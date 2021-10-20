https://ria.ru/20211020/alkogol-1755420552.html

Сенатор предложил сократить ограничения по продаже лицензионного алкоголя

Сенатор предложил сократить ограничения по продаже лицензионного алкоголя - РИА Новости, 20.10.2021

Сенатор предложил сократить ограничения по продаже лицензионного алкоголя

Значительное повышение акцизов на алкоголь, бюрократические ограничения на продажу лицензионных спиртных напитков в магазинах привели к появлению суррогатов,... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T15:42

2021-10-20T15:42

2021-10-20T16:10

общество

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

госдума рф

евразийский экономический союз

россия

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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Значительное повышение акцизов на алкоголь, бюрократические ограничения на продажу лицензионных спиртных напитков в магазинах привели к появлению суррогатов, что чревато отравлением людей, считает первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Сергей Рябухин.Ранее сообщалось, что на востоке Оренбуржья после употребления суррогатного алкоголя отравились 65 человек, 35 из них умерли."Предлагаю и прошу поддержать: во-первых, ускорить рассмотрение и принятие нашего законопроекта в Госдуме о запрете розлива и продаже крепкого алкоголя в пластиковой таре, в бутылке без клейма стеклозавода-изготовителя и запрете отгрузки стеклотары производителям без лицензии", - сказал сенатор на заседании Совфеда в среду.Во-вторых, предложить правительству рассмотреть вопрос о внесении изменений в законодательство об усилении контроля за ввозом в Россию специального технологического оборудования для производства спирта и спиртосодержащей продукции лицами, не имеющим лицензии на осуществление данного вида деятельности, отметил он.Рябухин также назвал причины "живучести" этого вида преступности, в частности – "чрезмерные темпы роста акцизных ставок на алкоголь". "За последние 5 лет они увеличились более чем в два раза. Здесь мы вырвались далеко вперед от наших коллег по ЕАЭС, тем самым создавая преимущества для зарубежных производителей. Кроме этого, спровоцировали подпольщиков на незаконную торговлю самогоном. А еще хуже, на производство суррогатов из технических, смертельно-опасных спиртов", - сказал политик.Кроме того, по его мнению, "Минпромторг и Минздрав слишком "закрутили гайки" в лицензировании розничных продаж". В России лишь 40% продовольственных магазинов имеют алкогольную лицензию, пояснил Рябухин. При этом жители 72 тысяч населенных пунктов в сельской местности вовсе лишены возможности купить легальный алкоголь, так как магазины в основном в руках индивидуальных предпринимателей, а они не имеют право на такую торговлю, добавил политик."Мы предлагаем сократить ограничения, чтобы вытеснить контрафакт из этого розничного сегмента", - сказал парламентарий.Рябухин отметил, что трагические события с отравлением людей метанолом на прошлой неделе еще раз подтвердили, что сенаторы не зря "ввязались" в борьбу с этим злом – алкогольным контрафактом и фальсификатом. Так, совместными усилиями с правительством за 6 лет: закрыто 870 нелегальных производств, более 7 тысяч единиц оборудования, в основном импортного происхождения.Было конфисковано более 140 миллиона литров нелегальной продукции, за счет легализации и "вывода из тени" пополнились доходы региональных бюджетов на сумму более 300 миллиардов рублей акцизов. По инициативе законодателей ужесточено административное и уголовное законодательство: штраф до 3 миллионов рублей и лишение свободы до 6 лет."Теперь дело за правоохранителями. Так как на практике нормы как положено не работают, люди продолжают гибнуть. Теперь, оправившись от серии ударов, алкогольная мафия, бутлегеры ушли "в подполье" - в гаражи и промышленные зоны", - заключил он.

https://ria.ru/20210916/alkogol-1750385574.html

https://ria.ru/20210930/kurenie-1752420472.html

https://ria.ru/20211009/alko-1753775555.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), госдума рф, евразийский экономический союз, россия