https://ria.ru/20211020/alkogol-1755420552.html
Сенатор предложил сократить ограничения по продаже лицензионного алкоголя
Сенатор предложил сократить ограничения по продаже лицензионного алкоголя - РИА Новости, 20.10.2021
Сенатор предложил сократить ограничения по продаже лицензионного алкоголя
Значительное повышение акцизов на алкоголь, бюрократические ограничения на продажу лицензионных спиртных напитков в магазинах привели к появлению суррогатов,... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T15:42
2021-10-20T15:42
2021-10-20T16:10
общество
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госдума рф
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россия
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Значительное повышение акцизов на алкоголь, бюрократические ограничения на продажу лицензионных спиртных напитков в магазинах привели к появлению суррогатов, что чревато отравлением людей, считает первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Сергей Рябухин.Ранее сообщалось, что на востоке Оренбуржья после употребления суррогатного алкоголя отравились 65 человек, 35 из них умерли."Предлагаю и прошу поддержать: во-первых, ускорить рассмотрение и принятие нашего законопроекта в Госдуме о запрете розлива и продаже крепкого алкоголя в пластиковой таре, в бутылке без клейма стеклозавода-изготовителя и запрете отгрузки стеклотары производителям без лицензии", - сказал сенатор на заседании Совфеда в среду.Во-вторых, предложить правительству рассмотреть вопрос о внесении изменений в законодательство об усилении контроля за ввозом в Россию специального технологического оборудования для производства спирта и спиртосодержащей продукции лицами, не имеющим лицензии на осуществление данного вида деятельности, отметил он.Рябухин также назвал причины "живучести" этого вида преступности, в частности – "чрезмерные темпы роста акцизных ставок на алкоголь". "За последние 5 лет они увеличились более чем в два раза. Здесь мы вырвались далеко вперед от наших коллег по ЕАЭС, тем самым создавая преимущества для зарубежных производителей. Кроме этого, спровоцировали подпольщиков на незаконную торговлю самогоном. А еще хуже, на производство суррогатов из технических, смертельно-опасных спиртов", - сказал политик.Кроме того, по его мнению, "Минпромторг и Минздрав слишком "закрутили гайки" в лицензировании розничных продаж". В России лишь 40% продовольственных магазинов имеют алкогольную лицензию, пояснил Рябухин. При этом жители 72 тысяч населенных пунктов в сельской местности вовсе лишены возможности купить легальный алкоголь, так как магазины в основном в руках индивидуальных предпринимателей, а они не имеют право на такую торговлю, добавил политик."Мы предлагаем сократить ограничения, чтобы вытеснить контрафакт из этого розничного сегмента", - сказал парламентарий.Рябухин отметил, что трагические события с отравлением людей метанолом на прошлой неделе еще раз подтвердили, что сенаторы не зря "ввязались" в борьбу с этим злом – алкогольным контрафактом и фальсификатом. Так, совместными усилиями с правительством за 6 лет: закрыто 870 нелегальных производств, более 7 тысяч единиц оборудования, в основном импортного происхождения.Было конфисковано более 140 миллиона литров нелегальной продукции, за счет легализации и "вывода из тени" пополнились доходы региональных бюджетов на сумму более 300 миллиардов рублей акцизов. По инициативе законодателей ужесточено административное и уголовное законодательство: штраф до 3 миллионов рублей и лишение свободы до 6 лет."Теперь дело за правоохранителями. Так как на практике нормы как положено не работают, люди продолжают гибнуть. Теперь, оправившись от серии ударов, алкогольная мафия, бутлегеры ушли "в подполье" - в гаражи и промышленные зоны", - заключил он.
https://ria.ru/20210916/alkogol-1750385574.html
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общество, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), госдума рф, евразийский экономический союз, россия
15:42 20.10.2021 (обновлено: 16:10 20.10.2021)
Сенатор предложил сократить ограничения по продаже лицензионного алкоголя
Сенатор Рябухин предложил сократить ограничения по продаже лицензионного алкоголя
МОСКВА, 20 окт – РИА Новости.
Значительное повышение акцизов на алкоголь, бюрократические ограничения на продажу лицензионных спиртных напитков в магазинах привели к появлению суррогатов, что чревато отравлением людей, считает первый замглавы бюджетного комитета Совфеда
Сергей Рябухин.
Ранее сообщалось, что на востоке Оренбуржья после употребления суррогатного алкоголя отравились 65 человек, 35 из них умерли.
"Предлагаю и прошу поддержать: во-первых, ускорить рассмотрение и принятие нашего законопроекта в Госдуме
о запрете розлива и продаже крепкого алкоголя в пластиковой таре, в бутылке без клейма стеклозавода-изготовителя и запрете отгрузки стеклотары производителям без лицензии", - сказал сенатор на заседании Совфеда в среду.
Во-вторых, предложить правительству рассмотреть вопрос о внесении изменений в законодательство об усилении контроля за ввозом в Россию
специального технологического оборудования для производства спирта и спиртосодержащей продукции лицами, не имеющим лицензии на осуществление данного вида деятельности, отметил он.
Рябухин также назвал причины "живучести" этого вида преступности, в частности – "чрезмерные темпы роста акцизных ставок на алкоголь". "За последние 5 лет они увеличились более чем в два раза. Здесь мы вырвались далеко вперед от наших коллег по ЕАЭС
, тем самым создавая преимущества для зарубежных производителей. Кроме этого, спровоцировали подпольщиков на незаконную торговлю самогоном. А еще хуже, на производство суррогатов из технических, смертельно-опасных спиртов", - сказал политик.
Кроме того, по его мнению, "Минпромторг
и Минздрав слишком "закрутили гайки" в лицензировании розничных продаж". В России лишь 40% продовольственных магазинов имеют алкогольную лицензию, пояснил Рябухин. При этом жители 72 тысяч населенных пунктов в сельской местности вовсе лишены возможности купить легальный алкоголь, так как магазины в основном в руках индивидуальных предпринимателей, а они не имеют право на такую торговлю, добавил политик.
"Мы предлагаем сократить ограничения, чтобы вытеснить контрафакт из этого розничного сегмента", - сказал парламентарий.
Рябухин отметил, что трагические события с отравлением людей метанолом на прошлой неделе еще раз подтвердили, что сенаторы не зря "ввязались" в борьбу с этим злом – алкогольным контрафактом и фальсификатом. Так, совместными усилиями с правительством за 6 лет: закрыто 870 нелегальных производств, более 7 тысяч единиц оборудования, в основном импортного происхождения.
Было конфисковано более 140 миллиона литров нелегальной продукции, за счет легализации и "вывода из тени" пополнились доходы региональных бюджетов на сумму более 300 миллиардов рублей акцизов. По инициативе законодателей ужесточено административное и уголовное законодательство: штраф до 3 миллионов рублей и лишение свободы до 6 лет.
"Теперь дело за правоохранителями. Так как на практике нормы как положено не работают, люди продолжают гибнуть. Теперь, оправившись от серии ударов, алкогольная мафия, бутлегеры ушли "в подполье" - в гаражи и промышленные зоны", - заключил он.