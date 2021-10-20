https://ria.ru/20211020/ataka-1755442523.html

Сайт Отдела внешних церковных связей РПЦ атаковали хакеры

Сайт Отдела внешних церковных связей РПЦ атаковали хакеры - РИА Новости, 20.10.2021

Сайт Отдела внешних церковных связей РПЦ атаковали хакеры

Сайт Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата подвергся хакерской атаке, сообщили РИА Новости в ОВЦС. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T17:04

2021-10-20T17:04

2021-10-20T19:24

религия

технологии

отдел внешних церковных связей московского патриархата

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Сайт Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата подвергся хакерской атаке, сообщили РИА Новости в ОВЦС."Наш портал mospat.ru подвергся хакерской атаке. При попытке поднять сервер система вновь фиксирует большое число запросов", - сказал собеседник агентства.По словам представителя отдела, атака началась три часа назад, все возможное для того, чтобы восстановить доступ читателей к порталу, делается.Собеседник агентства заявил, что отдел рассматривает подобные действия как “элемент информационного противоборства с Русской православной церковью, которая активно противостоит в медиаполе силам, желающим нашей изоляции от мирового православия”."Волн было две. Вторая волна зафиксирована сразу после того, как перешли на резервный сервер. Собственно, это и был сигнал, что это атака", - сказал собеседник агентства.На момент публикации материала сайт ОВЦС был недоступен.Ранее, 7 июля, аккаунт председателя отдела митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева) с более чем 52 тысячами подписчиков был заблокирован. Митрополит связал это со своей позицией по вакцинации от коронавируса, а также с возможными жалобами на него ЛГБТ-активистов. Он также отметил, что не намерен подавать на Instagram в суд из-за блокировки аккаунта. Доступ к аккаунту был восстановлен 26 июля.

https://ria.ru/20210726/ilarion-1742954917.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, отдел внешних церковных связей московского патриархата