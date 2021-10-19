https://ria.ru/20211019/zhivotnye-1755230298.html
Путин назвал сохранение диких животных задачей особой важности
Путин назвал сохранение диких животных задачей особой важности - РИА Новости, 19.10.2021
Путин назвал сохранение диких животных задачей особой важности
Президент РФ Владимир Путин назвал задачей особой важности сохранение популяций диких животных. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T15:50
2021-10-19T15:50
2021-10-19T15:50
животные
владивосток
владимир путин
русское географическое общество
россия
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал задачей особой важности сохранение популяций диких животных."Задача особой важности – сохранение популяций диких животных. Рассчитываю, что поддержка Русским географическим обществом проектов по сохранению белого медведя и леопардов, белухи и ирбиса, других видов будет только набирать обороты, причём с участием разных стран. Подробнее об этом поговорим в следующем, 2022 году во Владивостоке, где состоится второй международный так называемый тигриный форум", - сказал он в видеообращении к лауреатам премии Русского географического общества.Путин подчеркнул, что Россия всегда будет богата людьми, которые способны смело раздвигать границы научного знания, упорно следовать за мечтой и совершать выдающиеся открытия."К числу таких деятельных, неравнодушных и высокообразованных людей, безусловно, относятся все номинанты премии Русского географического общества. Искренне благодарю вас за блестящий результат", - заключил он.
https://ria.ru/20211018/zhivotnye-1755071732.html
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животные, владивосток, владимир путин, русское географическое общество, россия
Путин назвал сохранение диких животных задачей особой важности
Президент Путин назвал сохранение популяций диких животных задачей особой важности