https://ria.ru/20211020/amerika-1755272244.html

Ради прогресса Америка избавляется от среднего класса

Ради прогресса Америка избавляется от среднего класса - РИА Новости, 20.10.2021

Ради прогресса Америка избавляется от среднего класса

В Администрации социального обеспечения США на днях закончили подсчет средней заработной платы в стране по итогам 2020 года. Местных неправительственных... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T08:00

2021-10-20T08:00

2021-10-20T07:58

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сша

экономика

всемирный банк

зарплаты

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В Администрации социального обеспечения США на днях закончили подсчет средней заработной платы в стране по итогам 2020 года. Местных неправительственных экспертов и СМИ, не контролируемых демократами, обнародованные данные, мягко говоря, не порадовали и даже заставили говорить о скором исчезновении среднего класса в Америке. И хотя на самом деле этот процесс начался отнюдь не вчера, сложно не заметить, что на фоне пандемии коронавируса и специфической социально-экономической политики американских властей он резко ускорился.Нужно сказать, что показатель средней зарплаты используется Администрацией социального обеспечения Штатов для расчета соответствующего индекса (AWI — average wage index), на основании которого индексируется ранее полученная работником зарплата для расчета пенсий по возрасту, потере кормильца и инвалидности, рассчитывается максимальный уровень зарплаты, с которого удерживаются социальные взносы, и так далее. То есть это не "отфонарный" показатель, а базовый для системы социального обеспечения США.Выяснилось, что общая сумма выплаченных в Соединенных Штатах зарплат (в них, правда, включены чаевые и прочие подобные доходы, получаемые в прямой связи с рабочим местом) в 2020 году составила 8,9 триллиона долларов, а получали ее 167,6 миллиона работников. При этом средняя зарплата выросла по сравнению с прошлым годом на 2,8% и достигла 53,4 тысячи долларов в год, или 4448,5 доллара в месяц. Правда, все это до уплаты налогов, социальных взносов и всяческих страховок (не говоря уж о налоге на недвижимость, например), которые в США составляют изрядную часть доходов. Тем не менее на фоне официальной инфляции за год на уровне 1,4% выглядит все вроде бы очень позитивно.И уж тем более такая зарплата выглядит впечатляюще на фоне большинства других стран. В России, к примеру, в 2020 году средняя зарплата составила в эквиваленте 708 долларов, в Белоруссии 500 долларов, на Украине 460 долларов. Но надо понимать, что это номинальные значения, а доллар имеет разную покупательную способность в разных странах. Если же пересчитать средние зарплаты по паритету покупательной способности, который рассчитывает Всемирный банк, то разница даже между украинской и американской будет не десятикратная, а лишь в 2,6 раза. Российская же средняя зарплата окажется вдвое меньше американской и так далее. Стоит к тому же повториться, что речь идет о зарплатах до уплаты разных обязательных платежей: после них разрыв станет еще меньше. Кстати, средние зарплаты в ряде европейских стран — Дании, Швейцарии, Норвегии, Австрии, Германии — в номинальном выражении выше, чем в США. Но опять же налоги в этих странах, как правило, выше, а купить на доллар можно в большинстве случаев меньше, чем в Штатах.Но важнее другое: по обнародованным данным, 71% работавших в прошлом году, а это ни много ни мало 119 миллионов человек, получали зарплату ниже средней.Еще показательнее то, что 50% американских работников заработали в прошлом году 34,6 тысячи долларов или меньше. То есть медианная "грязная" зарплата в стране составила лишь 2883 доллара в месяц, а половина людей зарабатывала меньше этого. Каждый третий работающий американец получал в 2020 году в среднем в месяц меньше 1666 долларов, что в американских условиях означает беспросветную бедность. В то же время каждый пятый зарабатывал за месяц менее 833 долларов, что равносильно нищете. А "грязную" зарплату от десяти тысяч долларов в месяц получают лишь 7,5% работающих американцев.Да, разумеется, в США существует большое количество программ социальной помощи, а 2020 год вообще ознаменовался невероятным количеством раздач так называемых вертолетных денег — выплат со стороны государства ни за что, которые были призваны поддержать падающий спрос во время пандемии. Так что большинство даже самых бедных американцев, за исключением разве что асоциальных элементов, не сталкивается с угрозой умереть от голода.Однако в целом и для экономики, и для общества это сомнительное благо.Во-первых, такие выплаты порождают иждивенчество и отбивают желание работать, тем более что нередко государственные выплаты были вполне сравнимы с зарплатами за низкоквалифицированный труд. Это, в свою очередь, деформирует рынок труда, разрушает социальную структуру общества, увеличивая долю беднейших слоев, и так далее.Во-вторых же, раздача ничем не обеспеченных денег неизбежно вызывает инфляцию. Да, ранее США поднаторели в том, чтобы умело экспортировать инфляцию в другие страны, сдерживая ее у себя (хотя в значительной степени и благодаря манипуляциям в расчетах), в основе чего лежит тот факт, что доллар является не только американской валютой, но и мировыми деньгами. Которые не только обслуживают потоки товаров и услуг между другими странами, но еще и используются в разных странах мира в качестве средства накопления. Но нынче долларовый станок работает так бешено, что инфляционное цунами накрывает весь мир, включая Штаты: по последним официальным американским данным, инфляция в Америке достигла 5,8%, а в Федеральной резервной системе уже даже перестали делать вид, что высокая инфляция будет явлением краткосрочным.Но вернемся к проблеме медианной зарплаты. Она в 2020 году в США выросла лишь на 1,06%, то есть ниже официального уровня инфляции. Это означает, что, даже по официальным данным, как минимум у половины работников с более низкими зарплатами реальный доход в 2020-м снизился. Можно было бы попенять на пандемию и связанный с ней кризис. Однако, согласно другим данным Администрации социального обеспечения, проблема имеет долгосрочный характер, а ее корни уходят вглубь лет на 30, если не больше. В 1990 году отношение медианной зарплаты к средней составляло 72,1%, после чего стало неуклонно снижаться. В 2020 году это соотношение составляет уже 64,8%. Даже не в самых благополучных с точки зрения распределения доходов странах, каковыми являются упомянутые выше Россия или Украина, отношение медианной зарплаты к средней составляет около 70%. В Белоруссии — 72%.Для Америки столь заметное падение отношения медианной зарплаты к средней означает не только углубление разрыва в доходах теперь уже и между наемными работниками и не только увеличение доли бедных среди них. Это еще и прямое свидетельство постепенного исчезновения широкой прослойки среднего класса, на которую опиралось американское государство и общество со времен Второй мировой войны. И которая, кстати, была ярким и умело продвигаемым во всем мире примером превосходства американского образа жизни.Видимо, для США пришло время других ярких образов, но не факт, что они будут столь же привлекательны для других стран.

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Валерий Михайлов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0d/1601083820_0:43:907:950_100x100_80_0_0_cd3d875a59f1e00fd5e653f1ae2da8a1.jpg

авторы, сша, экономика, всемирный банк, зарплаты