о длинных выходных

Жители России стали чаще искать авиабилеты после объявления о длинных выходных в ноябре, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса по бронированию авиабилетов РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T15:32

2021-10-20T15:32

2021-10-20T15:37

общество

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Жители России стали чаще искать авиабилеты после объявления о длинных выходных в ноябре, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса по бронированию авиабилетов Aviasales.Президент России Владимир Путин в среду поддержал предложение вице-премьера РФ Татьяны Голиковой о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты в связи с ситуацией с COVID-19. В свою очередь для регионов со сложной эпидемиологической ситуацией предусмотрена возможность введения нерабочих дней уже с этой субботы, 23 октября."Вчера, 19 ноября, пользователи Aviasales на 49% чаще обычного искали билеты. Явный пик среднесуточного количества поисков билетов за последние дни и на вчера приходятся на вылет в конце октября. Его вполне можно трактовать как реакцию на режим нерабочих дней", - рассказали в сервисе."Лидеры поисков очевидны, 67% всех поисков приходится на внутренние направления. В топе: столицы, черноморские направления и Калининград. 10% приходится на Турцию, 2% - Египет и Объединенные Арабские Эмираты, и по 1,5% у Венгрии, Кипра, Греции и Грузии", - добавили в компании.

https://ria.ru/20211020/putin-1755407580.html

https://ria.ru/20211020/nerabochie-1755366932.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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