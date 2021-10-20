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Сайт Отдела внешних церковных связей РПЦ атаковали хакеры
Сайт Отдела внешних церковных связей РПЦ атаковали хакеры - РИА Новости, 20.10.2021
Сайт Отдела внешних церковных связей РПЦ атаковали хакеры
Сайт Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата подвергся хакерской атаке, сообщили РИА Новости в ОВЦС. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T17:04
2021-10-20T17:04
2021-10-20T19:24
религия
технологии
отдел внешних церковных связей московского патриархата
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Сайт Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата подвергся хакерской атаке, сообщили РИА Новости в ОВЦС."Наш портал mospat.ru подвергся хакерской атаке. При попытке поднять сервер система вновь фиксирует большое число запросов", - сказал собеседник агентства.По словам представителя отдела, атака началась три часа назад, все возможное для того, чтобы восстановить доступ читателей к порталу, делается.Собеседник агентства заявил, что отдел рассматривает подобные действия как “элемент информационного противоборства с Русской православной церковью, которая активно противостоит в медиаполе силам, желающим нашей изоляции от мирового православия”."Волн было две. Вторая волна зафиксирована сразу после того, как перешли на резервный сервер. Собственно, это и был сигнал, что это атака", - сказал собеседник агентства.На момент публикации материала сайт ОВЦС был недоступен.Ранее, 7 июля, аккаунт председателя отдела митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева) с более чем 52 тысячами подписчиков был заблокирован. Митрополит связал это со своей позицией по вакцинации от коронавируса, а также с возможными жалобами на него ЛГБТ-активистов. Он также отметил, что не намерен подавать на Instagram в суд из-за блокировки аккаунта. Доступ к аккаунту был восстановлен 26 июля.
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технологии, отдел внешних церковных связей московского патриархата
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.
Сайт Отдела внешних церковных связей (ОВЦС
) Московского патриархата подвергся хакерской атаке, сообщили РИА Новости в ОВЦС.
"Наш портал mospat.ru подвергся хакерской атаке. При попытке поднять сервер система вновь фиксирует большое число запросов", - сказал собеседник агентства.
По словам представителя отдела, атака началась три часа назад, все возможное для того, чтобы восстановить доступ читателей к порталу, делается.
Собеседник агентства заявил, что отдел рассматривает подобные действия как “элемент информационного противоборства с Русской православной церковью, которая активно противостоит в медиаполе силам, желающим нашей изоляции от мирового православия”.
"Волн было две. Вторая волна зафиксирована сразу после того, как перешли на резервный сервер. Собственно, это и был сигнал, что это атака", - сказал собеседник агентства.
На момент публикации материала сайт ОВЦС был недоступен.
Ранее, 7 июля, аккаунт председателя отдела митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева) с более чем 52 тысячами подписчиков был заблокирован. Митрополит связал это со своей позицией по вакцинации от коронавируса, а также с возможными жалобами на него ЛГБТ-активистов. Он также отметил, что не намерен подавать на Instagram в суд из-за блокировки аккаунта. Доступ к аккаунту был восстановлен 26 июля.